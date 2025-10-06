Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Konservatoriai kreipėsi į Popovienę: prašo įvertinti Žemaitaičio pasisakymus apie Čiurlionio menų mokyklą

2025-10-06 13:58 / šaltinis: ELTA
2025-10-06 13:58

Konservatoriai Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ir Liutauras Kazlavickas prašo švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės įvertinti pasipiktinimą viešojoje erdvėje sukėlusius „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymus apie Nacionalinę Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklą.

Remigijus Žemaitaitis BNS Foto

Konservatoriai Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ir Liutauras Kazlavickas prašo švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės įvertinti pasipiktinimą viešojoje erdvėje sukėlusius „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymus apie Nacionalinę Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklą.

REKLAMA
1

Kaip skelbta anksčiau, praėjusią savaitę R. Žemaitaitis piktinosi, kad dalis šios mokyklos mokinių prisijungė prie Kultūros bendruomenės protesto. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tokie pasisakymai kelia klausimų dėl žodžio laisvės, akademinės autonomijos bei mokytojų nepriklausomumo principų laikymosi demokratinėje valstybėje. Jie gali būti suprantami kaip politinis grasinimas švietimo bendruomenei, turintis atgrasyti nuo viešos pozicijos išreiškimo aktualiais visuomeniniais klausimais“, – rašte ministrei dėsto konservatoriai.

REKLAMA
REKLAMA

Politikai prašo R. Popovienės informuoti visuomenę, kokių veiksmų ministerija imsis, kad mokytojai ir mokiniai nebūtų bauginami dėl savo pilietinės pozicijos.

REKLAMA

R. Žemaitaitis apie M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivių dalyvavimą kultūros bendruomenės proteste pasisakė Rūtos Janutienės laidoje.

„Čia tik mėnesio – dviejų mėnesių klausimas, kada susitiksim su ta vaikų bendruomene, su jų tėvais, ir, aš manau, jie mums pasakys daug įdomių dalykų, kaip mokytojas liepė, koks mokytojas liepė, kokių pamokų buvo atleista, ir tada prasidės, matyt, ir tarnybiniai, ir visi kiti dalykai. Čia aš net neabejoju, kad tas vyks“, – laidoje sakė „Nemuno aušros“ pirmininkas.

REKLAMA
REKLAMA

Dėl pastarojo pareiškimo Seimo konservatorė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė praėjusią savaitę kreipėsi į parlamento Etikos ir procedūrų komisiją. Etikos sargų ji prašo išsiaiškinti, ar Seimo narys nesiekė varžyti Konstitucijos suteiktų teisių ir laisvių, ar nepažeidė politikų elgesio kodekso.

ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo R. Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Vis tik, Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.

Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 76 tūkst. žmonių.

Dėl sprendimo Kultūros ministeriją perduoti „Nemuno aušrai“, nuo Prezidentūros, Kultūros ministerijos bei Vyriausybės atsiribojo bei nutraukė bendradarbiavimą ne viena kultūros įstaiga ir iniciatyva.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų