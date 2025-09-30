Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimui bus teikiami trys kandidatai į KT teisėjus

2025-09-30 06:09 / šaltinis: BNS
2025-09-30 06:09

Į nenumatytą posėdį antradienį susirinksiantiems parlamentarams bus pristatytos trijų teisėjų kandidatūros į Konstitucinį Teismą (KT).

Seimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Į nenumatytą posėdį antradienį susirinksiantiems parlamentarams bus pristatytos trijų teisėjų kandidatūros į Konstitucinį Teismą (KT).

REKLAMA
0

Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas į KT teisėjus pateikė partijos kolegos, parlamento Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko Juliaus Sabatausko kandidatūrą.

Prezidentas Gitanas Nausėda pateikė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekano Haroldo Šinkūno, o Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkė Danguolė Bublienė – šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko Artūro Driuko kandidatūrą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Opozicija J. Oleko siūlomą kandidatūrą vadina ydinga praktika, tuo metu socialdemokratai sako, kad praėjusioje kadencijoje lygiai taip pat pasielgė konservatoriai, delegavę Stasį Šedbarą. 

REKLAMA
REKLAMA

Seimas į posėdį turi susirinkti ne anksčiau kaip per dešimt dienų nuo kandidatų pateikimo ir ne vėliau kaip per 15. 

REKLAMA

KT sudaro devyni teisėjai, kas trejus metus jis atnaujinamas trečdaliu. Šis atnaujinimas turi įvykti kitų metų pavasarį, tačiau kandidatų pavardes privalu paskelbti prieš pusmetį.

Seimui teikiamas KT teisėjų kandidatūras svarsto parlamento Teisės ir teisėtvarkos komitetas uždarame posėdyje ir po to savo nuomonę pateikia Seimui.

Seimas dėl KT teisėjų paskyrimo balsuoja slaptai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų