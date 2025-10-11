Mindaugas Sinkevičius: nėra gera praktika, kad socialdemokratų ministrai nėra partijos nariai

„Vyriausybės socialdemokratų kvotoje yra paskirtų ministrų, kurie šiuo metu nėra partijos nariai. Tai nėra gera praktika, tačiau ji buvo padiktuota objektyvių politinių aplinkybių“, – LSDP taryboje šeštadienį sakė M. Sinkevičius.
Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis(24 nuotr.)
„Mūsų organizacija per daug svarbi, per daug skaitlinga, jog tokia situacija išliktų ilgiau nei laikinas sprendimas. Todėl pakviečiau mūsų deleguotus ministrus ir ministres, kurie dar nėra mūsų bičiuliai, prisijungti prie LSDP šeimos. Esate mūsų nuoširdžiai laukiami“, – kalbėjo socdemų lyderis.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas ir sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė nepriklauso partijai.
Prezidentui siekiant ministru išlaikyti Ž. Vaičiūną, įvyko mainai ir atsakomybė už energetiką atiteko LSDP, partija iškėlė reikalavimą Ž. Vaičiūnui tapti jos nariu. Šis šio reikalavimo kol kas neįvykdė.
Tuo metu vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius BNS šią savaitę duotame interviu patvirtino, kad į partiją įstojo.
Šaltinis:
BNS
