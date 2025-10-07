Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

PSO: milijonai nepilnamečių yra priklausomi nuo elektroninių cigarečių

2025-10-07 21:07 / šaltinis: BNS
2025-10-07 21:07

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) perspėjo, kad elektroninės cigaretės kursto „nerimą keliančią“ naują nikotino priklausomybės bangą, mat milijonai nepilnamečių jau tapo nuo jų priklausomi.

Elektroninės cigaretės (nuotr. SCANPIX)

2

PSO teigimu, tose valstybėse, kurios kaupia atitinkamus duomenis, nepilnamečiai elektronines cigaretes rūko vidutiniškai devynis kartus dažniau nei suaugusieji.

PSO nurodė, kad pramonė reklamuoja elektronines cigaretes kaip tariamai mažiau kenksmingus produktus nei įprastos cigaretės, tačiau iš tikrųjų agresyviai taikosi į vieną tikslinę grupę – nepilnamečius, kurie nuo jų tapo priklausomi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Remiantis pirmaisiais PSO duomenimis šiuo klausimu, daugiau nei 100 mln. žmonių rūko elektronines cigaretes.

„Skaičiai kelia nerimą“, – pareiškė PSO.

Tarp jų yra mažiausiai 86 mln. suaugusiųjų, daugiausia iš turtingesnių valstybių. Mažiau nei 15 mln. į šią statistiką patenkančių asmenų yra 13–15 metų paaugliai.

„Elektroninės cigaretės kursto naują nikotino priklausomybės bangą, – pareiškė PSO sveikatą lemiančių veiksnių, skatinimo ir prevencijos direktorius Etienne'as Krugas. – Jos pardavinėjamos kaip priemonė, mažinanti žalą, bet iš tiesų jos anksčiau įtraukia vaikus į nikotino vartojimą ir kelia pavojų dešimtmečius trukusiam pažangos procesui.“

Tuo pat metu PSO pastebi, kad pasauliniu mastu rūkymo mastai mažėja – tabako vartotojų skaičius sumažėjo nuo 1,38 mlrd. 2000-aisiais iki 1,2 mlrd. 2024 metais. 

PSO tvirtina, kad vis dėlto vienas iš penkių suaugusiųjų visame pasaulyje yra priklausomas nuo tabako. Be to, atkreipiamas dėmesys, kad ši pramonė nuolat keičia savo taktikas, siekdama išlaikyti didelį rūkančiųjų skaičių.

„Dėl tabako kontrolės priemonių, kurių imasi šalys visame pasaulyje, milijonai žmonių meta rūkyti arba nepradeda rūkyti“, – išplatintame pranešime nurodė PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesus (Tedrosas Adhanomas Gebrejesusas).

Tačiau tabako pramonė, reaguodama į šias valstybių pastangas, imasi naujų veiksmų, nusitaikydama į nepilnamečius, teigė jis.

„Vyriausybės privalo veikti greičiau ir ryžtingiau įgyvendindamos patikrintą tabako kontrolės politiką“, – sakė PSO vadovas. 

PSO teigimu, dvylikoje šalių dabar stebimas tabako vartojimo paplitimo augimas.

„Šie pokyčiai nėra tik skaičiai – jie reiškia, kad ateinančiais metais milijonai žmonių bus labiau pažeidžiami ligų, negalios ir ankstyvos mirties“, – žurnalistams sakė PSO sveikatos skatinimo, ligų prevencijos ir priežiūros generalinio direktoriaus pavaduotojas Jeremy Farraras (Džeremis Fararas).

J. Farraro teigimu, rūkymas kasmet pražudo daugiau nei 7 mln. žmonių, o pasyvus rūkymas – daugiau kaip milijoną.

Jis pridūrė, kad rūkymas daro žalą visam kūnui ir pabrėžė, jog rūkyti patalpose šalia vaikų yra „neatsakinga ir nepriimtina“.

