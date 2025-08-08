Čmilytė-Nielsen: Ruginienės darbas bus vertinamas pagal tai, kokį sprendimą priims dėl „Nemuno aušros“

Politikės teigimu, būtent I. Ruginienė, formuodama naują Vyriausybę, turi galimybę atsisakyti itin kritikuoto ir Prezidentūros klaida vadinto koalicijos partnerio.
„Inga Ruginienė turi savo rankose tokią galimybę ir, manau, kad jos darbo pradžia bus vertinama pagal tai, ar šia galimybe pasinaudos“, – „Žinių radijui“ sakė V. Čmilytė-Nielsen.
„Nėra prielaidų labiau nuolaidžiauti „Nemuno aušrai“, nes visos abejonės, visos problemos, kurios su Remigijumi Žemaitaičiu egzistavo prasidedant kadencijai, jos nė kiek nesumažėjo. Dabar yra pagrįstų klausimų ir dėl šios politinės jėgos finansavimo. Jei imtų nuolaidžiauti – atrodytų labai ne kaip“, – sakė politikė.
Prezidentui išsiuntė laišką, tačiau atsakymo negavo
Savaitės pradžioje konservatorių ir liberalų lyderiai laišku kreipėsi į prezidentą G. Nausėdą prašydami tvirtos pozicijos, jog „Nemuno aušros“ nebebūtų Seimo daugumoje, tačiau atsakymo iš šalies vadovo, kaip teigė Liberalų sąjūdžio pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen, nesulaukė.
„Atsakymo formalaus negavome. Tai kol kas negirdėjau“, – sakė ji.
Laiške, kuriuo konservatoriai ir liberalai savaitės pradžioje kreipėsi į prezidentą, buvo primenama, jog šalies vadovas „Nemuno aušros“ buvimą koalicijoje buvo pavadinęs klaida. Opozicijos atstovai G. Nausėda ragino grįžti prie šios pozicijos ir ištaisyti susidariusią situaciją.
„Jūsų Ekscelencija, kviečiame Jus laikytis tvirtos pozicijos, kad koalicija su „Nemuno aušra“ yra nesuderinama su Lietuvos nacionaliniu interesu, europietiška tapatybe ir moraline atsakomybe. Tokia laikysena reikalinga ne dėl partinių interesų, o dėl pamatinių vertybių, kurias privalome ginti – dabar, kol nevėlu“, – teigiama Lauryno Kasčiūno bei Viktorijos Čmilytės-Nielsen pasirašytame laiške.
„Kviečiame išsakyti aiškią ir principingą poziciją dėl koalicijos atnaujinimo, kad pamėginus antrą kartą, ir vėl netektų pripažinti klaidos“, – teigia opozicijai priklausantys politikai.
Tiesa, pats „Nemuno aušros“ lyderis tikino, jog jį šis kreipimasis prajuokino.
„Aš juokiuosi", – „Žinių radijui“ trečiadienį sakė R. Žemaitaitis.
ELTA primena, kad praėjusių metų pabaigoje, rinkimus laimėjusiems socialdemokratams nusprendus sudaryti koaliciją su antisemitizmu kaltinto R. Žemaitaičio vadovaujama „Nemuno aušra“ buvo pavadinęs klaida.
„Manau, kad buvo padaryta klaida ir įrodinėti, kad tai nebuvo klaida koalicijai teks visas artimiausias savaites“, – tuomet kalbėjo prezidentas.
Tuomet šalies vadovas taip pat akcentavo netvirtinsiantis jokių šios partijos atstovų kandidatūrų į ministrus. Tiesa, premjeras Gintautas Paluckas tuomet atsakė padėsiantis „Nemuno aušrai“ surasti partijai nepriklausančius kandidatus.
Apie „Nemuno aušrą“ kritiškai ne kartą pasisakė ir kiti koalicijos partneriai – Sauliaus Skvernelio vedami demokratai „Vardan Lietuvos“. Pradėjus klibėti premjero G. Palucko kėdei, Seimo pirmininkas vėl užsiminė apie abejones dėl „Nemuno aušros“ likimo tarp valdančiųjų, keičiantis Vyriausybės sudėčiai.
Realiu kandidatu į premjerus laikomas Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius taip pat ne kartą išreiškė abejonę dėl šios partijos buvimo valdančiųjų gretose.
Dėl „Nemuno aušros“ buvimo valdančiojoje daugumoje praėjusių metų pabaigoje buvo surengti du protestai. Tiesa, protestuotojai, raginę socialdemokratus atsisakyti sąjungos su R. Žemaitaičio vedama partija, norimų rezultatų nepasiekė.
