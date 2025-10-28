Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Deividas Matulionis: mes nematome Baltarusijos noro bendradarbiauti

2025-10-28 08:54 / šaltinis: ,Balsas.lt, ELTA
2025-10-28 08:54

Kontrabandą gabenantiems meteorologiniams balionams plūstant į Lietuvą, Baltarusija turi puikią galimybę parodyti norą ir pasirengimą bendradarbiauti, tačiau jų interesas yra kitur, sako prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis. 

Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

Kontrabandą gabenantiems meteorologiniams balionams plūstant į Lietuvą, Baltarusija turi puikią galimybę parodyti norą ir pasirengimą bendradarbiauti, tačiau jų interesas yra kitur, sako prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis. 

REKLAMA
0

„Jeigu išties būtų geranoriškas (Baltarusijos – ELTA) požiūris, tai mes tikrai matytume žymiai rimtesnius baltarusių pareigūnų veiksmus, užkardant šitą veiklą. Jeigu jie iš tikrųjų tikisi ir nori siųsti tam tikrą žinią mums ir Vakarams, kad yra pasiruošę bendradarbiauti, tai būtų puiki galimybė, bet, deja, reikia pripažinti, kad mes to nematome, nes interesas yra kažkur kitur“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė šalies vadovo vyriausiasis patarėjas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Matuliono teigimu, tai, kas vyksta pastaruoju metu, galima vadinti Baltarusijos režimo kontroliuojama hibridine ataka. 

REKLAMA
REKLAMA

„Jeigu giliau panagrinėsime, tai pamatysime, kad tai yra hibridinė ataka, nors ji yra prasidėjusi ne vakar ir ne prieš savaitę (…). Buvo valdoma migracija, dabar turime valdomą kontrabandą. Turėkime omenyje, kad 80 proc. visų į Europą ateinančių cigarečių eina iš vieno didžiulio fabriko, kuris yra netoli mūsų. Tai yra Gardino (…) tabako fabrikas, kuris gamina žymiai dagiau negu reikia vidaus poreikiams. Visa kita dalis eina kontrabandai“, – kalbėjo prezidento patarėjas. 

REKLAMA

„Tai yra Lukašenkos valdomas fabrikas (…). Tai dar kartą patvirtina, kad tai yra papildomas nelegalių, neapskaitytų pajamų šaltinis režimui. Tai reiškia, kad net ir tokiu atveju, jeigu tai sukelia tik ekonomines pasekmes, tai jau yra tam tikra hibridinė ataka (…). Jeigu tarnybos tiesiogiai ir nevykdo šitos kontrabandos, tai yra taip, kaip buvo migracijos krizės atveju – buvo atitinkami apmokymai. Iš esmės, aš drįstu teigti, dar kartą pasakyti, kad tai yra valdoma kontrabanda“, – aiškino jis. 

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste. 

Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija (NSK).

Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus. 

Savo ruožtu policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.  

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų