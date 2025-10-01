Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ignotas Adomavičius: mes jau pradedame rasti dialogą

2025-10-01 12:42 / šaltinis: Edmundas Jakilaitis, Politika.lt, ELTA
2025-10-01 12:42

Kultūros ministras Ignotas Adomavičius sako nejaučiąs, kad kultūros bendruomenė kritiškai įvertino jo apsilankymą Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalyje Varėnoje. „Aušriečių“ deleguoto ministro teigimu, jis jau pradeda surasti dialogą su pasipiktinimą reiškiančia bendruomene.

Kultūros ministras Ignotas Adomavičius susitiko su žiniasklaidos atstovais (nuotr. Robertas Riabonas/BNS)

Kultūros ministras Ignotas Adomavičius sako nejaučiąs, kad kultūros bendruomenė kritiškai įvertino jo apsilankymą Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalyje Varėnoje. „Aušriečių" deleguoto ministro teigimu, jis jau pradeda surasti dialogą su pasipiktinimą reiškiančia bendruomene.

„Kultūros bendruomenė nekritiškai įvertino. Kultūros bendruomenė savo nuogąstavimus, savo lūkesčius... Jie galbūt bijo, galbūt nežino, su kuo susiduria (...). Mes jau pradedame rasti dialogą. Aš sakau, kad aš visiems jums padėsiu, dirbkime kartu“, – prieš Vyriausybės posėdį sakė I. Adomavičius. 

Paklaustas, ar ketina vykti ir į kitus renginius, kuriuose yra nepageidaujamas, I. Adomavičius leido suprasti, jog nemato pagrindo nesilankyti viešuose renginiuose.  

„Yra vieši renginiai, yra nevieši renginiai. Aš nelabai supratau to klausimo“, – teigė ministras. 

Tačiau sekmadienį, patvirtino ministras, bent jau Vilniuje vyksiančiame įspėjamajame kultūros bendruomenės streike jis nedalyvaus. Pasak „aušriečio“, jis tuo metu bus kituose renginiuose. 

„Būsiu tuo metu ne Vilniuje, turiu svarbius susitikimus. (...) Kamajuose yra puiki šventė, etnokultūra, išsaugotas paveldas. Būtent ten reikia važiuoti ir būti sekmadienį“, – sakė I. Adomavičius. 

„Gal streikas bus ir kitame miestelyje, tai ten gal ir pamatysiu“, – pridūrė jis.

Kaip skelbta anksčiau, tęsiantis kultūros bendruomenės protestui prieš Kultūros ministerijos perleidimą į „Nemuno aušros“ rankas, antradienį Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis pranešė nelaukiantis ministro I. Adomavičiaus apsilankymo šventėje. Vis tik, nepaisant organizatorių pareiškimo, ministras renginyje apsilankė.

„Kultūros ministras šiai dienai esu aš, tokia yra politika. Gaila, kad teatre yra daugiau (...) politikos negu paties teatro, bet čia irgi yra performanso dalis“, – kalbėjo ministras.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.

Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 62 tūkst. žmonių.

Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.

