TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Adomavičius tvirtina, kad Tapino informacija – melas: „Per daug filmų žiūri arba kitoje dimensijoje gyvena“

2025-10-07 13:08 / šaltinis: ELTA
2025-10-07 13:08

„Aušrietis“ Ignotas Adomavičius melu vadina visuomenininko Andriaus Tapino paskelbtą informaciją, esą savaitę kultūros ministru dirbęs politikas, lydimas nežinomų asmenų, galimai rinko informaciją iš įstaigos darbuotojų kompiuterių.

Ignotas Adomavičius Juliaus Kalinsko/Fotobankas

„Aušrietis" Ignotas Adomavičius melu vadina visuomenininko Andriaus Tapino paskelbtą informaciją, esą savaitę kultūros ministru dirbęs politikas, lydimas nežinomų asmenų, galimai rinko informaciją iš įstaigos darbuotojų kompiuterių.

„Aš manau, kad jie per daug filmų žiūri arba kitoje dimensijoje gyvena“, – Eltai sakė I. Adomavičius.  

„Tai yra visiškas melas. Aš, kaip ministras, dirbau tik savo kabinete – visi žmonės, kurie pas mane ateidavo susitikti, ateidavo pas mane į kabinetą. Aš pas darbuotojus nevaikštau. Fiziškai laiko nebuvo, visada turėjau dirbti iš savo kabineto. Jis yra trečiame aukšte, čia buvo mano rezidencija. Jokie žmonės su manimi nevaikščiojo“, – tikino buvęs ministras.

Visgi, į teisėsaugą dėl galimai paskelbto melo „aušrietis“ nesikreips. 

„Nesivelsiu į jų žaidimus. Gal kai kurie žmonės užsiima teismais, jie gal turi laiko. Aš tam laiko neturiu, net noro neturiu. Bet ši informacija yra melas, tai netiesa“, – sakė I. Adomavičius. 

Apie tai, kad ministru dirbęs I. Adomavičius gavo duomenų iš Kultūros ministerijos, praėjusią savaitę užsiminė „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis. Visgi, buvęs ministras tikina, kad jam į rankas pateko viešai prieinama informacija. 

„Žemaitaitis kalba apie viešus duomenis, pilnai prieinamus. Juos gali pasitikrinti, pasižiūrėti. Tai informacija, kuri susijusi su viešąja erdve. Nėra jokios paslapties, reikia tik žinoti, kur ieškoti. Tie duomenys, kuriuos gavau, juos gavau legaliu būdu“, – sakė I. Adomavičius. 

Antradienį visuomenininkas A. Tapinas socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė sulaukęs anonimu norėjusio išlikti Kultūros ministerijos darbuotojo liudijimo, kad dieną prieš I. Adomavičiaus atsistatydinimą po įstaigos kabinetus vaikščiojo nežinomi vyrai. Pasak anonimo, paties I. Adomavičiaus lydimi asmenys iš darbuotojų kompiuterių persikėlė informaciją. Teigiama, kad kai kurių ministerijos darbuotojų buvo paprašyta perkelti informaciją patiems – pasak anonimo, niekas tam neprieštaravo, nes atitinkamą nurodymą davė pats I. Adomavičius.

Seimo opozicinės partijos dėl paviešintos informacijos aplinkybių kreipėsi į prokuratūrą ir Valstybės saugumo departamentą (VSD).

Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Andrius Ufartas
Žemaitaitis Tapinui siūlo apsilankyti pas gydytoją arba Naujojoje Vilnioje: „Gal būtų ramesnis“
Andrius Tapinas (nuotr. BFL / A. Ufartas)
Tapinas prakalbo apie įvykius Kultūros ministerijoje: „Šitas dalykas daug rimtesnis“ (126)
Remigijus Žemaitaitis, Ignotas Adomavičius (tv3.lt koliažas)
Skandalinga: iš Žemaitaičio lūpų pabirę žodžiai apie Adomavičiaus vaiką sukėlė daug klausimų (186)
Remigijus Žemaitaitis (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Remigijus Žemaitaitis nori, kad Kultūros ministerija liktų partijai, tačiau derėtųsi ir dėl mainų (39)

