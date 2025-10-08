Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
58
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienės žodžiai užminė mįslę: ar neliks vieno koalicijos partnerio?

2025-10-08 09:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-08 09:57

Premjerė Inga Ruginienė sako dar nesulaukusi iš „aušriečių“ kandidato į kultūros ministrus pavardės. Ministrė pirmininkė taip pat sureagavo į Remigijaus Žemaitaičio žodžius apie koalicijos ateitį.

Inga Ruginienė (BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Premjerė Inga Ruginienė sako dar nesulaukusi iš „aušriečių“ kandidato į kultūros ministrus pavardės. Ministrė pirmininkė taip pat sureagavo į Remigijaus Žemaitaičio žodžius apie koalicijos ateitį.

REKLAMA
59

Prakalbus apie galimus pasikeitimus koalicijos sudėtyje, I. Ruginienė sako, kad diskusijų apie tai kol kas nėra.

„Kol kas rimtų diskusijų apie tai nėra, bet tokia galimybė visada gali būti, nes tai priklauso ir nuo aplinkybių, ir nuo pačių partnerių tarpusavio sąveikos ir noro“, – trečiadienį žurnalistams sakė ji.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paklausus, ar perdėliojant koaliciją joje gali nebelikti „Nemuno aušros“, premjerė patikina, kad šiuo metu apie tai nėra kalbama.

REKLAMA
REKLAMA

„Nėra dabar tos diskusijos. Mes net partijos viduje nesame apie tai diskutavę, bet visi suprantame, kad mes dabar esame susikoncentravę į darbus ir jeigu bent vienas partneris iš mūsų koalicijos mano kitaip (ar jam yra sunku vykdyti Vyriausybės programą, arba jis deda kitur prioritetus), tada, be abejo, neatmetame galimybės svarstyti“, – komentavo I. Ruginienė.

REKLAMA

Sureagavo į Žemaitaičio žodžius apie koalicijos ateitį

Antradienį Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius žurnalistams užsiminė neatmetantis, kad šeštadienį posėdžiausianti socialdemokratų taryba gali persvarstyti valdančiosios daugumos sudėtį. Anot jo, po truputį pradeda aiškėti, kad pagrindinė problema yra ne kultūros bendruomenę audrinantis ministerijos perdavimas „Nemuno aušrai“, bet būtent vienas iš koalicijos partnerių.

REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto, R. Žemaitaitis vylėsi, kad M. Sinkevičiaus žodžiai, esą nebe Kultūros ministerija, o „Nemuno aušra“ tampa problema valstybės valdyme, yra neteisingai suprasti. Nepaisant to, R. Žemaitaitis neatmetė, kad koalicija gali sugriūti.

Savo ruožtu I. Ruginienė sako dar nesulaukusi iš „aušriečių“ kandidato į kultūros ministrus pavardės.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Nesu sulaukusi ir tikrai man pavardė nebuvo pateikta“, – teigė ji.

Premjerė taip pat teigia, kad kol kas nėra kalbama ir apie ministerijų mainus.

„Situacija yra tokia, kokia yra. Šiai dienai Kultūros ministeriją kuruoja socialdemokratai. Turime puikią ministrę Ramintą Popovienę. Aš manau, kad ji save užrekomendavo kaip švietimo ministrę, tai tikrai turi kompetencijų ir šituo sunkiu laiku dirbti ir kultūros srityje“, – kalbėjo I. Ruginienė.

REKLAMA

Apie Kultūros ministerijoje galimai paimtus dokumentus nežinojo

Antradienį visuomenininkas A. Tapinas socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė sulaukęs anonimu norėjusio išlikti Kultūros ministerijos darbuotojo liudijimo, kad dieną prieš I. Adomavičiaus atsistatydinimą po įstaigos kabinetus vaikščiojo nežinomi vyrai.

Pasak anonimo, paties I. Adomavičiaus lydimi asmenys iš darbuotojų kompiuterių persikėlė informaciją.

REKLAMA

Teigiama, kad kai kurių ministerijos darbuotojų buvo paprašyta perkelti informaciją patiems – pasak anonimo, niekas tam neprieštaravo, nes atitinkamą nurodymą davė pats I. Adomavičius.

I. Ruginienė tvirtina apie tai nieko nežinojusi.

„Nieko aš apie tai nežinau. Tikrai sužinojau tai iš žiniasklaidos. Tai yra visiškai nepriimtina. Tai absoliučiai nepriimtina ir man, niekada tokio stiliaus mes, socialdemokratai, netaikėm“, – sakė premjerė.

„Tai, kas iškilo viešojoje erdvėje, man yra nepriimtina“, – pridūrė ji.

I. Adomavičius praėjusį penktadienį pranešė pasitraukiantis iš kultūros ministro posto. Jam tai padaryti rekomendavo I. Ruginienė.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Inga Ruginienė (nuotr. Dainiaus Labučio)
Ruginienė sako, kad rimtų diskusijų apie koalicijos peržiūrą nevyksta: „Tokia galimybė visada gali būti“ (4)
Inga Ruginienė. ELTA / Dainius Labutis
Premjerė kol kas nėra sulaukusi kandidato į kultūros ministrus pavardės (3)
Inga Ruginienė (nuotr. D. Labučio) (nuotr. Elta)
Premjerė pasakė, ko tikisi iš būsimo kultūros ministro (11)
Ignotas Adomavičius atsistatydino iš kultūros ministro pareigų (tv3.lt koliažas)
Klausimas „Kieno Krymas?“ išvertė Ignotą Adomavičių iš pareigų – viskas įvyko per kelias valandas (263)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Kcjf
Kcjf
2025-10-08 10:31
Davai pirmalaikiai rinkimai ir nemuno ausra gales rinkti kolicija:)
Atsakyti
Nuostabu
Nuostabu
2025-10-08 10:07
Šviečiasi pirmalaikiai seimo rinkimai visi eisite šėko pjauti o Nemuno aušra liks net neabejokite :DDDD
Atsakyti
Klystate
Klystate
2025-10-08 10:18
Nemuno aušra yra nelaimė tik tiems kas sukišę snukius į lovius iki ausų siurbia pinigus apsibuizoję, tauta nekvaila valdančiąją daugumą kituose rinkimuose net neabejoju kad turės NA.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (59)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų