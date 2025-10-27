Vežėjai įvertino, kiek jiems kainuos sienos su Baltarusija uždarymas

TTLA generalinis sekretorius Povilas Drižas BNS teigė, kad pirmadienį Nacionalinio saugumo komisijos priimtas sprendimas neribotam laikui uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio punktus abejonių nekelia.
„Mes nekvestionuojame pačių sprendimų ir pasirinkto būdo, (...) tai yra valstybės atsakomybė priimti šiuos sprendimus“, – sakė P. Drižas.
Anot jo, Lietuva – Europos ir Rytų valstybių koridorius, per kurį keliauja tranzitinis transportas, todėl šio sprendimo pasekmės bus jaučiamos.
„Žiūrint konkrečiai iš sektoriaus pusės, pasekmės bus labiau neigiamos nei teigiamos, nes visa logistinė grandinė bus sutrikdyta. Kol kas skaičių konkrečių neturime“, – sakė P. Drižas.
TTLA generalinis sekretorius BNS sakė, daugiausiai klausimų kyla dėl Lietuvos vežėjų, kurie yra Baltarusijoje ir iškrovę krovinius grįžta atgal – šiuo metu jie negali įvažiuoti į Lietuvą.
Pasak jo, dar per anksti spręsti apie tai, kiek nuostolių vežėjai gali patirti, bet finansiniai kaštai gali siekti iki dešimčių milijonų eurų.
„Prekyba tarp ES šalių ir kitų šalių kaip Kazachstanas ar Baltarusija manau, kad vyks toliau, prekės bus vežamos iš arba į kitas šalis. Lietuva buvo to tranzito koridorius, dabar prekių judėjimas toliau vyks, tik klausimas, ar per Latviją, ar Lenkiją“, – BNS teigė P. Drižas.
Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ dar praėjusią savaitę pareiškė, kad sienos uždarymas smogia sektoriui ir griežtai kritikavo tokį sprendimą.
Pirmadienį „Linava“ BNS patikslino, kad draudimas įvažiuoti į Baltarusiją įmonėms vidutiniškai kainuoja 300 eurų už vieną vilkiką per parą (jeigu vilkikas nėra lizinguojamas).
Kaip rašė BNS, šiuo metu punktai dėl į Lietuvą iš Baltarusijos įskridusių kontrabandą gabenančių meteorologinių balionų uždaryti VSAT vado sprendimu, tačiau jis turi būti kas 24 val. atnaujinamas. Trečiadienį Ministrų kabinetas turėtų priimti sprendimą dėl ilgesnio punktų uždarymo.
Skelbta, kad Medininkų pasienio punkte galios tam tikros išimtys, kas galės kirsti sieną. Jos bus taikomos diplomatams ir diplomatiniam paštui, iš Baltarusijos vykstantiems Lietuvos bei ES piliečiams ar turintiems leidimą gyventi šalyje, taip pat į Kaliningrado sritį iš Baltarusijos ir atgal tranzitu vykstantiems keliautojams, turintiems supaprastinto tranzito dokumentą.
Sienos uždarymas nepaveiks Kaliningrado tranzito, pirmadienį teigė Užsienio reikalų ministerija.
Iš viso praėjusią savaitę dėl kontrabandinių balionų susisiekimas oru sutrikdytas keturis kartus. Reaguojant į šias situacijas, Lietuva taip pat kelis kartus buvo laikinai buvo uždariusi sieną su Baltarusija.