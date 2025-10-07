Arūnas Valinskas apie buvusį kultūros ministrą: „Galima skirti ir antilopę, bet paskyrė asilą“

Apie tai TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su buvusiu Seimo pirmininku Arūnu Valinsku.
Kultūrininkai eina į protestus ir sako, kad tai tik įspėjamasis protestas. Kaip vertinate tai, kas darosi Lietuvoje?
Aš galėčiau atsakyti labai gražios dainos eilute: „Mano Lietuva bedale, kur eini?“. Iš tiesų, tai, kas vyksta, atrodo, kad visas pasaulis, tame tarpe ir Lietuva, savotiškai kraustosi iš proto. Matome pareiškimus iš užsienio vadovų, tas pats Angelos Merkel pasisakymas. Ir tam pačiam beprotėjančiam pasaulyje Lietuva stengiasi neatsilikti.
Dar nepraėjo nė metai nuo to, kai prisiekė mūsų naujosios kadencijos Seimas. Mes jau keičiame, formuojame antrą Vyriausybę, suformavom antrą, iškart po savaitės keičiam ministrą. Ministerijos kaitaliojamos kaip kojinės. Tai mano pasiūlymas būtų kitąkart sudarant ministerijas nedėlioti pagal kompetencijas, o tiesiog mest kauliukus. Nes dabar taip atrodo, kad bus metami kauliukai.
Remigijus Žemaitaitis sako, kad turi naują kandidatą į kultūros ministrus, kuris esą bus nepartinis. Ar jis tiks žmonėms?
Aš manau, kad abi pusės save įsispraudė į kampą. Pirmiausia, tai valdžios atstovai, prezidentūra, koalicija ir, aišku, premjerė. Iš kitos pusės, tie patys kultūros darbuotojai, kurie pareiškė, kad jiems svarbiausia yra ne viena ar kita personalija, bet kad ši ministerija nepriklausytų „Nemuno aušros“ įtakos sferai ir jiems visiškai nesvarbu, ar tas žmogus siūlomas bus partijos atstovas, ar ne partijos. Ir čia aš kol kas nematau išeičių.
Tai gali būti, kad ministras bus paskirtas, gal jis nebus taip kontraversiškai vertinamas, kaip prieš tai buvęs. Kaip aš sakau, prezidentas sakė, kad galima skirti ir antilopę, bet paskyrė asilą iš Brėmeno muzikantų. Taip, su trombonu. Tai savaitę pabuvo ir buvo išgrotas lauk.
Bet ateity, net ir paskyrus tą nepartinį žmogų, bet palikus jų įtakos sferą į Kultūros ministeriją ir visą kultūros sferą – plačią, labai reikalingą Lietuvai – konfrontacija bus neišvengiama. Ir konstruktyvaus darbo aš niekaip neįsivaizduoju. Ir šiandien jau pasigirsta Seimo vicepirmininkės Rasos Budbergytės pasisakymas, kad gali būti inicijuotas keitimasis ministerijom.
Sekmadienį vykę kultūros bendruomenės įspėjamieji streikai(58 nuotr.)
Įspėjamojo streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Įspėjamojo streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kauno kultūros bendruomenės įspėjamasis streikas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kauno kultūros bendruomenės įspėjamasis streikas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kauno kultūros bendruomenės įspėjamasis streikas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kauno kultūros bendruomenės įspėjamasis streikas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kauno kultūros bendruomenės įspėjamasis streikas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kauno kultūros bendruomenės įspėjamasis streikas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kauno kultūros bendruomenės įspėjamasis streikas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kauno kultūros bendruomenės įspėjamasis streikas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kauno kultūros bendruomenės įspėjamasis streikas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kauno kultūros bendruomenės įspėjamasis streikas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kauno kultūros bendruomenės įspėjamasis streikas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kauno kultūros bendruomenės įspėjamasis streikas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kauno kultūros bendruomenės įspėjamasis streikas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kauno kultūros bendruomenės įspėjamasis streikas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kauno kultūros bendruomenės įspėjamasis streikas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kauno kultūros bendruomenės įspėjamasis streikas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kauno kultūros bendruomenės įspėjamasis streikas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kauno kultūros bendruomenės įspėjamasis streikas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kauno kultūros bendruomenės įspėjamasis streikas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kauno kultūros bendruomenės įspėjamasis streikas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kauno kultūros bendruomenės įspėjamasis streikas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kauno kultūros bendruomenės įspėjamasis streikas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kauno kultūros bendruomenės įspėjamasis streikas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kauno kultūros bendruomenės įspėjamasis streikas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kauno kultūros bendruomenės įspėjamasis streikas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kauno kultūros bendruomenės įspėjamasis streikas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kauno kultūros bendruomenės įspėjamasis streikas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kauno kultūros bendruomenės įspėjamasis streikas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
VU Didžiajame kieme vyko susibūrimas „Etnokultūros jūra“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
VU Didžiajame kieme vyko susibūrimas „Etnokultūros jūra“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
VU Didžiajame kieme vyko susibūrimas „Etnokultūros jūra“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
VU Didžiajame kieme vyko susibūrimas „Etnokultūros jūra“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
VU Didžiajame kieme vyko susibūrimas „Etnokultūros jūra“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
VU Didžiajame kieme vyko susibūrimas „Etnokultūros jūra“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
VU Didžiajame kieme vyko susibūrimas „Etnokultūros jūra“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
VU Didžiajame kieme vyko susibūrimas „Etnokultūros jūra“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
VU Didžiajame kieme vyko susibūrimas „Etnokultūros jūra“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
VU Didžiajame kieme vyko susibūrimas „Etnokultūros jūra“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
VU Didžiajame kieme vyko susibūrimas „Etnokultūros jūra“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
VU Didžiajame kieme vyko susibūrimas „Etnokultūros jūra“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
VU Didžiajame kieme vyko susibūrimas „Etnokultūros jūra“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
VU Didžiajame kieme vyko susibūrimas „Etnokultūros jūra“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
VU Didžiajame kieme vyko susibūrimas „Etnokultūros jūra“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
VU Didžiajame kieme vyko susibūrimas „Etnokultūros jūra“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
VU Didžiajame kieme vyko susibūrimas „Etnokultūros jūra“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
VU Didžiajame kieme vyko susibūrimas „Etnokultūros jūra“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
VU Didžiajame kieme vyko susibūrimas „Etnokultūros jūra“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
VU Didžiajame kieme vyko susibūrimas „Etnokultūros jūra“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
VU Didžiajame kieme vyko susibūrimas „Etnokultūros jūra“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
VU Didžiajame kieme vyko susibūrimas „Etnokultūros jūra“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
VU Didžiajame kieme vyko susibūrimas „Etnokultūros jūra“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
VU Didžiajame kieme vyko susibūrimas „Etnokultūros jūra“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
VU Didžiajame kieme vyko susibūrimas „Etnokultūros jūra“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
VU Didžiajame kieme vyko susibūrimas „Etnokultūros jūra“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
VU Didžiajame kieme vyko susibūrimas „Etnokultūros jūra“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
VU Didžiajame kieme vyko susibūrimas „Etnokultūros jūra“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Bet iš kitos pusės mes girdime, kad jie neketina keistis.
Toks vaizdas, kad susirinko koalicija ir iš pradžių kalbėjo tik apie vertybes, „mums svarbiausia įgyvendint programą“. Dabar, pasirodo, kad ta programa visiškai penktoje vietoje, nes buvęs kultūros ministras nesugebėjo net pasakyti, kokie pagrindiniai „Nemuno aušros“ siekiai būtent kultūros programoje. Nes ta programa aprašyta dviem sakiniais, kurie visiškai nieko nereiškia.
Tai aš visiškai suprantu kultūros bendruomenės žmonių nerimą, pasipriešinimą ir netgi, sakyčiau, tai gali pereiti į rezistencinę išlikimo kovą, nes šnekama apie galimą kultūros naikinimą. Nes pažiūrėkite, kas darosi. (...) R. Žemaitaitis pareiškė, kad mes išsiaiškinsime, kas čia tie Čiurlionio mokyklos mokytojai ir direktorius, išleidę vaikus pamokų metu į mitingą ir laukia tarnybiniai patikrinimai. Ką tai reiškia?
O kiek tikėtina, kad R. Žemaitaičio gali nelikti koalicijoje?
Aš manau, kad R. Žemaitaitis liks bent iki vidurio kadencijos. Bent jau aš manau, kad tarp 2–3 kadencijos metų gali prasidėti judesiai. (...) Bet aš jeigu statyčiau kazino, tai pasakyčiau, kad šita koalicija neišdirbs iki galo. Kokį ministrą bepaskirtų, manau, kad konfrontacija išliks ir šioje vietoje labiausiai save į kampą jausis įsispraudęs prezidentas, nes jį labiausiai tie žmonės baudžia ir jam dėl to labiausiai skauda.
Ko gali tikėtis prezidentas Gitanas Nausėda? Ar visuomenė pamirš šį valdžios skandalą?
Aš manau, kad ką bepadarytų prezidentas, tikrai nebus taip, kad Vilniaus knygų mugė sakys: „Tai gerai, ateikit, leisim pakalbėti“. Ne, jie savo žodį pasakė ir šitą dalyką, kaip juos įžeidė prezidentas savo elgesiu, visi labai ilgai atsimins.
Bet kad jis bus toks savotiškai išvarytasis iš šio kultūros rato, tai jau dabar aišku. (...) Ir jeigu anksčiau kultūrininkai kartais net norėdavo nusifotografuoti su juo renginiuose, manau, kad dabar tokių bus, bet gerokai mažiau. Ir tai labiausiai skaudina ne tik patį prezidentą, kiek labai visuomenine veikla bandžiusią užsiiminėti jo sutuoktinę ponią Dianą. Tai šioje vietoje, man atrodo, kad prezidentui ne tik prezidentūroje, bet ir namuose yra neramios dienos.
Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Šaltinis:
tv3.lt