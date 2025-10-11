Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

TV3 Žinios. Socdemams pritrūko drąsos?; Trumpo muitų karas su Kinija

2025-10-11 18:30 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-11 18:30

Ar socdemams pritrūko drąsos? Iki partijos tarybos žadėję radikalius pokyčius koalicijoje, netgi turėdami didžiulį palaikymą, socialdemokratai visgi nusprendė toliau dirbti su Žemaitaičiu.

Ar socdemams pritrūko drąsos? Iki partijos tarybos žadėję radikalius pokyčius koalicijoje, netgi turėdami didžiulį palaikymą, socialdemokratai visgi nusprendė toliau dirbti su Žemaitaičiu.

REKLAMA
0

Socdemų partijos taryba nusprendė iš „Nemuno aušros“ atimti kultūros ministeriją, kuriai tinkamo kandidato Žemaitaitis niekaip nesugebėjo surasti. Kai kurie socialdemokratai sako manatys, kad Žemaitaitis greit sureaguos į tokius valdančiosios partijos akibrokštus ir netgi galbūt trenks durimis pats. Pats Žemaitaitis viešai tai vadina koalicijos sutarties sulaužymu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Donaldas Trumpas vėl grasina prekybos karu su Kinija ir žada iki lapkričio įvesti jos prekėms šimto procentų muitus. Finansų rinkas sudrebinusių grasinimų Trumpas ėmėsi po to, kai Kinija pareiškė ribosianti visame pasaulyje naudojamų retųjų žemės elementų eksportą. Trumpas savo oponentą Xi Jinpingą apkaltino bandant paversti pasaulį Kinijos įkaitu. Siužete sužinosite ir apie ką su Trumpu kalbėjosi naujoji Nobelio taikos premijos laureatė, pati jam paskambinusi.

Daugiau naujienų – TV3 Žiniose, šio teksto viršuje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
LSDP, LVŽS ir „Nemuno aušros“ derybinių grupių susitikimas. ELTA / Dainius Labutis
Opozicija: socialdemokratų sprendimas – netoliaregiškas, jie renkasi gėdą (20)
Remigijus Žemaitaitis, Rolandas Paksas (tv3.lt koliažas)
Remigijų Žemaitaitį krečia Rolando Pakso likimas? Įžvelgia panašumų: „Tai yra atspindys“ (64)
Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Orestas Gurevičius
Žemaitaitis: LSDP sprendimas dėl Kultūros ministerijos yra koalicinės sutarties pažeidimas (17)
Inga Ruginienė BNS Foto
Posėdžiaus LSDP taryba: diskutuos dėl koalicijos ateities (50)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų