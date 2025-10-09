Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimui pristatoma idėja drausti vienkartines elektronines cigaretes

2025-10-09 06:27 / šaltinis: BNS
2025-10-09 06:27

Seimui ketvirtadienį turėtų būti teikiamas siūlymas drausti prekybą vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis.

Elektroninė cigarėtė (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Seimui ketvirtadienį turėtų būti teikiamas siūlymas drausti prekybą vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis.

REKLAMA
3

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisomis siekiama mažinti tokių cigarečių patrauklumą, prieinamumą ir vartojimą tarp jaunimo, mažinti jų žalą aplinkai.

„Lengvai naudojamos ir visur socialiniuose tinkluose reklamuojamos vienkartinės elektroninės cigaretės yra patrauklios ir dėl mažos kainos. Penkis ar šešis eurus kainuojanti vienkartinė elektroninė cigaretė yra perpus pigesnė už 20 cigarečių pakelį“, – aiškinamajame rašte teigia pataisų iniciatorius socialdemokratas Saulius Čaplinskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo teigimu, Europos kovos su rūkymu organizacija tokias cigaretes su ličio baterija vadina „ekologine katastrofa“, nes jos prilygsta 300 įprastų cigarečių ir dažniausiai išmetamos per penkias dienas nuo jų įsigijimo.

REKLAMA
REKLAMA

Parlamentaro pateiktais apklausos duomenimis, bent kartą gyvenime elektronines cigaretes vartojo 51,2 proc. respondentų, o per pastarąsias 30 dienų iki apklausos – 19,2 proc. 

REKLAMA

Projektą priėmus įstatyme atsirastų „vienkartinių elektroninių cigarečių“ sąvoka.

Belgija pirmoji Europos Sąjungoje nuo šių metų uždraudė prekybą tokiomis cigaretėmis, jos pėdomis pasekė Prancūzija. Didžioji Britanija, Airija, Vokietija, Naujoji Zelandija svarsto tai padaryti. 

E. cigaretės itin išpopuliarėjo tarp jaunimo dėl įvairių skonių, spalvotų pakuočių, bekvapių savybių, jos plačiai reklamuojamos ir socialiniuose tinkluose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų