TV3 Žinios. Socdemams pritrūko drąsos?; Trumpo muitų karas su Kinija

Socdemų partijos taryba nusprendė iš „Nemuno aušros“ atimti kultūros ministeriją, kuriai tinkamo kandidato Žemaitaitis niekaip nesugebėjo surasti. Kai kurie socialdemokratai sako manatys, kad Žemaitaitis greit sureaguos į tokius valdančiosios partijos akibrokštus ir netgi galbūt trenks durimis pats. Pats Žemaitaitis viešai tai vadina koalicijos sutarties sulaužymu.
Donaldas Trumpas vėl grasina prekybos karu su Kinija ir žada iki lapkričio įvesti jos prekėms šimto procentų muitus. Finansų rinkas sudrebinusių grasinimų Trumpas ėmėsi po to, kai Kinija pareiškė ribosianti visame pasaulyje naudojamų retųjų žemės elementų eksportą. Trumpas savo oponentą Xi Jinpingą apkaltino bandant paversti pasaulį Kinijos įkaitu. Siužete sužinosite ir apie ką su Trumpu kalbėjosi naujoji Nobelio taikos premijos laureatė, pati jam paskambinusi.
