Ministrė pirmininkė teigia suprantanti regionų poreikį kelių finansavimui: ieškome galimybių

„Ieškome galimybių, į kelius tikrai turės būti investuota – suprantame regionų poreikį“, – trečiadienį Prezidentūroje žurnalistams sakė I. Ruginienė.
Anot jos, finansavimas keliams yra ne tik esminis savivaldybių prioritetas, bet turėtų būti ir Vyriausybės prioritetas, kadangi kelių infrastruktūra glaudžiai susijusi su saugumu.
„Tai šiek tiek siejasi ir su krašto apsauga bei gynybiniais poreikiais, nes suprantame, kad yra tam tikrų strateginių kelių – dėl mobilizacijos, evakuacijos. Vyriausybės dėmesys šiose vietose turės būti didesnis“, – aiškino premjerė.
Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius antradienį teigė, kad nors koalicijoje ieškoma būdų kitąmet didinti kelių finansavimą – KPPP bei Valstybinio kelių fondo lėšas – visgi gali būti, kad jis išliks panašiame lygyje.
Tai, politiko teigimu, susiję su nauja lėšų paskirstymo proporcija valstybiniams ir savivaldybių keliams.
Apie tai, kad kitais metais kelių finansavimui lėšų gali būti numatyta mažiau nei anksčiau, praėjusią savaitę kalbėjo Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) bei „Lietuvos kelių“ atstovai.
Seimas pavasarį pritarė nuo 2026-ųjų steigti Valstybinį kelių fondą, kurį kitąmet turėtų sudaryti apie 200 mln. eurų, o dar po metų ši suma galėtų augti iki 400 mln. eurų.
Į fondą kasmet po 60 mln. eurų ketinama surinkti iš motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio, po 30 mln. eurų – iš baudų už kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimus, kelių mokesčių nesumokėjimą bei pajamų, gautų už konfiskuotas transporto priemones.
23 mln. eurų kasmet būtų surinkta iš mokesčio už įregistruotas krovinines transporto priemones, o likusios lėšos – iš valstybės biudžeto, taip pat – iš elektroninės kelių rinkliavos, vadinamojo e-tollingo.
Pernai gruodį parlamento priimtame 2025 m. valstybės biudžete Lietuvos keliams iš viso buvo skirta 804 mln. eurų, iš kurių 583,2 mln. eurų skirti KPPP. Dar 59,1 mln. eurų kariniam mobilumui skiriama iš Gynybos fondo, europinės paramos – 161,2 mln. eurų.
Anksčiau premjerė I. Ruginienė yra teigusi, kad Vyriausybė Seimui valstybės biudžeto projektą pateiks laiku – iki spalio 17 d.
Biudžeto projektas po pateikimo Seime svarstomas dviem stadijomis.