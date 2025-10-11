Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Blinkevičiūtė tikina, kad suvaldys Žemaitaičio „sudėtingą charakterį“: „Lengva niekada nebuvo“

2025-10-11 11:39 / šaltinis: ELTA
2025-10-11 11:39

Nepaisant pasipiktinimą keliančių Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų, buvusi socialdemokratų pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė sako, kad reikia ieškoti galimybių dirbti su „Nemuno aušra“. Anot jos, surasti kompromisus jos atstovaujama partija sugeba, o ir būdų suvaldyti „sudėtingo charakterio“ Remigijų Žemaitaitį – yra.

Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis (nuotr. Roberto Riabovo)
24

Nepaisant pasipiktinimą keliančių Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų, buvusi socialdemokratų pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė sako, kad reikia ieškoti galimybių dirbti su „Nemuno aušra". Anot jos, surasti kompromisus jos atstovaujama partija sugeba, o ir būdų suvaldyti „sudėtingo charakterio" Remigijų Žemaitaitį – yra.

16

„Remigijus yra sudėtingos charakterio, tačiau galima surasti būdų ir jį suvaldyti. Mes tai atrasime“, – žurnalistams šeštadienį sakė V. Blinkevičiūtė

Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis
(24 nuotr.)
(24 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdis

Nepaisant penktadienį išsakytos griežtos prezidento Gitano Nausėdos kritikos R. Žemaitaičiui ir „Nemuno aušrai“, V. Blinkevičiūtė tikina, kad reikia ieškoti kompromisų. 

„Svarbiausia, kad būtų priimti sprendimai“, – teigė ji. 

„Partneriai visada būna įvairūs. Per savo ilgalaikę praktiką įvairių partnerių turėjome. Nieko nepadarysi, lengva niekada nebuvo ir nebus. Ieškoti bendrų sprendimų, rasti kompromisus yra mūsų atsakomybė.  Socialdemokratai gali tai padaryti ir padarys“, – teigė politikė. 

Nerimstant įtampoms valdančiosios daugumos gretose, šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba diskutuoja dėl koalicijos ateities.

Kultūros bendruomenės besipiktinant dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, socialdemokratų partijos lyderis M. Sinkevičius šią savaitę užsiminė, kad gali tekti persvarstyti valdančiosios koalicijos sudėtį. LSDP lyderis teigė, kad taryboje kolegoms pristatys galimas alternatyvas, kaip spręsti susiklosčiusią situaciją – pasak jo, galimi ir nuosaikūs, ir drastiški sprendimai. 

Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį žurnalistams teigė, kad tolimesnis darbas valdančiojoje daugumoje priklausys nuo kiekvieno iš trijų koalicijos partnerių apsisprendimo. 

Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį kreipėsi į valdančiosios koalicijos lyderius ir paragino atsakingai įvertinti situaciją, kurioje atsidūrė valstybė.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Inga Ruginienė BNS Foto
Ruginienė sako, kad Žemaitaičio pareiškimai turės pasekmių: sprendimus jau padariau (2)
Lietuvos Šokio informacijos centro vadovė Gintarê Masteikaite. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
Kultūros asamblėjos atstovė Masteikaitė: prezidentas negalvoja apie valstybę, jis neparodė vertybinio stuburo (19)
Inga Ruginienė BNS Foto
Posėdžiaus LSDP taryba: diskutuos dėl koalicijos ateities (49)
Vytenis Povilas Andriukaitis (nuotr. Elta)
Andriukaitis: turime atsakyti, kaip išsaugoti koaliciją, bet izoliuoti Žemaitaitį (90)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Kodel visi puolate Remigiju
Kodel visi puolate Remigiju
2025-10-11 11:51
Pulkit prezidenta, nes jis cia verda tas nesamones. Pati tauta apgavai, tai gal butu laikas patyleti. Auditai butini. KGB agentus isaiskinti. Kodel socdemai irgi nelabai nori? Ignitis akcininkai kas?
Atsakyti
ne taip
ne taip
2025-10-11 11:49
Suvaldyti reikia ne Žemaitaitį, o prezidentą ir sąmokslininkus, apsimetančius "kultūrininkais"!
Atsakyti
O
O
2025-10-11 11:47
tai kad verkė, jog yra pensininkė ir jėgų nebeturi vadovauti...
Atsakyti
