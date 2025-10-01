Grupė Seimo narių teismui skundžia Juliaus Sabatausko teikimą į KT, prašo stabdyti procedūrą

Jų teigimu, J. Sabatausko kandidatūra neatitinka Konstitucijoje įtvirtinto reikalavimo, kad KT teisėju gali būti asmuo, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip dešimties metų teisinio ar mokslinio pedagoginio darbo pagal teisininko specialybę stažą.
Skundo autoriai sako, kad įvertinę viešai prieinamą informaciją apie J. Sabatauską, nustatė, jog jis neturi teisinio darbo stažo pagal teisininko specialybę, nes nėra dirbęs nei mokslinio pedagoginio darbo pagal teisininko specialybę, nei dirbęs kito teisinio darbo, kuriam privalomas teisinis išsilavinimas.
„Šioje vietoje akcentuotina, kad Seimas yra politinė institucija, o Seimo nariai – politikai. Todėl dalyvaudami politinėje veikloje, būdami Seimo nariais, šie asmenys įgyja politinio, o ne teisinio darbo stažą“, – teigiama skunde.
Anot jo, vien teisininko diplomo turėjimas nereiškia ir nelemia to, kad tokį išsilavinimą turintis asmuo, nesvarbu, kokį darbą dirbtų ar kokias pareigas eitų, yra savaime laikomas dirbančiu pagal teisininko specialybę.
J. Sabatauskas nuo 2000 metų renkamas į parlamentą, šiuo metu jis vadovauja Teisės ir teisėtvarkos komitetui.
Prašoma, kad Regionų administracinis teismas panaikintų Seimo pirmininko Juozo Oleko potvarkį, kuriuo Seimui teikiama J. Sabatauską skirti KT teisėju, o kol bus iš esmės išnagrinėta ši administracinė byla ir įsiteisės joje priimtas teismo sprendimas, stabdytų šio potvarkio galiojimą.
J. Sabatauskas anksčiau žurnalistams yra sakęs, kad atitinka reikalavimą dėl dešimties metų teisinio darbo stažo, nes Vyriausybės patvirtintame teisinių pareigybių sąraše, be kitų, įrašyti ir Seimo nariai.
Be to, pastabų J. Oleko potvarkiui neturėjo ir Seimo teisininkai.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos seniūno Jurgio Razmos inicijuotą kreipimąsi į teismą pasirašė 17 Seimo narių iš TS-LKD frakcijos ir Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“: J. Razma, Agnė Širinskienė, Giedrė Balčytytė, Domas Griškevičius, Ingrida Šimonytė, Saulius Skvernelis, Valdas Rakutis, Aistė Gedvilienė, Žygimantas Pavilionis, Jurgita Sejonienė, Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė, Arvydas Anušauskas, Arvydas Pocius, Daiva Ulbinaitė, Laurynas Kasčiūnas, Mindaugas Lingė, Kęstutis Mažeika.
KT sudaro devyni teisėjai, kas trejus metus teismas atnaujinamas trečdaliu. Šis atnaujinimas turi įvykti kitų metų pavasarį, tačiau kandidatų pavardes privalu paskelbti prieš pusmetį.
Antradienį per nenumatytą posėdį Seimo pirmininkas socialdemokratas J. Olekas į KT teisėjus pateikė partijos kolegos J. Sabatausko, prezidentas Gitanas Nausėda – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekano Haroldo Šinkūno, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkė Danguolė Bublienė – šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko Artūro Driuko kandidatūras.
Šio teismo teisėjus skiria Seimas.
