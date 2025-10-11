Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

LSDP lyderis siūlo partijai prisiimti atsakomybę už kultūrą, išlaikant koaliciją su „aušriečiais“

2025-10-11 12:02 / šaltinis: BNS
2025-10-11 12:02

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius siūlo partijai prisiimti atsakomybę už kultūros sritį, išlaikant dabartinės sudėties koaliciją su „Nemuno aušra“

Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis (nuotr. Roberto Riabovo)
24

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius siūlo partijai prisiimti atsakomybę už kultūros sritį, išlaikant dabartinės sudėties koaliciją su „Nemuno aušra“

2

„Yra sakančių, kad reikia tiesiog ignoruoti kultūrininkų reikalavimus, palaukti, užmerkti akis ir viskas išsikvėps. Aš su tuo kategoriškai nesutinku. Mes, socialdemokratai, privalome girdėti Lietuvos visuomenės ir atskirų jos grupių balsą“, – per LSDP tarybos posėdį šeštadienį sakė M. Sinkevičius.

„Todėl manau, kad atsakomybę už kultūros sritį privalome prisiimti mes ir parodyti, kad esame pasirengę iškilti į atsakomybę, kartu išlaikant santykius su kitais koalicijos partneriais bei parlamentine dauguma“, – teigė jis.

