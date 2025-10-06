Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
39
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skandalinga: iš Žemaitaičio lūpų pabirę žodžiai apie Adomavičiaus vaiką sukėlė daug klausimų

2025-10-06 20:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Augustina Kizelytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 20:00

Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis, dalyvaudamas Rūtas Grinevičiūtės-Janutienės laidoje, transliuojamoje per „Youtube“ platformą, papasakojo, kur mokosi buvusio kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus vaikai. Vaiko teisių tarnyba atskleidė, ar teisiškai taip galima elgtis.

Remigijus Žemaitaitis, Ignotas Adomavičius (tv3.lt koliažas)

Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis, dalyvaudamas Rūtas Grinevičiūtės-Janutienės laidoje, transliuojamoje per „Youtube“ platformą, papasakojo, kur mokosi buvusio kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus vaikai. Vaiko teisių tarnyba atskleidė, ar teisiškai taip galima elgtis.

REKLAMA
39

I. Adomavičius, sulaukęs premjerės Ingos Ruginienės skatinimo, atsistatydino iš kultūros ministro pareigų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dar prieš jo atsistatydinimą, R. Žemaitaitis viešojoje erdvėje, R. Grinevičiūtės-Janutienės laidoje prakalbo apie Kultūros ministerijos politinį, finansinį valymą bei atskleidė, kur mokosi I. Adomavičiaus vaikai.

REKLAMA
REKLAMA

„Ką atradome, žinai <…> jo vaikai mokosi tarp kitko [red. pastaba mokyklos naujienų portalas tv3.lt neatskleidžia, bet ji buvo įvardyta], vyresnysis vaikas mokosi penktoje klasėje“, – taip teigė laidoje jis.

REKLAMA

Politikas taip pat nepabūgo pasakyti, kad I. Adomavičiaus vienas iš vaikų mokykloje, į kurią eina, neva patiria mobingą.

„Dabar ten ir mobingą patiria vaikas jo ir užgauliojimą patiria“, – sakė R. Žemaitaitis.

Vaiko teisių gynėjų tarnyba: svarbu dėl paties vaiko saugumo

Vaiko teisių gynėjai atkreipia dėmesį į vaiko asmens duomenų jautrumą ir primena, jog visais atvejais labai svarbu juos saugoti pirmiausiai dėl paties vaiko saugumo.

REKLAMA
REKLAMA

Vaiko teisių apsaugos tarnybos, Metodinės pagalbos, nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyresnioji patarėja Ugnė Klingerė teigė, jog neatsakingai atskleista vaiko tapatybė, šeimos aplinkybės, gali pakenkti vaikui – sukelti saugumo grėsmes, patyčias ir pan.

Prieš viešai skelbiant bet kokią informaciją apie vaiką, reikia įsitikinti, jog tai būtina ir naudinga vaikui, o jo duomenys gali būti viešinami tik turint aiškų bei pagrįstą tikslą, pavyzdžiui, ieškant dingusio vaiko.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Kiekvieną kartą, kai viešai dalijamės vaiko informacija, pirmiausiai svarbu įsivertinti, ar tai padeda vaikui ir yra neišvengiama, ar atitinka geriausius vaiko interesus.

Vaiko teisių gynėjai primena, jog vaiko nuotrauka, istorija, vardas, kiti asmeniniai duomenys negali būti viešinami be aiškaus ir pagrįsto tikslo. Toks tikslas gali būti, pavyzdžiui, dingusio vaiko paieška“, – pasisakė U. Klingerė.

REKLAMA

Vaikas turi teisę į asmeninį gyvenimą

Pagal Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, vaikas turi teisę į asmeninį gyvenimą, asmens neliečiamybę, o informacija apie jį neturėtų būti skelbiama be vaiko tėvų ar globėjų sutikimo. Viešai atskleidus vaiko vardą, pavardę ar kitus duomenis, leidžiančius jį atpažinti per bet kokią asmeninę informaciją, pavyzdžiui, per mokyklos pavadinimą, pažeidžiama vaiko teisė į privatumą ir saugumą.

REKLAMA

U. Klingerė įvardijo, kad vaikų saugumas internete priklauso nuo suaugusiųjų atsakomybės ir sąmoningumo, o tėvai turi teisę ginti savo vaiko privatumą bei kreiptis į institucijas dėl asmens duomenų pažeidimų.

„Svarbu pastebėti, jog vaikų saugumas, taip pat ir virtualioje erdvėje, tiesiogiai priklauso nuo suaugusiųjų sąmoningumo.

