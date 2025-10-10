Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Opozicija bjaurisi Žemaitaičio pasisakymu apie Gelūną: „Šlykštus antisemitinis išpuolis“

2025-10-10 14:49 / šaltinis: BNS
2025-10-10 14:49

Seimo opozicijos atstovai penktadienį bjauriu ir šlykščiu pavadino „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymą apie Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) direktorių Arūną Gelūną ir apkaltino jį formuojant nacistinį naratyvą.

Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Orestas Gurevičius

Įraše feisbuke R. Žemaitaitis penktadienį spekuliavo A. Gelūno žydiška kilme ir kaltino jį perversmo valstybėje vykdymu.

16

Įraše feisbuke R. Žemaitaitis penktadienį spekuliavo A. Gelūno žydiška kilme ir kaltino jį perversmo valstybėje vykdymu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai yra labai bjaurus, šlykštus antisemitinis išpuolis, kurio civilizuotoje valstybėje negalima ignoruoti. Tai negali tapti nauja norma, nors žmogui ir atrodo, kad jis yra valdžioje ir jam viskas galima“, – BNS penktadienį sakė Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Pasisakymą apie A. Gelūną politikė pavadino antisemitiniu ir ragino valdančiuosius bei prezidentą Gitaną Nausėdą į jį reaguoti.

„Tai dar viena proga parodyti, kad yra kažkokios raudonos linijos, kad negalima skleisti neapykantos ir naudoti antisemitinės retorikos“, – teigė liberalų lyderė.

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis „aušriečių“ lyderio pasisakymus lygino su laikotarpiu prieš Holokaustą nacių Vokietijoje.

„Jei pažiūrėtume į 1933 metų Vokietiją, prieš naciams perimant valdžią ir po to, tai buvo vienas naratyvas – valstybės priešas yra mistinis žydas, žydai organizuoja perversmą ir yra kalti dėl ekonominių ir visų kitų bėdų. Tai čia visiška analogija“, – BNS sakė S. Skvernelis.

Jis teigė neabejojantis, kad pareiškimus įvertins ir viešąją erdvę stebinti teisėsauga.

Konservatorių frakcijos Seime seniūnas Mindaugas Lingė BNS teigė, kad R. Žemaitaičio pareiškimus yra „dar vienas antivalstybinio veikimo įrodymas ir provokacija“.

„Kaltinti perversmo organizavimu ir tuo pačiu melagingai spekuliuoti asmens kilme yra ne tik išpuolis prieš Lietuvos kultūrai ir visuomenei nusipelniusį asmenį, bet tai ir tęstinė provokacija, siekianti kiršinti bei skaldyti visuomenę“, – sakė politikas.

„Tai tuo pačiu ir provokacija rytoj posėdžiausiantiems socialdemokratams, kurie svarstys tolesnio bendradarbiavimo su antivalstybine partija likimą. Socialdemokratų sprendimas toliau teisinti, dangstyti antisemitinius išpuolius, pasirenkant nenutraukti koalicijos su šia partija, reikš pasirinkimą legitimizuoti ir toleruoti šį apgailėtiną išpuolį tiek prieš A. Gelūną, tiek prieš žydus“, – pridūrė jis.

Nemuno aušros“ pirmininkas socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė, kad A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“.

Taip politikas reagavo į žinią, kad kultūrininkų protestų pradžioje muziejaus vadovas susistabdė narystę opoziciniame Liberalų sąjūdyje.

Įraše feisbuke R. Žemaitaitis spekuliavo ir žydiška A. Gelūno kilme.

„Kokia staigmena dvaro ELYYYTUI, kad partinukas ARONAS GELBACHAS ar GELONAS laikinai, kol įvykdys valstybei perversmą, stabdo narystę Liberalų sąjūdyje!“ – rašė „aušriečių“ lyderis.

A. Gelūnas BNS teigė tokį įrašą laikantis antisemitizmu ir neigė savo žydišką kilmę, taip pat sakė, jog tokia retorika turėtų susilaukti teisėsaugos dėmesio.

Fausta
Fausta
2025-10-10 15:10
Kai Kasčiūnas, tai Žemaitaitį išvadinti asilu galima, kai Gentvilas, tai skurdesnius gyventojų sluoksnius išvadinti „valkatomis“, galima, kai Gitanas Nausėda, tai išvadinti kitokį požiūrį turinčius žmones išvadinti „vatinukais“ galima.
Atsakyti
O ne Geliunas
O ne Geliunas
2025-10-10 15:09
Viska pradejo??????
Atsakyti
Gėda
Gėda
2025-10-10 15:07
Labai jau susireikšminęs ponas Gelūnas.Drebėdamas dėl įtakų ir savo kėdės,organizuoja streikus.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (16)
