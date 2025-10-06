Konservatoriai kreipėsi į Popovienę: prašo įvertinti Žemaitaičio pasisakymus apie Čiurlionio menų mokyklą

Kaip skelbta anksčiau, praėjusią savaitę R. Žemaitaitis piktinosi, kad dalis šios mokyklos mokinių prisijungė prie Kultūros bendruomenės protesto.
„Tokie pasisakymai kelia klausimų dėl žodžio laisvės, akademinės autonomijos bei mokytojų nepriklausomumo principų laikymosi demokratinėje valstybėje. Jie gali būti suprantami kaip politinis grasinimas švietimo bendruomenei, turintis atgrasyti nuo viešos pozicijos išreiškimo aktualiais visuomeniniais klausimais“, – rašte ministrei dėsto konservatoriai.
Politikai prašo R. Popovienės informuoti visuomenę, kokių veiksmų ministerija imsis, kad mokytojai ir mokiniai nebūtų bauginami dėl savo pilietinės pozicijos.
R. Žemaitaitis apie M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivių dalyvavimą kultūros bendruomenės proteste pasisakė Rūtos Janutienės laidoje.
„Čia tik mėnesio – dviejų mėnesių klausimas, kada susitiksim su ta vaikų bendruomene, su jų tėvais, ir, aš manau, jie mums pasakys daug įdomių dalykų, kaip mokytojas liepė, koks mokytojas liepė, kokių pamokų buvo atleista, ir tada prasidės, matyt, ir tarnybiniai, ir visi kiti dalykai. Čia aš net neabejoju, kad tas vyks“, – laidoje sakė „Nemuno aušros“ pirmininkas.
Dėl pastarojo pareiškimo Seimo konservatorė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė praėjusią savaitę kreipėsi į parlamento Etikos ir procedūrų komisiją. Etikos sargų ji prašo išsiaiškinti, ar Seimo narys nesiekė varžyti Konstitucijos suteiktų teisių ir laisvių, ar nepažeidė politikų elgesio kodekso.
ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo R. Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.
Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Vis tik, Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.
Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 76 tūkst. žmonių.
Dėl sprendimo Kultūros ministeriją perduoti „Nemuno aušrai“, nuo Prezidentūros, Kultūros ministerijos bei Vyriausybės atsiribojo bei nutraukė bendradarbiavimą ne viena kultūros įstaiga ir iniciatyva.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!