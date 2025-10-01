Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Mindaugas Sinkevičius: kultūrininkų reikalavimai sugriautų Vyriausybę

2025-10-01 21:27 / šaltinis: BNS
2025-10-01 21:27

Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, jog dėl Kultūros ministerijos perleidimo „aušriečiams“ protestuojančios bendruomenės reikalavimai vestų prie neseniai suformuotos Vyriausybės griūties, todėl yra neįgyvendinami.

Mindaugas Sinkevičius. ELTA / Andrius Ufartas

Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, jog dėl Kultūros ministerijos perleidimo „aušriečiams“ protestuojančios bendruomenės reikalavimai vestų prie neseniai suformuotos Vyriausybės griūties, todėl yra neįgyvendinami.

„Mums skauda ne tik širdį, bet ir galvą. Ir mes norime ieškoti išeičių, bet jeigu reikalavimai neįgyvendinami arba jie lemia koalicijos rekonstrukciją ar griūti, tai mes matom, kad yra dar didesnė turbūt blogybė, ieškant išeities, sugriauti ką tik pradėjusią veikt XX-ą Vyriausybę“, – trečiadienį LRT laidai „Dienos tema“ teigė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis.

Kultūros bendruomenė reikalauja, kad prieštaringos reputacijos partija „Nemuno aušra“, kurios lyderis Remigijus Žemaitaitis teisiamas dėl antisemitizmo, nebūtų atsakinga už Kultūros ministeriją.

Prezidentas, dauguma valdančiosios daugumos politikų ragina bendruomenę „aušriečių“ deleguotam kultūros ministrui Ignotui Adomavičiui suteikti bandomąjį laikotarpį.

„Bandymas realizuoti ir atliepti kultūrininkų bendruomenės norus, politiškai reikštų pakankamai rimtą rekonstrukciją ką tik pradėjusios veikti Vyriausybės. Koalicijos partneriai, mano žiniomis, tokio matymo dabartiniu laiku ir poreikio tokiai rekonstrukcijai neįžvelgia“, – teigė M. Sinkevičius.

Pasak jo, būtent dėl tokio reikalavimo kultūros bendruomenei dar nėra pateiktas joks pasiūlymas, o situacijos stabilizavimas įmanomas tik per kalbėjimąsi ir girdėjimą.

LSDP deleguota premjerė Inga Ruginienė kiek anksčiau trečiadienį teigė nusprendusi sudaryti derybinę grupę, kuri kalbėtųsi kultūrininkais.

Dėl ministerijos perleidimo „aušriečių“ atsakomybei didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai, dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos, o sekmadienį rengiamas įspėjamasis streikas.

Kaip remdamasi šaltiniais rašė BNS, Vokietijos ambasada Lietuvoje taip pat nusprendė nekviesti I. Adomavičiaus į trečiadienį vykstantį renginį Vilniuje, skirtą paminėti šalies Vienybės dieną.

M. Sinkevičius tikino tame didelės problemos nematantis, tačiau suabejojo, ar tokiais veiksmais Vokietija nesikiša į šalies vidaus reikalus.

„Turbūt reiktų įtarti, kad tai yra Berlyno žinia per Lietuvoje reziduojantį ambasadorių, kad štai yra nekviečiamas ministras, išreiškiama turbūt tam tikra pozicija ir savotiškai yra kišamasi į nacionalinės politikos klausimus. Tai turbūt šiek tiek man keistokas ir naujas žanras. Jis man atrodo nelabai priimtinas“, – kalbėjo LSDP lyderis.

Kultūrininkai jau buvo susitikę su aukščiausiais šalies pareigūnais, tačiau iki šiol jokio sutarimo pasiekti nepavyko. Po diskusijos su bendruomene šalies vadovas Gitanas Nausėda palinkėjus toliau laikytis aktyvios pilietinės pozicijos, bendruomenė tai įvertino kaip prezidento paraginimą tęsti protesto akcijas.

Pasak M. Sinkevičiaus, tokia žinia iš Daukanto rūmų nuskambėjo keistai.

„Bandoma tą problemą kažkaip greitai perduoti kitiems. Gal Prezidentūra tikisi koalicijos ar premjerės lyderystės, nežinau, bet noriu pasakyti, kad čia turbūt yra visos šalys to rezultato kūrėjai ir turbūt lygiavertiškai turi nešti atsakomybę“, – teigė jis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kultūros bendruomenės protestas (nuotr. Roberto Riabovo)
Kultūros bendruomenė derėtis neketina: kova primena Sąjūdį (58)
Gitanas Nausėda, Ignotas Adomavičius, „Kitokie pasikalbėjimai“ (nuotr. BNS. I. Gaižausko)
„Kitokie pasikalbėjimai“ nesusilaikė – kirto Nausėdai ir Adomavičiui: „Tegyvuoja kultūra be bezdalų“ (8)
Ignotas Adomavičius (nuotr. Robertas Riabonas/BNS)
Paaiškino, kodėl kultūros įstaigų prašė tylėti apie Adomavičių: štai kas gavo laišką (17)
Ignotas Adomavičius (nuotr. Elta)
Šaltiniai: Vokietijos ambasada nepakvietė Adomavičiaus į Vienybės dienos minėjimą Vilniuje (8)

