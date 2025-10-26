Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Fenerbahče“ su Jasikevičiumi iškovojo užtikrintą pergalę prieš „Turk Telekom“

2025-10-26 14:27 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-26 14:27

Turkijos lygoje pergalę įsirašė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ (4/1), kuri namie 92:84 (33:25, 27:18, 17:15, 15:26) nugalėjo Ankaros „Turk Telekom“ (1/4) ekipą.

T.Biberovičius pelnė 14 taškų

0

„Fenerbahče“ 14 taškų pelnė Tarikas Biberovičius (3/4 trit.), po 12 – Metecanas Birsenas ir Onuralpas Bitimas, 11 – Talenas Hortonas Tuckeris.

„Turk Telekom“ 21 tašką įmetė Kyle‘as Allmanas, po 13 – Kyle‘as Alexanderis ir Jaleenas Smithas.

„Fenerbahče“ Eurolygoje kitą savaitę susitiks su Valensijos „Valencia“ ir Madrido „Real“.

