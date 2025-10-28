Nausėdos patarėjas įvardijo, kokie veiksmai sustabdytų Baltarusiją: „Laikas būtų apie tai kalbėti“

„Tai (nacionalinės sankcijos – ELTA) yra politinio sprendimo klausimas – jeigu bus aptartos ir jeigu turėsime tikslius parametrus, kaip tai padaryti ir prieš ką tai būtų nukreipta, tai, manau, kad laikas būtų apie tai kalbėti“, – „Žinių radijui“ teigė D. Matulionis.
Tačiau, anot jo, visų pirma reikia žengti europinių sankcijų griežtinimo keliu.
„Aš manau, kad pirmiausia išnaudokime Europos Sąjungos lygį. O po to, jeigu situacija toliau eskaluojasi ir mes matome, kad nesibaigia visa tai, reikia žengti toliau ir čia mes turime parodyti tvirtą stuburą ir ryžtingumą. Čia blaškymasis ir bandymas įtikinti neveikia. Nes iš tikrųjų tik kietas, griežtas požiūris paveiks mūsų kaimyną“, – sakė prezidento patarėjas.
„Manau, kad mūsų užsienio reikalų ministras labai rimtai padirbės, siekiant dar labiau sugriežtinti sankcijas, galbūt jas sulyginant su Rusijos sankcijomis“, – pabrėžė jis.
Premjerei Ingai Ruginienei pavedus Užsienio reikalų ministerijai (URM) koordinuoti naują sankcijų paketą Baltarusijai dėl besitęsiančių meteorologinių oro balionų antplūdžių, Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys sako, jog ribojamųjų priemonių suvienodinimas Maskvai ir Minskui būtų vienas iš atsakomųjų veiksmų.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija (NSK).
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.
Lietuvkų kalbos nesimoko sukelia skandalus .
Gal gana tų gastrolių pirmyn atgal per sieną autobusais jas pusvalandį.
