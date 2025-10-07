Kalendorius
Spalio 7 d., antradienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Arūnas Valinskas apie buvusį kultūros ministrą: „Galima skirti ir antilopę, bet paskyrė asilą“

2025-10-07 16:45 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-07 16:45

Aistros dėl kultūros ministro tebekunkuliuoja. „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis tikina turintis naują kandidatą, tačiau ar jis tiks protestuotojams? Ir į ką šie protestai gali virsti? 

Aistros dėl kultūros ministro tebekunkuliuoja. „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis tikina turintis naują kandidatą, tačiau ar jis tiks protestuotojams? Ir į ką šie protestai gali virsti? 

REKLAMA
10

Apie tai TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su buvusiu Seimo pirmininku Arūnu Valinsku. 

Kultūrininkai eina į protestus ir sako, kad tai tik įspėjamasis protestas. Kaip vertinate tai, kas darosi Lietuvoje

TAIP PAT SKAITYKITE:

Aš galėčiau atsakyti labai gražios dainos eilute: „Mano Lietuva bedale, kur eini?“. Iš tiesų, tai, kas vyksta, atrodo, kad visas pasaulis, tame tarpe ir Lietuva, savotiškai kraustosi iš proto. Matome pareiškimus iš užsienio vadovų, tas pats Angelos Merkel pasisakymas. Ir tam pačiam beprotėjančiam pasaulyje Lietuva stengiasi neatsilikti.

REKLAMA
REKLAMA

Dar nepraėjo nė metai nuo to, kai prisiekė mūsų naujosios kadencijos Seimas. Mes jau keičiame, formuojame antrą Vyriausybę, suformavom antrą, iškart po savaitės keičiam ministrą. Ministerijos kaitaliojamos kaip kojinės. Tai mano pasiūlymas būtų kitąkart sudarant ministerijas nedėlioti pagal kompetencijas, o tiesiog mest kauliukus. Nes dabar taip atrodo, kad bus metami kauliukai.

REKLAMA

Remigijus Žemaitaitis sako, kad turi naują kandidatą į kultūros ministrus, kuris esą bus nepartinis. Ar jis tiks žmonėms? 

Aš manau, kad abi pusės save įsispraudė į kampą. Pirmiausia, tai valdžios atstovai, prezidentūra, koalicija ir, aišku, premjerė. Iš kitos pusės, tie patys kultūros darbuotojai, kurie pareiškė, kad jiems svarbiausia yra ne viena ar kita personalija, bet kad ši ministerija nepriklausytų „Nemuno aušros“ įtakos sferai ir jiems visiškai nesvarbu, ar tas žmogus siūlomas bus partijos atstovas, ar ne partijos. Ir čia aš kol kas nematau išeičių. 

REKLAMA
REKLAMA

Tai gali būti, kad ministras bus paskirtas, gal jis nebus taip kontraversiškai vertinamas, kaip prieš tai buvęs. Kaip aš sakau, prezidentas sakė, kad galima skirti ir antilopę, bet paskyrė asilą iš Brėmeno muzikantų. Taip, su trombonu. Tai savaitę pabuvo ir buvo išgrotas lauk.

Bet ateity, net ir paskyrus tą nepartinį žmogų, bet palikus jų įtakos sferą į Kultūros ministeriją ir visą kultūros sferą – plačią, labai reikalingą Lietuvai – konfrontacija bus neišvengiama. Ir konstruktyvaus darbo aš niekaip neįsivaizduoju. Ir šiandien jau pasigirsta Seimo vicepirmininkės Rasos Budbergytės pasisakymas, kad gali būti inicijuotas keitimasis ministerijom.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Sekmadienį vykę kultūros bendruomenės įspėjamieji streikai
(58 nuotr.)
(58 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sekmadienį vykę kultūros bendruomenės įspėjamieji streikai

Bet iš kitos pusės mes girdime, kad jie neketina keistis. 

Toks vaizdas, kad susirinko koalicija ir iš pradžių kalbėjo tik apie vertybes, „mums svarbiausia įgyvendint programą“. Dabar, pasirodo, kad ta programa visiškai penktoje vietoje, nes buvęs kultūros ministras nesugebėjo net pasakyti, kokie pagrindiniai „Nemuno aušros“ siekiai būtent kultūros programoje. Nes ta programa aprašyta dviem sakiniais, kurie visiškai nieko nereiškia.

REKLAMA

Tai aš visiškai suprantu kultūros bendruomenės žmonių nerimą, pasipriešinimą ir netgi, sakyčiau, tai gali pereiti į rezistencinę išlikimo kovą, nes šnekama apie galimą kultūros naikinimą. Nes pažiūrėkite, kas darosi. (...) R. Žemaitaitis pareiškė, kad mes išsiaiškinsime, kas čia tie Čiurlionio mokyklos mokytojai ir direktorius, išleidę vaikus pamokų metu į mitingą ir laukia tarnybiniai patikrinimai. Ką tai reiškia?

