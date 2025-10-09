Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėl Kultūros ministerijos spaudžiama Ruginienė kirto opozicijai atgal: „Matau politinio šantažo atspalvius“

2025-10-09 11:54 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Augustina Kizelytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-09 11:54

Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė Seime griežtai sukritikavo opoziciją, teigdama, kad jos veiksmai prieš valdančiąją koaliciją peržengia demokratinės kritikos ribas. Politikė pabrėžė, jog Vyriausybės sudėtį formuoja rinkimus laimėjusi Seimo dauguma, o opozicijos bandymai daryti įtaką šiam procesui esą prilygsta politiniam spaudimui ir šantažui.

Inga Ruginienė. ELTA / Dainius Labutis

Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė Seime griežtai sukritikavo opoziciją, teigdama, kad jos veiksmai prieš valdančiąją koaliciją peržengia demokratinės kritikos ribas. Politikė pabrėžė, jog Vyriausybės sudėtį formuoja rinkimus laimėjusi Seimo dauguma, o opozicijos bandymai daryti įtaką šiam procesui esą prilygsta politiniam spaudimui ir šantažui.

15

Premjerė kalbėjo, kad opozicijos veiksmai prieš valdančiąją koaliciją peržengia normalios kritikos ribas, nes jie kelia abejonių dėl valdžios teisėtumo ir pačių rinkimų rezultatų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pareiškimai nukreipti prieš šią koaliciją jau peržengė sveiko pilietiškumo ribas.

Jei opozicija negali pripažinti, kad ši valdžia turi teisę dėl Vyriausybės kompozicijos, jų aktyvus įsitraukimas reiškia nepagrįstą politinį spaudimą ir rinkimų teisėtumo kvestionavimą“, – pareiškė ji.

I. Ruginienė, Seime pradėdama savo kalbą, nepagailėjo aštrių bei sarkastiškų žodžių opozicijai, jog reikia nepamiršti, kas yra demokratija. Ji taip pat įžvelgė šantažą.

„Šis laikas, nors ir skirtas kalbėti apie Kultūros ministeriją, jis iš tiesų yra skirtas apie tai, kaip suprantame demokratiją.

Opozicijos užduotame klausime matau politinio spaudimo ir šantažo atspalvius.

<...> Suprantu, kad opozicijai nepatinka ši valdančioji dauguma <...>, opozicija siekia iš esmės panaikinti demokratinius procesus ir valdančiosios daugumos teisę formuoti Vyriausybę“, – sakė politikė.

Premjerė teigė, kad opozicija gali išsakyti savo nuomonę, bet neturi teisės spręsti, kas sudarys Vyriausybę – tai daro rinkimus laimėjusi Seimo dauguma.

„Opozicija šiame etape dalyvauja reikšdama savo nuomone, bet neturi Konstitucinės galios nulemti Vyriausybės sudėties.

Po kiekvienų rinkimų Seimo dauguma prisiima atsakomybę už naujos Vyriausybės sudarymą“, – kalbėjo I. Ruginienė.

Rimtų diskusijų nevyksta

Premjerė I. Ruginienė sako, kad rimtų diskusijų socialdemokratų partijoje dėl koalicijos sudėties peržiūros nevyksta, bet „tokia galimybė visada gali būti“.

„Kol kas tokių rimtų diskusijų apie tai nėra, bet tokia galimybė visada gali būti, nes tai priklauso ir nuo aplinkybių, ir pačių partnerių tarpusavio sąveikos ir noro“, – žurnalistams Kaune trečiadienį sakė I. Ruginienė.

Kaip skelbė BNS, „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pirmadienį teigė, kad į kultūros ministrus bus siūlomas viceministro pareigas turėjęs eiti su partija nesusijęs žmogus, kuris yra žinomas kultūros bendruomenei.

Taip pat skelbta, kad Generalinė prokuratūra antradienį policijai pavedė atlikti aplinkybių patikslinimą dėl buvusio kultūros ministro I. Adomavičiaus su neįvardytais asmenimis iš įstaigos darbuotojų kompiuterių galimai surinktų duomenų.

Tiesa, nors R. Žemaitaičiui skelbiant, kad jo vedama partija jau turi naują kandidatą į kultūros ministrus, ministrė pirmininkė Inga Ruginienė kol kas potencialaus pretendento pavardės dar nėra sulaukusi.

„Kol kas potencialaus kultūros ministro pavardė premjerei dar nėra pateikta“, – komentare Eltai nurodė premjerės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas.

Savo ruožtu Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikino, kad jau žino, kas bus kandidatas į kultūros ministrus, tačiau jo taip pat neįvardijo. Pasak jo, galimą kandidatą į ministrus pristatys premjerė I. Ruginienė, kai ši grįš iš darbinio vizito Ukrainoje.

Visgi, socialdemokratės Rasa Budbergytė ir Orinta Leiputė tikino, kad galimo kandidato pavardė koalicinei tarybai nebuvo pristatyta.

