Nausėda apie atsaką į kontrabandinius balionus iš Baltarusijos: norisi, kad skaudėtų daugiau

Autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka Lietuvos sprendimą uždaryti sieną pavadino „beprotiška afera“, bet sakė, kad būtų pasirengęs atsiprašyti, jei būtų tikras dėl savo kaltės.
„Sprendimas dėl punktų uždarymo neribotam laikui yra teisingas. Šiandienis Aliaksandro Lukašenkos kreipimasis ir mėginimas atsiprašinėti – aiškus indikatorius, kad skauda, kad į tai reaguojama, – žurnalistams antradienį sakė šalies vadovas. – Norisi, kad skaudėtų daugiau.“
