  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Puchovičius: „aušriečiai“ ieškos naujo kandidato į kultūros ministrus

2025-10-03 14:52 / šaltinis: ELTA
2025-10-03 14:52

Ignotui Adomavičiui nusprendus trauktis iš kultūros ministro pareigų, politiką delegavusi „Nemuno aušra“ ieškos naujo kandidato šioms pareigoms. 

Robertas Puchovičius (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Ignotui Adomavičiui nusprendus trauktis iš kultūros ministro pareigų, politiką delegavusi „Nemuno aušra" ieškos naujo kandidato šioms pareigoms. 

4

„Šiai dienai ji (Kultūros ministerija – ELTA) priklauso „Nemuno aušrai“ ir mes ieškosime kito kandidato, kuris ir mums tiktų, ir visuomenei tiktų, ir Vyriausybei, ir visiems žmonėms“, – žurnalistams Seime sakė „Nemuno aušros“ pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prioritetas yra partinis (kandidatas – ELTA), bet tikrai svarstysime visus variantus“, – pridūrė jis. 

Politiko teigimu, artimiausiu metu šį klausimą svarstys partijos organai.

„Bus sušaukta mūsų valdyba, taryba ir ieškosime sprendimo. Šiai dienai Kultūros ministerija priklauso „Nemuno aušrai“ ir niekas nesikeičia“, – sakė jis. 

