Menininkai kirto nekviestam Adomavičiui: „Fašistinių pažiūrų grupė negali veikti šitoje valstybėje“

Ministras I. Adomavičius sėdi vienas kultūros centro salėje, aplink – daug tuščių kėdžių.
Atvyko nekviestas
Kiek tolėliau – susibūrę teatralai. Netrukus ministras pakviečiamas pasisakyti. Užlipęs ant scenos ir paėmęs mikrofoną, I. Adomavičius keliolika sekundžių tyli. Tuomet pasisveikina su publika ir sako žinojęs, kad šiame festivalyje nėra laukiamas.
„Atėjo komunikacijos žmogus ir sako: „Ministre Ignotai, ten jūsų nekviečia. Jūs nevažiuokite.“ Sakau: „Bet ten yra ministro apdovanojimas. Kultūros ministras vis dėlto esu aš“, – sako I. Adomavičius.
Kultūros ministras kreipiasi į susirinkusius: „Jeigu norite švilpti – galime švilpti. Galime pašvilpti visi kartu? Pašvilpkime visi, kad būtų garsiau. Ko nepašvilpti? Jei norite teatre pašvilpti – prašau. Tokia kultūra“.
I. Adomavičius į Varėną atvyko įteikti apdovanojimo šių metų festivalio laureatui Jauniui Juodeliui. Prieš renginį pasklido kalbos, kad režisierius apdovanojimo iš ministro nepriims, tačiau boikoto paskutinę minutę atsisakė.
Menininkai išreiškė savo poziciją
Anot režisieriaus, apdovanojimą ir piniginę premiją jis priėmė ne kaip iš ministro, o kaip iš komisijos, kuri nusprendė jį apdovanoti.
„Paskambino „Utopijos“ teatro direktorius ir paklausė man vertybiškai svarbaus klausimo – ar aš pasitikiu partija „Nemuno aušra“ ir jos kompetencija lyderiaujant kultūrai. Mano atsakymas buvo neigiamas. Jis pasiūlė atstovauti jų teatro poziciją ir apdovanojimų ceremonijos metu tarti žodį“, – dalijasi režisierius J. Juodelis.
Režisierius Naubertas Jasinskas taip pat išsako griežtą poziciją, jo nuomone, dabartinis kultūros ministras yra „Nemuno aušros“ politinis instrumentas, kuriuo manipuliuoja kiti.
„Daugelis sako: leiskite ministrui dirbti, leiskite padaryti šį bei tą, pasižiūrėsime, kaip bus. Bet nebus niekaip – tą reikia suprasti. Ir ne tik jums, bet ir tiems, kurie ateis po jūsų. Nesvarbu, kiek jų bus – kol jie bus iš šitos partijos. Nieko asmeniško. Tiesiog mes negalime leisti tam vykti. Fašistinių pažiūrų grupė negali veikti šitoje valstybėje ir diktuoti sąlygų“, – sako režisierius N. Jasinskas.
Socialdemokratas Robertas Duchnevičius stebisi, kodėl ministras I. Adomavičius apskritai važiavo, kur jo niekas nekvietė.
„Man truputį nesuprantama, jeigu ministras kažkur nepageidaujamas, nes toks protestas išreikštas, ko ten reikia kažkur važiuoti ir specialiai bandyti save parodyti“, – teigia R. Duchnevičius.
„Aš manau, kad geriau būtų pakviesti ministrą. Pakvieskite Seimo Pirmininką, ministrą ir niekam nereikės veržtis“, – komentuoja Seimo Pirmininkas Juozas Olekas.
O jau šiandien ministras Ignotas Adomavičius pasirodė pirmajame naujos Vyriausybės posėdyje. Stengėsi būti mandagus ir malonus kolegoms. Tai pirmas jo kaip ministro Vyriausybės posėdis. Tiesa, paaiškinti, kodėl važiavo nekviestas į Varėną, I. Adomavičius nesugeba.