REKLAMA

O kiek tikėtina, kad R. Žemaitaičio gali nelikti koalicijoje? 

Aš manau, kad R. Žemaitaitis liks bent iki vidurio kadencijos. Bent jau aš manau, kad tarp 2–3 kadencijos metų gali prasidėti judesiai. (...) Bet aš jeigu statyčiau kazino, tai pasakyčiau, kad šita koalicija neišdirbs iki galo. Kokį ministrą bepaskirtų, manau, kad konfrontacija išliks ir šioje vietoje labiausiai save į kampą jausis įsispraudęs prezidentas, nes jį labiausiai tie žmonės baudžia ir jam dėl to labiausiai skauda. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ko gali tikėtis prezidentas Gitanas Nausėda? Ar visuomenė pamirš šį valdžios skandalą? 

Aš manau, kad ką bepadarytų prezidentas, tikrai nebus taip, kad Vilniaus knygų mugė sakys: „Tai gerai, ateikit, leisim pakalbėti“. Ne, jie savo žodį pasakė ir šitą dalyką, kaip juos įžeidė prezidentas savo elgesiu, visi labai ilgai atsimins.

Bet kad jis bus toks savotiškai išvarytasis iš šio kultūros rato, tai jau dabar aišku. (...) Ir jeigu anksčiau kultūrininkai kartais net norėdavo nusifotografuoti su juo renginiuose, manau, kad dabar tokių bus, bet gerokai mažiau. Ir tai labiausiai skaudina ne tik patį prezidentą, kiek labai visuomenine veikla bandžiusią užsiiminėti jo sutuoktinę ponią Dianą. Tai šioje vietoje, man atrodo, kad prezidentui ne tik prezidentūroje, bet ir namuose yra neramios dienos.

Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gitanas Nausėda
Opozicija kreipėsi į Nausėdą: ragina atitraukti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos (30)
Politologas įvertino savaitgalį vykusį protestą: negailėjo kritikos strėlių valdžiai (tv3.lt koliažas)
„Žemaitaitis nenusileis“ – perspėja, kas laukia (306)
Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas
Prezidentūra neatmeta, kad bus dar vieni ministerijų mainai (233)
Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas
Įtakingiausi Lietuvos politikai: štai kas rikiuojasi po Nausėdos (33)
Spalio 7 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su buvusiu Seimo pirmininku Arūnu Valinsku
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Aiškėja, kaip buvęs kariuomenės vadas taisydamas dantis sutaupė 4 tūkstančius eurų
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Kovotojai prieš miškų kirtimą susirėmė su urėdijos pareigūnais
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Pirmadienio naktį – kosminis šou danguje: pilnaties vaizdas užbūrė daugelį pasaulio gyventojų
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Irmos Gajauskaitės byla įstrigo: valstybės advokatas nesusikalba su politinę karjerą tęsti ketinančia skandaliste
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Kalėjime sėdintys sukčiai iš močiučių išviliojo tūkstantines sumas: senjorė atskleidė, kaip ją apgavo
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Naktį uždaryta oro erdvė virš Vilniaus oro uosto, lėktuvai negalėjo nei kilti, nei leistis
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Dialogais sprendimų ieškojusi Angela Merkel apkaltino Baltijos šalis ir Lenkiją trukdymu derėtis su Rusija
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Kultūros ministro postui atlaisvėjus politikai jau matuoja naują pavardę
Spalio 6 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis dirigentu Gintaru Rinkevičiumi
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Latvija ir Švedija mažina PVM maistui – Lietuvoje pažadai atidedami
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Už lietuvių pamėgtas sveikuoliškas uogas teks mokėti daugiau: pardavėjai skundžiasi itin prastu derliumi
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Ieškantiems Helovyno pramogų – šiurpinantis siaubo parkas prie Kauno: prireiks ne tik stiprios širdies, bet ir kojų
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Atskleidė, kiek kišenpinigių skirti vaikui yra normalu: mokiniai turi suprasti savo išlaidų pasekmes
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Į šią prekę lietuviai investuoja vis daugiau: kainos siekia iki 9000 eurų
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Štai kaip Ukrainos ūkininkai ginasi nuo dronų: kovodamas žuvo vienas iš jų
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Naujas Poderskio postas lydimas įtarimų: „To nesu matęs istorijoje“
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Policija fiksuoja augantį nepilnamečių sukeltų avarijų skaičių: transporto priemones perka tėvai
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Dažnėjantys kontrabandiniai balionai kelia vis daugiau problemų: „Atsakomybė jau bus rimta“
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Svarbi žinia dėl Vilniaus oro uosto veiklos: atšaukti šeši skrydžiai
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Po „sustabdyto perversmo“ Sakartvelo premjeras žada suimti opozicijos narius
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Prie Širvintų per avariją sudegė vairuotojas: aiškėja sukrečiančios įvykio detalės
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Žemaitaitis apie kultūrininkų streiką: baubė nieko bendro su kultūra neturintys rėksniai
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Rusijos dronai pataikė į automobilius Charkivo rajone: žuvo du vyrai, sužeista savanorė
Spalio 4 d. TV3 Žinios. Penktadienio vakarą – du dideli gaisrai Vilniuje: užtverta Dzūkų gatvė
Spalio 4 d. TV3 Žinios. Avarija prie Vilniaus oro uosto: senyva moteris supainiojo greičio pedalą su stabdžiais
Spalio 4 d. TV3 Žinios. Miuncheno oro uoste pastebėti dronai vėl sutrikdė skrydžius
Spalio 4 d. TV3 Žinios. „Hamas“ pasirengusi derėtis dėl paliaubų Gazos Ruože
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Greitai išsipildys dar viena ateities vizija: pamatykite, kaip atrodo pirmeji skraidantys automobiliai
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Lietuvos totorių ir musulmonų kova dėl išlikimo: taikosi į naują totorių mečetę
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Istorikai ginčijasi, ar Romoje naujai atrastas Lietuvos vardo paminėjimas yra tikras: pamatykite patys
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Mažas grybų derlius slogina grybautojų nuotaikas: „Gali būti ir sezono pabaiga“
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Rusijos provokacijoms stiprėjant Europos lyderiai supranta tik viena: atstumas nuo fronto – nuo karo neapsaugo
Spalio 3 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Linu Kojala
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Savaitę spaudimą atlaikęs Ignotas Adomavičius tarė sudie Kultūros ministro pareigoms
Spalio 2 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su premjere Inga Ruginiene
Spalio 2 d. TV3 Žinios. Didmiesčio eismas – iššūkis studentams: Kaunas atsako edukacija
Spalio 2 d. TV3 Žinios. Lenkijoje sustabdytas Rusijos teroro išpuolis – sprogmenis slėpė kukurūzų skardinėse
Spalio 2 d. TV3 Žinios. Ministerijoje dingusi Ukrainos vėliava – atsirado, Adomavičius nurodo, kur ji buvo
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Menininkai atkirto nekviestam Adomavičiui: „Fašistinių pažiūrų grupė negali veikti šitoje valstybėje“
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Iš alytiškės tarnybos paėmė 25 siaubingomis sąlygomis laikytus augintinius
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Iš Dovilės Šakalienės komandos traukiasi jau ne pirmas darbuotojas: „Aš esu ir reikli, ir darboholikė“
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Po šalnų darže pamačiusi šį radinį ūkininkė liko sužavėta: šį gėrį vadino auksu
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Skelbia, kam ir kiek teks mokėti už NT: labiausiai nukentės nuomininkai
Spalio 1 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politinės komunikacijos specialistu Linu Kontrimu
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Diana Nausėdienė susitiko su krūties vėžiu sergančiomis moterimis: „Mielosios, tikrinkite, nebijokite“
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Vievio globos namuose senjorai sugrąžinti į jaunystę tokiu būdu: „Stebiuosi žmonių sugebėjimu“
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su krašto apsaugos viceministru Karoliu Aleksa
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Karveliškių kapinėse palaidoti vieniši žmonės: tarp jų – ir 75-erių japonas
