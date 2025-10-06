Socialdemokratai kritikuoja Žemaitaičio pasisakymus apie protestuotojus: nederėjo taip kalbėti

„Aš esu kitokios politinės kultūros šalininkė. Mes, kaip socialdemokratai, manome, kad priimame ir gerbiame visuomenės reakcijas į bet kurį politinį veiksmą, o tokia retorika mums yra nepriimtina. Mes nuolat kalbamės ir su Remigijumi, ir su kitais kolegomis, išsakome savo nuomonę dėl tam tikrų viešai eskaluojamų pasisakymų. Ta temperatūra ir taip yra užkilusi dėl įvairių priežasčių, tai provokuoti papildomai – nederėtų“, – Eltai teigė O. Leiputė.
„Kaip buvusi pedagogė tikiuosi, kad visi pokalbiai duoda rezultatą. Mums tokia retorika ir toks vertinimas nėra priimtini. Kiekvienas žmogus turi teisę pasisakyti, mitinguoti, protestuoti, tai yra demokratinės valstybės bruožai. Nevertėjo ir nederėjo partijos lyderiui taip kalbėti“, – akcentavo ji.
Vėliau socialdemokratų išplatintame pranešime spaudai O. Leiputė tikino, kad tokia R. Žemaitaičio laikysena neprisideda prie koalicijos autoriteto stiprinimo.
„Raginame kolegą R. Žemaitaitį pasiploninti liežuvį. Jis turėtų suprasti, kad tokia agresyvi jo laikysena neprisideda prie koalicijos autoriteto stiprinimo ir įtampų sprendimo. Mums tokia retorika visiškai nepriimtina“, – cituojama politikė.
Olekas: nuomonę geriausia reikšti nežeidžiant kitų asmenų
Tuo metu socialdemokratas, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikino, kad reikšdami savo asmeninę nuomonę politikai neturėtų įžeidinėti gyventojų.
„Aš nesu Remigijaus mokytojas, bet aš tokių žodžių nevartoju. Kiekvienas Lietuvos pilietis turi teisę išreikšti savo nuomonę, kokiomis formomis – kiekvieno piliečio išmonėje. Geriausia, kai tai nežeidžia asmeniškai kitų žmonių. Siūlau taip elgtis visiems. Mes, politikai, galėtume užduoti gerąjį toną“, – Eltai teigė J. Olekas.
„Toks kelias nėra tinkamas politinėse diskusijose ir aš to stengiuosi laikytis bei asmeniniu pavyzdžiu parodyti, kad gali būti kitaip“, – pabrėžė jis.
Kultūros ministrą deleguoti turinčios „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis kritiškai vertina dalies visuomenės nepasitenkinimą, kad ši ministerija atiteko „aušriečiams“. Sekmadienį vykusio streiko metu R. Žemaitaitis dalinosi ne vienu įrašu socialiniuose tinkluose, kuriuose šioje iniciatyvoje dalyvaujančius gyventojus vadino „baubiančiais veikėjais“, kalbėjo apie veikiančias „blogio jėgas“ bei ragino žmones „saugotis laukinių“.
ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo R. Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.
Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Vis tik, Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.
Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 76 tūkst. žmonių.
Dėl sprendimo Kultūros ministeriją perduoti „Nemuno aušrai“, nuo Prezidentūros, Kultūros ministerijos bei Vyriausybės atsiribojo bei nutraukė bendradarbiavimą ne viena kultūros įstaiga ir iniciatyva.
