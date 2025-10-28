Deividas Matulionis: mes nematome Baltarusijos noro bendradarbiauti

„Jeigu išties būtų geranoriškas (Baltarusijos – ELTA) požiūris, tai mes tikrai matytume žymiai rimtesnius baltarusių pareigūnų veiksmus, užkardant šitą veiklą. Jeigu jie iš tikrųjų tikisi ir nori siųsti tam tikrą žinią mums ir Vakarams, kad yra pasiruošę bendradarbiauti, tai būtų puiki galimybė, bet, deja, reikia pripažinti, kad mes to nematome, nes interesas yra kažkur kitur“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė šalies vadovo vyriausiasis patarėjas.
D. Matuliono teigimu, tai, kas vyksta pastaruoju metu, galima vadinti Baltarusijos režimo kontroliuojama hibridine ataka.
„Jeigu giliau panagrinėsime, tai pamatysime, kad tai yra hibridinė ataka, nors ji yra prasidėjusi ne vakar ir ne prieš savaitę (…). Buvo valdoma migracija, dabar turime valdomą kontrabandą. Turėkime omenyje, kad 80 proc. visų į Europą ateinančių cigarečių eina iš vieno didžiulio fabriko, kuris yra netoli mūsų. Tai yra Gardino (…) tabako fabrikas, kuris gamina žymiai dagiau negu reikia vidaus poreikiams. Visa kita dalis eina kontrabandai“, – kalbėjo prezidento patarėjas.
„Tai yra Lukašenkos valdomas fabrikas (…). Tai dar kartą patvirtina, kad tai yra papildomas nelegalių, neapskaitytų pajamų šaltinis režimui. Tai reiškia, kad net ir tokiu atveju, jeigu tai sukelia tik ekonomines pasekmes, tai jau yra tam tikra hibridinė ataka (…). Jeigu tarnybos tiesiogiai ir nevykdo šitos kontrabandos, tai yra taip, kaip buvo migracijos krizės atveju – buvo atitinkami apmokymai. Iš esmės, aš drįstu teigti, dar kartą pasakyti, kad tai yra valdoma kontrabanda“, – aiškino jis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija (NSK).
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!