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Kinai bando pakartoti „Labubu“ sėkmę: „Dabar Kinija turi ir tiekimą, ir kūrybiškumą“
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Ekspertas atskleidė ar šiemet sulauksime „bobų vasaros“
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Rusakalbiai pavežėjai nerodo didelio noro kalbėti lietuviškai: „Ne problema persikelti į Latviją“
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Opozicija spaudžia Šakalienę: kodėl derybos dėl poligono stringa, o vadovai traukiasi?
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Nausėda bando kalbėtis su kutūrininkais – ar bus pasiektas kompromisas?
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Vytautas Landsbergis ligoninėje: Prašau nesidžiaugti – aš dar gyvas
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Ukrainietis, kaltinamas teroro aktu Vilniuje, pripažino kaltę – siūloma sušvelninta bausmė
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Vokietijos gynybos ministras Rukloje: „Esame pasirengę apginti Baltijos regioną“
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Lietuva stiprina gynybą nuo dronų – planuotų pusės mlrd. eurų investicijų neužteks
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Kretingos meras kaltina aplinkosaugininkus: Ar gamta svarbiau už žmogų?
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Vokiečių vaikai jau mokosi Vilniuje – mokykla siūlo dalelę gimtinės
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Prostatos vėžys diagnozuojamas per vėlai – mirčių būtų mažiau, jei vyrai tikrintųsi
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Ar erotinio pobūdžio reklamos daro įtaką vaikams? Kviečia eiti doros keliu
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Vilniaus meras žada dovanas tiems, kurie registruosis sostinėje: štai ką galėsite gauti
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ - pokalbis su naujuoju finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Įvardijo ir palygino senąsias ir naująsias šildymo kainas: įspėjo vieno miesto gyventojus
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Dyzeliną ir benziną tuoj pakeis vandenilis? Lietuvoje jau diegiama šinaujovė
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Motociklų vairuotojai perpildė gyventojų kantrybės taurę: Garsas, lyg važiuotų per galvą
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Los Andžele – pribloškianti pramoga komiksų parodoje: pokalbis su mirusiu menininku ne visiems pasirodė etiška
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Štai su kokiu didžiausiu iššūkiu susiduria naujasis kultūros ministras: „Labai liūdna“
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. 4 vaikus viena auginanti Marytė atvira – ne visi darbdaviai nori ją priimti dirbti: „Nes sunkumai, kai suserga“
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Kaktomuša su senjoro automobiliu atėmė vyro gyvybę: „Kai jį išiminėjo, kojos liko mašinoje
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Sveikatos apsaugos ministerija siekia, kad gydytojai galėtų teikti nuotolines konsultacijas: tai patinka ne visiems
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Vaistai šiai ligai taps kompensuojami – ligoniai netveria džiaugsmu: „Vaikas atgavo apetitą, jis nebedūsta“
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Lietuvoje – nerimą kelianti tendencija: kai kurių paukščių gali išvis nebelikti
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Vilniaus savivaldybėje – pūkuotas šeimininkas: juodą katinėlį galima sutikti net mero kabinete
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Rudens pramogoms lietuvius jau vilioja Moliūgų kiemas: pasakė, kodėl šiemet neleis maitinti galvijų
Rugsėjo 28 d. TV3 Žinios. Kruvina rusų ataka Ukrainoje: smogė taip, kad naikintuvus pakėlė ir Lenkija
Rugsėjo 28 d. TV3 Žinios. Moldovoje vandenis ir vėl drumsčia prorusiškos jėgos: kai kurie jau skelbia pergalę
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Šalia Filipavičiaus garažo užrakinta 18 metų mergina šaukėsi pagalbos: „Pavartoja ir durnavoja“
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Pirmą kartą Lietuvoje: netoli Jonavos dalis dviračių tako šviečia net naktį
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su NKVC vadovu Vilmantu Vitkausku
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Adamkus atsidūrė ligoninėje: prezidento būklė – stabili
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Kultūros ministras kalbą apie menininkus apipynė melu: minėtas „draugas“ tikina jo nepažįstantis
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Vyras padūrė savo žmoną, o paskui ir pats nusižudė: tai padarė dėl šios 1 priežasties
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Atskleisti politikų reitingai – Žemaitaičio nepopuliarumą aplenkė šis žmogus: „Nusipelnė“
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Pamatykite: minusius vyrus iš važiuojančio automobilio apipurškė dujomis
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Prieš naująjį kultūros ministrą protestuojanti Nijolė Oželytė: „Pavojus yra grėsmingas“
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Garsiojo bučinio bylos tęsinys – Celofanas ruošia diįjį siurprizą
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Specialistai įspėja: atkeliauja antroji erkių banga
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Tikėti ar tikrinti? Specialistai pataria, kaip atpažinti dezinformaciją ir išlikti sąmoningiems
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Ar dirbtinis intelektas gali pakeisti mokytojus? Botas Kia atskleidžia, kas laukia ateityje
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Buvęs Šilutės meras Virgilijus Pozingis teisinasi dėl priimtų kyšių: „Žmonos turtas yra“
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Seime – balsavimas dėl „Nemuno aušros“ nario neliečiamybės: „Žinau, kad dar labiau skaudės mano mamai“
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Ingos Ruginienės Vyriausybė pradėjo darbą
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Atskleidė šiurpią realybę apie narkotikus jaunimo tarpe: „Prekiavo mama, turinti mažametį vaiką“
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Nuo COVID-19 praėjusią savaitę mirė 4 asmenys: jauniausiai aukai nebuvo nė 30-ies
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. 16-metis panevėžietis metalo krūvą pavertė išskirtine transporto priemone: atskleidė, kas tapo didžiausiu iššūkiu
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. Seime dar vis nesirodanti Dovilė Šakalienė turi keletą pasiaiškinimų: „Įvyko techninis nesusipratimas“
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. Karštosiose kėdėse – Kultūros ir Energetikos ministerijos: dėl vienos vyks protestas, dėl kitos – palaikymo kova
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su „Vardan Lietuvos“ pirmininku Sauliumi Skverneliu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų