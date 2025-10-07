Kalendorius
Seime liko paskutinis žingsnis Turto banką pertvarkant į akcinę bendrovę, išplečiant jo funkcijas

2025-10-07 11:58 / šaltinis: BNS
Seimui liko paskutinis žingsnis iki sprendimo Turto banką pertvarkyti iš valstybės įmonės į akcinę bendrovę – tokiai Vyriausybės iniciatyvai antradienį parlamentarai pritarė po svarstymo.

Turto bankas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

0

Parlamentas taip pat palaiko idėją plėsti jo funkcijas, kad bankas galėtų įsitraukti plėtojant civilinę ir karinę infrastruktūrą. 

Tokias Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymo ir juo susijusių teisės aktų pataisas antradienį palaikė 92 Seimo nariai, po tris balsavo prieš ir susilaikė. Dėl jų Seimas galutinai dar balsuos.

Projektą parengusi Finansų ministerija tikisi, kad pakeitus Turto banko teisinį statusą valstybė galės efektyviau panaudoti savo nekilnojamąjį turtą, mažės jo išlaikymo kaštai ir apimtys.

Be to, pagal naujus bendrovės įstatus ji galėtų teikti komercines paslaugas.

Parlamentas pritarė socialdemokratų frakcijos narių Romos Janušonienės ir Roberto Kauno siūlymams leisti įstaigai prisidėti prie kitų institucijų vystomos civilinės ir karinės infrastruktūros projektų.

R. Kaunas taip pat siūlo leisti Turto bankui prisidėti ir prie strateginių šalies ligonių pritaikymo krizinėms situacijoms.

Pritarta iniciatyvai, jog įstaiga akcine bendrove taptų nuo kitų metų pradžios. 

„Siejant su tuo, kad Turto bankui bus padidintos funkcijos, kurios labai aktualios kariniam infrastruktūros vystymui“, – svarstymo metu sakė R. Janušonienė.

Anot Finansų ministerijos, pertvarkius Turto banką jam būtų taikomi valstybės valdomų bendrovių valdymo, strateginio planavimo, dividendų, kolegialių organų veiklos principai, siekiant aukštesnių veiklos standartų.

Turto bankas valdo apie 733 tūkst. kv. metrų valstybės nekilnojamojo turto.

