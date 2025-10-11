LSDP lyderis siūlo partijai prisiimti atsakomybę už kultūrą, išlaikant koaliciją su „aušriečiais“

„Yra sakančių, kad reikia tiesiog ignoruoti kultūrininkų reikalavimus, palaukti, užmerkti akis ir viskas išsikvėps. Aš su tuo kategoriškai nesutinku. Mes, socialdemokratai, privalome girdėti Lietuvos visuomenės ir atskirų jos grupių balsą“, – per LSDP tarybos posėdį šeštadienį sakė M. Sinkevičius.
Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis (nuotr. Roberto Riabovo)
„Todėl manau, kad atsakomybę už kultūros sritį privalome prisiimti mes ir parodyti, kad esame pasirengę iškilti į atsakomybę, kartu išlaikant santykius su kitais koalicijos partneriais bei parlamentine dauguma“, – teigė jis.
