Ukrainos skeletono žvaigždę pribloškė tribunolo sprendimas: „Teroristams sporte ne vieta“

Visgi, rusai tokiam sprendimui paprieštaravo ir pasiekė dalinę pergalę – tribunolas paskelbė, kad negalima drausti varžybose dalyvauti tiems rusams, kurie atitinka neutralių atletų statusą, todėl jie turi teisę siekti vietų olimpinėse žaidynėse. IBSF vadovybė pažadėjo susirinkti artimiausiu metu ir spręs, ko imtis po tokio tribunolo sprendimo.
Toks sprendimas pribloškė geriausią Ukrainos skeletonininką Vladyslavą Heraskevyčių.
„Aš to negaliu suprasti ir pateisinti. Jei man reikės lenktyniauti toje pačioje trasoje su rusais, tai aš ten tikrai nesijausiu saugus. Galbūt dalis tų rusų yra šalies kariai, dabar žudantys ukrainiečius?“, – klausė V. Heraskevyčius.
Praėjusiame pasaulio taurės sezone 7-ą vietą iškovojęs V. Heraskevyčius yra viena iš Ukrainos vilčių kitų metų olimpinėse žaidynėse.
„Jaučiu, kad esu vienas stipriausių sportininkų pasaulyje ir galiu kovoti dėl olimpinio medalio, tačiau apdovanojimai man nėra svarbiausias dalykas gyvenime. Man daug svarbesnės yra tautiečių gyvybės“, – pridėjo ukrainietis.
My comment regarding recent events in the International Bobsleigh and Skeleton Federation for @AP— Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) October 22, 2025
Terrorists have no place on the international sports stage.
Sport should promote peace, not war propaganda. https://t.co/OtiyUtyUU9