Vaikas ne visada gali apginti savo privatumą, tad atsakomybė visada tenka suaugusiesiems: tėvams, mokytojams, žiniasklaidai ir kt.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Svarbu pažymėti, kad vaiko tėvai, būdami jo atstovai pagal įstatymą, turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl galimo jų vaiko asmens duomenų pažeidimo, taip pat į teismą dėl vaiko privatumo pažeidimo“, – atkreipė dėmesį ji.

U. Klingerės nuomone, šiandieninės kartos vaikai jau nuo pat gimimo „auga“ socialiniuose tinkluose, o jų asmeniniams duomenims ir privačiai informacijai išties kyla nemažai iššūkių. Todėl ypač tėvams derėtų atsakingai elgtis su vaikus liečiančia informacija, mokyti, jog reikėtų atsargiai ir kritiškai vertinti šiuolaikines technologijas ir naudotis jų galimybėmis.

REKLAMA

Teisininko pastebėjimai: tai yra netinkamas elgesys

Advokatas, teisininkas Valdemaras Bužinskas sakė, jei informacija apie I. Adomavičiaus vaikų mokymosi vietą buvo paviešinta be tėvų žinios, tai yra netinkamas elgesys, nors baudžiamosios atsakomybės, greičiausiai, nebūtų. Tokie atvejai kartais teisiškai yra neaiškūs ir sudėtingi.

REKLAMA

„Reikėtų žinoti daugiau konkrečių aplinkybių. Pirmiausia, ar tas paviešinimas padarytas be I. Adomavičiaus žinios? Jeigu taip, be abejonės – taip elgtis negalima.

Baudžiamosios atsakomybės, greičiausiai, nėra. Apskritai atsakomybė už tokio pobūdžio veiksmus yra labai išplautas. Duomenų paviešinimas fiziniam asmeniui yra sudėtingas ir miglotas klausimas“, – pasisakė jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ekspertas dalijosi, jog, nors I. Adomavičius galėtų skųstis dėl paviešinimo, tai vargu ar duotų rezultatų, nes tokios situacijos dažnai lieka neišspręstos, o atsakingi asmenys tikisi, kad niekas nepastebės.

„Jeigu pats I. Adomavičius būtų nepatenkintas tuo, jis galėtų reikšti pretenzijas, tačiau tai, greičiausiai, reikalautų vilkinimo – praktikoje dažnai niekas neseka iki pabaigos. Matyt, paviešinimas [mokyklos] nebuvo apgalvotas arba buvo manoma, kad niekas nepastebės.

Daug tokių atvejų baigiasi tuo, kad visi lieka nepatenkinti ir supykę, tačiau situacija nesprendžiama toliau. Vis dėlto realybėje dažnai jokios reakcijos nėra — ir greičiausiai taip ir pasibaigs“, – pastebėjo V. Bužinskas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Remigijus Žemaitaitis nori, kad Kultūros ministerija liktų partijai, tačiau derėtųsi ir dėl mainų (38)
Remigijus Žemaitaitis BNS Foto
Žemaitaitis neatmeta, kad į kultūros ministrus pasiūlys vieną iš numatytų viceministrų (14)
Ignotas Adomavičius atsistatydino iš kultūros ministro pareigų (tv3.lt koliažas)
Klausimas „Kieno Krymas?“ išvertė Ignotą Adomavičių iš pareigų – viskas įvyko per kelias valandas (262)
Mindaugas Sinkevičius (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Mindaugas Sinkevičius: ministerijų mainai yra įmanomi (17)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Bla bla bla
Bla bla bla
2025-10-06 20:07
Geriau pasakykite, tai buvo tas vaikas kažkaip skriaudžiamas mokykloje at ne? Ir jei buvo, tai ką mokykla darė, kad to nebūtų. Visa kita yra bla bla bla. O tarnybos čia tik imituoja veiklą. Net ir nepatinkančio ministro vaikas neturi patirti patyčių
Atsakyti
O
O
2025-10-06 20:38
Nu tu matai.Kalti ne tie,kas dėl išpusto propagandos burbulo tyčiojosi iš buvusio ministro vaikų,bet tai paviešinęs Žemaitatis? Padugnės jūs padugnės...
Atsakyti
Stop
Stop
2025-10-06 20:12
Užtenka jau rašinėti apie tuos idiotus. Tegul eina jie NA.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (39)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų