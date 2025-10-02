Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Profesorius Landsbergis rėžė dėl Adomavičiaus: „Kodėl čia trainiojasi“

2025-10-02 13:36 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-02 13:36

Profesorius Vytautas Landsbergis trečiadienį feisbuke sureagavo į kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus pasirodymą Varėnos teatro festivalyje, kur ministras įteikė apdovanojimą šių metų laureatui Jauniui Juodeliui nors į renginį kultūros ministras kviestas nebuvo. 

35

Socialiniuose tinkluose į tokį kultūros ministro veiksmą sureagavęs profesorius V. Landsbergis tvirtino, kad Varėnoje turėjo vykti teatro šventė, galiausiai „viskas apvirto aukštyn kojom“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Iškentėjau ekrane Varėnos spektaklį. Turėjo vykti teatro šventė. Daug žmonių. Bet į sceną užlipo kažkas nekviestas neprašytas, ir viskas apvirto aukštyn kojom. Rengėjų valia.

Niekas nepaklausė pasitikęs, kas jis toks ir kodėl čia trainiojasi. Regis, atbogino valdančiųjų apdovanojimą sau patiems.

Nuo pirmo rengėjų žodžio prasidėjo pataikavimai, rankos bučiavimai, ir toliau galėjo nerodyti. „Nemuno aa“ - viešai legitimuota. Ovacijos. Takoj spektakl, tavar - išči“, – socialiniuose tinkluose rašė V. Landsbergis. 

Festivalyje nekviestas apsilankęs Ignotas Adomavičius rėžė be užuolankų: „Kultūros ministras esu aš“

Kultūros ministras Ignotas Adomavičius antradienį apsilankė Varėnoje vykstančiame Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalyje, nors jo rengėjai buvo viešai pareiškę nepritarimą ministro vizitui.

Apie tai savo socialiniame tinkle paskelbė aktorius Robertas Aleksaitis, paviešinęs ministro kalbos ištrauką.

„Kultūros ministras šiai dienai esu aš, tokia yra politika. Gaila, kad teatre yra daugiau (...) politikos negu pačio teatro, bet čia irgi yra performanso dalis“, – vaizdo įraše kalbėjo ministras.

Kultūros ministras Ignotas Adomavičius susitiko su žiniasklaidos atstovais
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kultūros ministras Ignotas Adomavičius susitiko su žiniasklaidos atstovais

Vizito nepageidavo

Dar prieš prasidedant festivaliui, jo organizatoriai „Facebook“ paskyroje buvo paskelbę viešą poziciją, kurioje aiškiai išreiškė nepritarimą ministro vizitui.

„Gavome informaciją iš Kultūros ministerijos apie planuojamą ministro dalyvavimą Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio atidarymo renginyje. Palaikydami kultūros bendruomenę nepritariame ministro vizitui. Mes solidarizuojamės su Lietuvos kultūros žmonėmis, kurie vieningai sako: kultūra nėra ir negali būti politinių sandorių įrankis“, – rašė jie.

Festivalio atstovai akcentavo, kad ši diena skirta teatrui ir režisierei Daliai Tamulevičiūtei pagerbti, o ne politiniams vizitams.

„Šis festivalis – tai duoklė mūsų teatro legendai ir kūrėjams, jų įkvėpimui ir publikai, kuriai teatras yra gyva ir šventa patirtis“, – teigta pareiškime.

„Gaila, bet teatre yra daugiau politikos prieš apdovanojimus nei pačio teatro. Bet čia irgi performanso dalis ir labai vertinu aš jus“, – susirinkusiesiems sakė ministras, kurio kalbą nufilmavo vienas iš renginio dalyvių.

„Jei norit švilpt, galime švilpt. Galim pašvilpt visi kartu? Pašvilpiam visi, kad būtų garsiau, jei norit tam teatre pašvilpt, tokia kultūra“, – nuo Varėnos kultūros centro scenos ragino jis.

Į šį ministro pasiūlymą sureagavo keli susirinkusieji.

„Čia ne cirkas“, – ministrui iš publikos teigė viena iš festivalio dalyvių.

„Nevertas“, – kalbėjo kitas vyras.

Kaip BNS sakė Varėnos kultūros centro vadovė Jurgita Keršienė, I. Adomavičius ragindamas švilpti provokavo žiūrovus, tačiau jie tam nepasidavė – ministro nenušvilpė nei prieš renginį, nei po jo kalbos.

„Kultūros bendruomenė protestuoja kultūringai“, – BNS sakė centro vadovė, pridūrusi, jog ministrui lipant į sceną buvo girdimi pavieniai plojimai.

Savo kalboje kultūros ministras teigė suprantantis susidariusią situaciją, tačiau pabrėžė, kad gyvenime yra „ne vien tragedija“.

„Yra diena, yra naktis. Yra tragedija, yra komedija“, – sakė I. Adomavičius.

Kiti protestai

Po I. Adomavičiaus paskyrimo kultūros ministru nuo Prezidentūros bei Vyriausybės atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugė atsisakė G. Nausėdos globos.

Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros vyko protestas, kuriame dalyvavo apie tūkstantį kultūros sektoriaus atstovų. Jie reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Tuo pat metu buvo pradėta platinti peticija, kurią jau pasirašė per 62 tūkst. žmonių.

Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai žada surengti įspėjamąjį streiką.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ignotas Adomavičius (Nuotr. Roberto Riabovo ir socialinių tinklų stop kadras)
Festivalyje nekviestas apsilankęs Ignotas Adomavičius rėžė be užuolankų: „Kultūros ministras esu aš“ (11)
Frederikas Jansonas (nuotr. stop kadras)
Jansonas: neįsivaizduoju, kaip Adomavičius galės tęsti savo darbą (31)
Ignotas Adomavičius (nuotr. Roberto Riabovo)
Kultūros ministras žada taikytis su kultūros bendruomene: „Ne iš karto užgesinsi didelę ugnį“ (136)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Irutė
Irutė
2025-10-02 13:48
Žinot, geriau patylėkit konservai jūs, nes jus tesugebat iš pensininko atimti, šunauja išvadinti ir kelti šalyje sumaištį ir patyčias,,, Ministra palaikėme, buvome toje salėje ir nebauginkit mūsų žmonių mes kita balsavima tik Už Nemuno aušra balsuosime, nors anksčiau to nebuvo,,,
Atsakyti
Pasibaiseje
Pasibaiseje
2025-10-02 13:44
Neatsimenu laikų, kas profesorius nors kartą kviestų lietuvius dirbti kartu, vienytis, palaikyti vieni kitus....pastoviai patyčios, skaldymas, pagieža ir nesibaigiantis kirsinimai.
GAL GANA?
Atsakyti
Sigita
Sigita
2025-10-02 13:49
Aha kitus rinkimus tik už тemuno aušra!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (35)
