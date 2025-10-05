Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis apie kultūrininkų streiką: baubė nieko bendro su kultūra neturintys rėksniai

2025-10-05 16:05 / šaltinis: ELTA
2025-10-05 16:05

Įspėjamąjį streiką surengusius kultūros bendruomenės atstovus valdančiosios „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis vadina rėksniais. Pasak politiko, sekmadienį protesto balsą ūbavimais ir švilpimu reiškė nieko bendro su kultūra neturintys žmonės.

Remigijus Žemaitaitis (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
56

Įspėjamąjį streiką surengusius kultūros bendruomenės atstovus valdančiosios „Nemuno aušros" pirmininkas Remigijus Žemaitaitis vadina rėksniais. Pasak politiko, sekmadienį protesto balsą ūbavimais ir švilpimu reiškė nieko bendro su kultūra neturintys žmonės.

43

„Kultūringi, nekultūringai į minėjimą susirinko! Pasirodo kultūrą ir meną gali kurti tik rėksniai! Kaip ir buvo galima tikėtis ūbavimais, rėkavimais, švilpimais ir staugimais šian (šiandien – ELTA) Lietuvos ožį sudegino“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė R. Žemaitaitis.

„Tikri meninkai (menininkai – ELTA) toliau kūrė meną, o rėksniai ir nieko bendro neturintys su kultūra baubė!“ – piktinosi jis.

R. Žemaitaitis piktinosi, esą kultūros atstovams nepavyko kultūringai paminėti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio metų ir ramybėje klausytis kompozitoriaus simfoninės poemos „Jūra“.

ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyksta įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo Remigijaus Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“. Nors įstaigos ir kolektyvai visoje šalyje streikuoja organizuodami įvairius renginius, akciją vienijantis simbolis – 14 valandą skambėjusi kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninė poema „Jūra“.

Įspėjamasis streikas vyksta nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Vis tik, Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.

Šalies vadovui Gitanui Nausėdai paskyrus „aušrietį“ kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – kelti klausimai dėl politiko kompetentingumo, sugebėjimų, nevienareikšmiškų pasisakymų. Netrukus dėmesio centre atsidūrė politiko pasisakymai apie Krymą, Ukrainą, klausimų kėlė kuriam laikui iš ministerijos patalpų dingusios Ukrainos vėliavos.

Savo ruožtu praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 76 tūkst. žmonių.

Be to, dėl sprendimo Kultūros ministeriją perduoti „Nemuno aušrai“, nuo Prezidentūros, Kultūros ministerijos bei Vyriausybės atsiribojo bei nutraukė bendradarbiavimą ne viena kultūros įstaiga ir iniciatyva.

Reikia
Reikia
2025-10-05 16:28
atlikti Kulturos ministerijoje, o taip ir kitose ministerijose. Oi manau daug kas paaisketu, kiek visokiu prielipu ir kiek is valstybes imanciu pinigelius. O tada jau darykite streikus:))))
Atsakyti
X klientas
X klientas
2025-10-05 16:32
o kada rodys užpakalius, ten kelios šalavos iš buvusio pedagoginio galėtų ir pasilenkti...
Atsakyti
Jonas
Jonas
2025-10-05 16:15
Pritariu Žemaitaičiui. Tikriems menininkams neturėtų rūpėti koks ten minstras.
Atsakyti
