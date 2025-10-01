Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vyriausybė – už naują susitarimą su profsąjungomis, siūlys didinti atlyginimus tarnautojams

2025-10-01 13:39 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 13:39

Seimui bus teikiama nauja 2026–2028 metų nacionalinė kolektyvinė sutartis, kuria planuojama didinti bazinį pareiginės algos dydį, atitinkamai – ir atlyginimus valstybinio sektoriaus darbuotojams.

Grynieji pinigai. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.

Seimui bus teikiama nauja 2026–2028 metų nacionalinė kolektyvinė sutartis, kuria planuojama didinti bazinį pareiginės algos dydį, atitinkamai – ir atlyginimus valstybinio sektoriaus darbuotojams.

REKLAMA
2

Tai numatyta trečiadienį Vyriausybės posėdyje priimtu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) nutarimu, pagal kurį sutartį pasirašyti įpareigota premjerė Inga Ruginienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Viešajame sektoriuje darbuotojai galės džiaugtis socialinėmis garantijomis“, – trečiadienio posėdyje sakė Vyriausybės vadovė.

REKLAMA
REKLAMA

Po posėdžio I. Ruginienė tikino sutartį pasirašysianti „greitu metu“.

Sutartimi Vyriausybė įsipareigos kartu su ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektu Seimui teikti tvirtinti naują pareiginės algos bazinį dydį – jis didinamas 0,7 proc. arba 12,6 eurais iki 1798 eurų.

REKLAMA

Pareiginės algos didinimas turės įtakos virš 200 tūkst. viešojo sektoriaus darbuotojų.

„Nuo šio dydžio nustatymo ne vienam darbuotojui, valstybės tarnautojui, biudžetinių įstaigų darbuotojui priklausys atlyginimo dydis“, – kalbėjo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.

Pareiginės algos dydis nuo 2024-ųjų siekia 1785,4 eurų, jis buvo susietas su 2022 m. vidutiniu mėnesiniu darbo užmokesčiu.

REKLAMA
REKLAMA

Anot ministerijos, šiam kolektyvinės sutarties įsipareigojimui ateinančio laikotarpio biudžete prireiks apie 48,9 mln. eurų lėšų.

Dėl vėlesnių metų pareiginės algos bazinio dydžio šalys derėtųsi atsižvelgdamos į praėjusių metų vidutinę metinę infliaciją, minimalų darbo užmokesčio (MMA) dydį.

Pagal sutartį taip pat pratęsiamas socialinių garantijų darbuotojams galiojimas – suteikiamos 2 mokamų atostogų dienos per metus savišvietai arba savanorystei, taip pat – iki 10 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas vidutinį darbo užmokestį (VDU), arba iki 20 darbo dienų atostogos, paliekant už jas 50 proc. darbuotojo VDU – čia darbuotojas galėtų rinktis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Taip užtikrinama teisė sutrikus sveikatai ar suplanuotam vizitui į gydymo įstaigą gauti iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti, mokant už jas darbuotojo VDU.

Tuo metu profesinės sąjungos turės įsipareigoti bent kartą per metus viešai skelbti atnaujintą narių skaičių, organizacijos struktūrą.

Už profesinių sąjungų nariams nustatytas papildomų atostogų dienas bus mokama neviršijant darbo užmokesčio fondui skirtų lėšų – tam numatomas apie 2,2 mln. eurų per metus poreikis.

REKLAMA

Anot finansų ministro, šios lėšos turėtų būti įtrauktos į ateinančio laikotarpio valstybės biudžetą.

Nauja sutartis galios nuo 2026 m. sausio 1 d. iki 2028 m. gruodžio 31 d.

Dėl jos derėtasi su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK), Lietuvos profesine sąjunga „Solidarumas“ ir Respublikine jungtine profesine sąjunga.

Sutarties vykdymui aptarti taip pat bus įsteigta dvišalė taryba, kuri susitiks ne mažiau kaip 2 kartus per metus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų