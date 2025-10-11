Kalendorius
Inga Ruginienė: man trūksta drąsos iš partijos

2025-10-11 11:59 / šaltinis: BNS
2025-10-11 11:59

Premjerė Inga Ruginienė sako pasigendanti drąsos iš ją delegavusios Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP).

24

Premjerė Inga Ruginienė sako pasigendanti drąsos iš ją delegavusios Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP).

„Man trūksta drąsos iš mūsų partijos“, – šeštadienį per LSDP tarybą sakė I. Ruginienė.

„Mūsų sprendimuose ir pasisakymuose pritrūksta drąsos ir jaučiasi tokia baimės nata, o jei „Nemuno aušra“ išeis, o jei (Saulius – BNS) Skvernelis ateis, o jei prezidentas supyks, o jei bus protestas“, – kalbėjo ji.

Premjerė teigė, kad mato drąsą mato partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus veiksmuose ir pasisakymuose.

„Bet jam reikia užnugario, kad partija būtų drąsi“, – sakė I. Ruginienė.

