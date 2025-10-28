Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Nausėda apie atsaką į kontrabandinius balionus iš Baltarusijos: norisi, kad skaudėtų daugiau

2025-10-28 14:42 / šaltinis: BNS
2025-10-28 14:42

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Minsko reakcija į Lietuvos priemones, siekiant užkardyti kontrabandinių balionų patekimą į šalį, rodo, kad jos veikia.

Gitanas Nausėda BNS Foto

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Minsko reakcija į Lietuvos priemones, siekiant užkardyti kontrabandinių balionų patekimą į šalį, rodo, kad jos veikia.

3

Autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka Lietuvos sprendimą uždaryti sieną pavadino „beprotiška afera“, bet sakė, kad būtų pasirengęs atsiprašyti, jei būtų tikras dėl savo kaltės.

„Sprendimas dėl punktų uždarymo neribotam laikui yra teisingas. Šiandienis Aliaksandro Lukašenkos kreipimasis ir mėginimas atsiprašinėti – aiškus indikatorius, kad skauda, kad į tai reaguojama, – žurnalistams antradienį sakė šalies vadovas. – Norisi, kad skaudėtų daugiau.“

