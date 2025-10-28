Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
19
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėdos patarėjas įvardijo, kokie veiksmai sustabdytų Baltarusiją: „Laikas būtų apie tai kalbėti“

2025-10-28 09:24 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 09:24

Jei kontrabandą gabenantys balionai ir toliau plūs į Lietuvą, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis neatmeta galimybės svarstyti įvesti nacionalines sankcijas Baltarusijai. Visgi, pasak jo, visų pirma reikia sugriežtinti Europos Sąjungos (ES) Minsko režimui taikomus ribojimus.

Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

Jei kontrabandą gabenantys balionai ir toliau plūs į Lietuvą, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis neatmeta galimybės svarstyti įvesti nacionalines sankcijas Baltarusijai. Visgi, pasak jo, visų pirma reikia sugriežtinti Europos Sąjungos (ES) Minsko režimui taikomus ribojimus.

REKLAMA
19

„Tai (nacionalinės sankcijos – ELTA) yra politinio sprendimo klausimas – jeigu bus aptartos ir jeigu turėsime tikslius parametrus, kaip tai padaryti ir prieš ką tai būtų nukreipta, tai, manau, kad laikas būtų apie tai kalbėti“, – „Žinių radijui“ teigė D. Matulionis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau, anot jo, visų pirma reikia žengti europinių sankcijų griežtinimo keliu.

„Aš manau, kad pirmiausia išnaudokime Europos Sąjungos lygį. O po to, jeigu situacija toliau eskaluojasi ir mes matome, kad nesibaigia visa tai, reikia žengti toliau ir čia mes turime parodyti tvirtą stuburą ir ryžtingumą. Čia blaškymasis ir bandymas įtikinti neveikia. Nes iš tikrųjų tik kietas, griežtas požiūris paveiks mūsų kaimyną“, – sakė prezidento patarėjas.

REKLAMA
REKLAMA

„Manau, kad mūsų užsienio reikalų ministras labai rimtai padirbės, siekiant dar labiau sugriežtinti sankcijas, galbūt jas sulyginant su Rusijos sankcijomis“, – pabrėžė jis.

REKLAMA

Premjerei Ingai Ruginienei pavedus Užsienio reikalų ministerijai (URM) koordinuoti naują sankcijų paketą Baltarusijai dėl besitęsiančių meteorologinių oro balionų antplūdžių, Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys sako, jog ribojamųjų priemonių suvienodinimas Maskvai ir Minskui būtų vienas iš atsakomųjų veiksmų. 

ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste. 

REKLAMA
REKLAMA

Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.

Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija (NSK).

Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus. 

Savo ruožtu policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Tai
Tai
2025-10-28 09:42
Baltaruskius iš Lietuvos krapštikit lauk su visa ta apsimetėlių šutve norinčių kurti salas Lietuvoje ir pasus su Lietuvos reagalijomis.
Lietuvkų kalbos nesimoko sukelia skandalus .
Gal gana tų gastrolių pirmyn atgal per sieną autobusais jas pusvalandį.

Atsakyti
Geda
Geda
2025-10-28 09:43
Kaip cia yra kad toliau pakalbejimu ne pasistumeta. Kada tie balionai pasirode o veiksmu dar vis nera. Su sienos perejimu uzdarymu vyko stumdymasis . Delsimas ir neryztingi veikamai isskirtinis sitos vyriausybes bruozas.
Atsakyti
Tai
Tai
2025-10-28 09:41
Baltaruskius iš Lietuvos krapštikit lauk su visa ta apsimetėlių šutve norinčių kurti salas Lietuvoje ir pasus su Lietuvos reagalijomis.
Lietuvkų kalbos nesimoko sukelia skandalus .
Gal gana tų gastrolių pirmyn atgal per sieną autobusais jas pusvalandį.

Atsakyti
Skaityti visus komentarus (19)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų