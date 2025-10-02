Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Adomavičius kreipėsi į protestuotojus: „Palaikau ir jungiuosi prie jūsų!“

2025-10-02 16:38 / šaltinis: BNS
2025-10-02 16:38

Kultūros ministras „aušrietis“ Ignotas Adomavičius teigia, kad šalies kultūra „tikrai skęsta“ ir žada viešinti jos administravimo spragas.

Ignotas Adomavičius (nuotr. Roberto Riabovo)

Kultūros ministras „aušrietis“ Ignotas Adomavičius teigia, kad šalies kultūra „tikrai skęsta“ ir žada viešinti jos administravimo spragas.

7

Taip jis ketvirtadienį paskelbė feisbuke pasidalinęs kultūrininkų protesto simboliu, kuriame kelio ženklo forma kultūra simboliškai vaizduojama esanti ant bedugnės krašto.

„Palaikau ir jungiuosi prie jūsų! Kultūra tikrai skęsta, kaip šiame ženkle. Ir sutinku, „tai gali būti paskutinis kartas“. Nes nuo šiol aš su jūsų pagalba viešinsiu, parodysiu mūsų kultūros administravimo spragas“, – rašė ministras.

„Su mano atėjimu kultūra yra dėmesio centre kaip niekad! Ir tuo džiaugdamasis kviečiu prisijungti prie diskusijų ir visuomenę!“ – teigė jis.

Šią poziciją ministras paskelbė po susitikimo su kultūros sektoriaus darbuotojams atstovaujančių profesinių sąjungų atstovais. Ministerijos išplatintame pranešime teigiama, kad pokalbio metu „abi pusės pabrėžė būtinybę tęsti dialogą“.

„Aktyvus socialinis dialogas yra sveiko ir klestinčio kultūros sektoriaus pagrindas. Džiaugiuosi turėdamas progą susitikti su partneriais, atstovaujančiais tūkstančiams kultūros darbuotojų, dėkoju, kad atvykote. Noriu patikinti, kad esu atviras diskusijoms ir pasirengęs tęsti pradėtus darbus siekiant bendro tikslo – oraus ir deramai įvertinto kultūros profesionalų darbo“, – pranešime sakė I. Adomavičius.

Ministerijos teigimu, susitikime jis buvo supažindintas su profesinių sąjungų veikla ir aktualijomis, domėjosi sektoriuje veikiančių įvairių kultūros įstaigų pagrindine problematika.

Susitikime aptarti galimi žingsniai, gerinant kultūros darbuotojų darbo sąlygas, teigiama pranešime.

„Nepaisant nepalankaus fono, abi pusės sutarė toliau bendradarbiauti aptariant svarbiausius kultūros sektoriaus socialinius klausimus“, – rašoma jame.

Susitikime dalyvavo Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Mantas Stanžys, Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas ir Lietuvos kultūros darbuotojų profsąjungų federacijos įgaliotas atstovas Aleksandras Posochovas ir Lietuvos teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Laimis Roslekas.

Kaip rašė BNS, dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušros“ atsakomybei praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai. Dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.

Į kultūros ministrus paskirtą „aušrietį“ I. Adomavičių kultūrininkai vadina netinkamu šioms pareigoms dėl patirties stokos ir kultūros lauko problemų neišmanymo.

