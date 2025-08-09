Bedė konservatoriams – Duchnevičių sukritikavo, bet į veidrodį nepažiūrėjo?

Konservatoriai dėl to jau kreipėsi į STT ir Viešųjų pirkimų tarnybą. Tiesa, patys konservatoriai, to egzamino neišlaikytų – savų į atsitiktines pozicijas ar šiltas vietas statė ne ką mažiau.
Dar trečiadienį jaunasis politikas Robertas Duchnevičius, 2023-aisiais pelnęs legendinę pergalę prieš daugelį metų Vilniaus rajoną valdžiusią LLRA ir tapęs Vilniaus rajono meru, buvo vienas iš kandidatų į premjerus.
„Kai kurie įvykiai yra nemalonūs, jų visada bus, kaip ir politinių takoskyrų ir kovų. Bet kai yra prie ko kibti, o paneigimų neturim, turim pripažinti ir ištaisyti“, – kalbėjo R. Duchnevčius trečiadienį, socialdemokratų prezidiume, kuriame socdemai dar tik ruošėsi rinkti naują premjerą.
Ima aiškėti kodėl. Pasirodo, 15min.lt žurnalistai R. Duchnevičiaus dar iki suvažiavimo užklausė apie LSDP pinigus ir jo žmonos – Jolantos Šimanskos – buhalterinę įmonę „Eurovaldymas“. Ši įmonė 5 metus iš eilės laimi LSDP viešuosius pirkimus.
„Praėjus vos penkioms minutėms po šio pokalbio su kolega Karoliu Juršiu, R. Duchnevičius paskelbė, kad nekandidatuos į premjerus. Greičiausiai sutapimas, bet iškalbingas“, – sakė žurnalistė Jūratė Damulytė.
Pasak 15min.lt tyrimo, bendra 5 metus iš eilės laiminčios įmonės iš LSDP gaunama vertė – 150 tūkstančių eurų. Vilniaus rajono meras sako nieko apie šią sumą nežinantis.
„Aš atsimenu tik šitą paskutinį [pirkimą], prieš tai galbūt buvo viena sutartis“, – tikino politikas.
Teisinasi, kad įmonės variantas – pigiausias
R. Duchnevičius teisinasi, kad konkursą laimi pigiausias variantas ir neva būtent toks buvo jo žmonos įmonės.
„Net 20 tūkstančių eurų mažesnė kaina. Tai kalbant apie taupymą, tai yra svarbiausia – mažiausios kainos kriterijus ir suma, kuri skiriasi“, – sakė Vilniaus rajono meras.
Tai uždrausta įstatymiškai turbūt nėra, svarbu neturėti sąlyčio taškų, interesų ir nedaryti poveikio. Tik štai, bėdų yra ir dėl galimo įsikišimo į procesą. 15min.lt tyrime išsiaiškinta, kad sutarčių metaduomenys rodo, jog specifikacijos, kuriose nurodomos viešųjų pirkimų sandorio sąlygos, kurios turėtų būti parengtos pirkėjo, šiuo atveju buvo parengtos būtent R. Duchnevičiaus vardu, o ne perkančios organizacijos – LSDP.
„Iki šiol negaliu suprasti, koks tai failas ir kaip metaduomenys galėjo atsirasti. Prielaida pirminė, ką matau, tai failai, kurie bendriniai partijoj, ir su kuriais dirba kiti specialistai – ant jo viršaus galėjo būti uždėta specifikacija ar kito dokumento šablonas“, – kalbėjo R. Duchnevičius.
„Turėčiau sakyti, kad viskas teisinga, jog nesuerzinčiau partnerių. Bet nėra viskas teisinga“, – sakė Saulius Skvernelis.
Seimo pirmininkas sako matantis galimą viešų ir privačių interesų supainiojimo konfliktą.
„Partijos, kai yra pirkimai ne su politinės kampanijos reikalais, pirkimus vykdo pagal viešųjų pirkimų įstatymą, kaip ir bet kuri organizacija. Nes noriu priminti, kad partijos pagrindinis pinigų šaltinis – Valstybės biudžeto dotacijos“, – aiškino S. Skvernelis.
Kreipėsi į STT
Konservatoriai – konkrečiai Agnė Bilotaitė – dėl R. Duchnevičiaus žmonos verslo iš partijos pinigų, kreipėsi į STT.
„Kaip gali kilti mintis taip daryti? Bet koks sveiko proto žmogus, sąžiningas žmogus, jei būtų tokia mintis, ją stumtų į šalį – sakytų ne, ne, ne. Tai yra elementari schema, tai atleiskit“, – kalbėjo konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
Tačiau pasikapstant giliau, tampa akivaizdu, kad šventų partijų, veikiausiai, nėra. Štai Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės vyras ilgą laiką buvo konservatorių fotografu ir lygiai taip pat gaudavo pinigus iš partijos biudžeto.
Konservatorių partijoje buvo ir nepotizmo apraiškų – 2020-aisiais, kai Valdas Benkunskas dar ėjo Vilniaus vicemero pareigas, netrukus po vestuvių su soliste Vismante Benkunskiene, tais pačiais metais ji visu etatu tapo vyro partietės konservatorės Paulės Kuzmickienės padėjėja.
„Viskas gali būti, bet ne tokios apimtys, ne tokios sumos“, – sakė L. Kasčiūnas.
Dar stambesni skandalai purtė Laisvės partiją. Remigijui Šimašiui būnant Vilniaus meru, po jo vestuvių su žymia architekte Gilma Teodora Gylyte paaiškėjo, kad jos įmonė yra laimėjusi ne vieną savivaldybės rengtą konkursą. Ir ten kalbos buvo jau apie milijonus, mat viename architektūros konkursų įmonė laimėjo 730 tūkstančių eurų, už įvairius kitus darbus taip pat gaudavo dešimtis tūkstančių.
