Pulkininkas: nėra daug teritorijos, kur galėtume neutralizuoti oro balionus be didelių rizikų

„Dėl tų mūsų lūkesčių, kariuomenė įvertino atstumą nuo pasienio link Vilniaus ir galime pasakyti, kad be didelių rizikų nėra daug teritorijos, kur galėtume neutralizuoti oro balionus. Kodėl? Todėl, kad yra pakankamai tankus apgyvendinimas“, – antradienį Seimo opozicinių frakcijų posėdyje teigė G. Koryzna.
„Čia, vėlgi, atsakomybė tenka operatoriui, kariuomenei panaudoti ar nepanaudoti tas vadinamas kinetines priemones neutralizuojant balionus. Esmė yra ta, kad daugiau nei 70 proc. teritorijos, mūsų vertinimu, yra raudona, kur vadinama no-go teritorija šiai dienai“, – tęsė jis.
Vis dėlto, pulkininkas pabrėžė, kad kilus didelei rizikai būtų priimtas sprendimas neutralizuoti balionus.
„Ar mes kažkiek prisiimame rizikos? Taip, prisiimame. Esant kažkokiems rizikos faktoriams tikrai bandytume neutralizuoti tuos balionus“, – sakė G. Koryzna.
Pasak jo, šiuo metu kariuomenės galimybės neutralizuoti oro balionus yra ribotos, nes su turimomis priemonėmis numušti galima tik tam tikrame aukštyje skrendančius objektus.
„Ką dabar matome iš statistikos? Balionai skrenda pakankamai aukštai, t. y. vidutiniškai 3–5 kilometrai. Yra išskirtinių atvejų, kada skrenda nuo 8 iki 15 kilometrų aukščio. Iš statistikos vis dažniau matome, kad nuo mūsų pasisakymų spaudoje, jų taktika keičiasi ir aukščiai didėja: stengiasi įpūsti daugiau dujų, kad balionai būtų pakankamai dideliame aukštyje“, – aiškino pulkininkas.
Anot jo, kariuomenė jau išsibandė savo galimybes neutralizuoti balionus. Karininko teigimu, bandymai buvo sėkmingi, tačiau, pažymėjo pulkininkas, tai buvo daroma pakankamai geromis sąlygomis naktį ir žinant, kuria kryptimi skrenda balionas.
„Kaip tai veiktų realybėje, kol kas sunku pasakyti“, – nurodė G. Koryzna.
Be to, pabrėžė pulkininkas, sekant vėjo kryptis yra vertinama, ar neutralizuoti balioną yra tikslinga.
„Jeigu jis eina kažkur į negyvenamus (plotus – ELTA) arba nėra arti strateginių objektų, tai vertinama, (kad – ELTA) geriau surasti, kur jis nusileidžia“, – sakė jis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija.
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos ir pasieniečiai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.
