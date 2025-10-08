Ruginienės žodžiai užminė mįslę: ar neliks vieno koalicijos partnerio?

Prakalbus apie galimus pasikeitimus koalicijos sudėtyje, I. Ruginienė sako, kad diskusijų apie tai kol kas nėra.
„Kol kas rimtų diskusijų apie tai nėra, bet tokia galimybė visada gali būti, nes tai priklauso ir nuo aplinkybių, ir nuo pačių partnerių tarpusavio sąveikos ir noro“, – trečiadienį žurnalistams sakė ji.
Paklausus, ar perdėliojant koaliciją joje gali nebelikti „Nemuno aušros“, premjerė patikina, kad šiuo metu apie tai nėra kalbama.
„Nėra dabar tos diskusijos. Mes net partijos viduje nesame apie tai diskutavę, bet visi suprantame, kad mes dabar esame susikoncentravę į darbus ir jeigu bent vienas partneris iš mūsų koalicijos mano kitaip (ar jam yra sunku vykdyti Vyriausybės programą, arba jis deda kitur prioritetus), tada, be abejo, neatmetame galimybės svarstyti“, – komentavo I. Ruginienė.
Sureagavo į Žemaitaičio žodžius apie koalicijos ateitį
Antradienį Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius žurnalistams užsiminė neatmetantis, kad šeštadienį posėdžiausianti socialdemokratų taryba gali persvarstyti valdančiosios daugumos sudėtį. Anot jo, po truputį pradeda aiškėti, kad pagrindinė problema yra ne kultūros bendruomenę audrinantis ministerijos perdavimas „Nemuno aušrai“, bet būtent vienas iš koalicijos partnerių.
Vis dėlto, R. Žemaitaitis vylėsi, kad M. Sinkevičiaus žodžiai, esą nebe Kultūros ministerija, o „Nemuno aušra“ tampa problema valstybės valdyme, yra neteisingai suprasti. Nepaisant to, R. Žemaitaitis neatmetė, kad koalicija gali sugriūti.
Savo ruožtu I. Ruginienė sako dar nesulaukusi iš „aušriečių“ kandidato į kultūros ministrus pavardės.
„Nesu sulaukusi ir tikrai man pavardė nebuvo pateikta“, – teigė ji.
Premjerė taip pat teigia, kad kol kas nėra kalbama ir apie ministerijų mainus.
„Situacija yra tokia, kokia yra. Šiai dienai Kultūros ministeriją kuruoja socialdemokratai. Turime puikią ministrę Ramintą Popovienę. Aš manau, kad ji save užrekomendavo kaip švietimo ministrę, tai tikrai turi kompetencijų ir šituo sunkiu laiku dirbti ir kultūros srityje“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Apie Kultūros ministerijoje galimai paimtus dokumentus nežinojo
Antradienį visuomenininkas A. Tapinas socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė sulaukęs anonimu norėjusio išlikti Kultūros ministerijos darbuotojo liudijimo, kad dieną prieš I. Adomavičiaus atsistatydinimą po įstaigos kabinetus vaikščiojo nežinomi vyrai.
Pasak anonimo, paties I. Adomavičiaus lydimi asmenys iš darbuotojų kompiuterių persikėlė informaciją.
Teigiama, kad kai kurių ministerijos darbuotojų buvo paprašyta perkelti informaciją patiems – pasak anonimo, niekas tam neprieštaravo, nes atitinkamą nurodymą davė pats I. Adomavičius.
I. Ruginienė tvirtina apie tai nieko nežinojusi.
„Nieko aš apie tai nežinau. Tikrai sužinojau tai iš žiniasklaidos. Tai yra visiškai nepriimtina. Tai absoliučiai nepriimtina ir man, niekada tokio stiliaus mes, socialdemokratai, netaikėm“, – sakė premjerė.
„Tai, kas iškilo viešojoje erdvėje, man yra nepriimtina“, – pridūrė ji.
I. Adomavičius praėjusį penktadienį pranešė pasitraukiantis iš kultūros ministro posto. Jam tai padaryti rekomendavo I. Ruginienė.
