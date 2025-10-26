„Fenerbahče“ su Jasikevičiumi iškovojo užtikrintą pergalę prieš „Turk Telekom“

„Fenerbahče“ 14 taškų pelnė Tarikas Biberovičius (3/4 trit.), po 12 – Metecanas Birsenas ir Onuralpas Bitimas, 11 – Talenas Hortonas Tuckeris.
„Turk Telekom“ 21 tašką įmetė Kyle‘as Allmanas, po 13 – Kyle‘as Alexanderis ir Jaleenas Smithas.
„Fenerbahče“ Eurolygoje kitą savaitę susitiks su Valensijos „Valencia“ ir Madrido „Real“.
