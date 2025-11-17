 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius Ruginienę apipylė komplimentais: ji yra labai stipri

2025-11-17 21:53 / šaltinis: ELTA
2025-11-17 21:53

Vienam iš koalicijos partnerių, „Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui pastaruoju metu kvestionuojant Vyriausybės pasirinktą užsienio politikos kryptį ir žadant nepalaikyti kitų metų biudžeto projekto, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, jog dėl tokių bendražygių išsišokimų premjerė Inga Ruginienė silpna neatrodo. Socialdemokratų pirmininko teigimu, tai, kaip elgiasi vienas iš valdančiosios daugumos atstovų, premjerės veiksmams ir sprendimams įtakos nedaro. 

Inga Ruginienė. ELTA / Žygimantas Gedvila

Vienam iš koalicijos partnerių, „Nemuno aušros" lyderiui Remigijui Žemaitaičiui pastaruoju metu kvestionuojant Vyriausybės pasirinktą užsienio politikos kryptį ir žadant nepalaikyti kitų metų biudžeto projekto, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, jog dėl tokių bendražygių išsišokimų premjerė Inga Ruginienė silpna neatrodo. Socialdemokratų pirmininko teigimu, tai, kaip elgiasi vienas iš valdančiosios daugumos atstovų, premjerės veiksmams ir sprendimams įtakos nedaro. 

„Aš nemanau, kad I. Ruginienė silpna. Aš manau, kad I. Ruginienė yra stipri ir jos veiksmams nedaro įtakos partnerių išsišokimai, komentavimas, eskalavimas ar atskirų temų akcentavimas. Premjerė turi aiškų matymą, aiškius gebėjimus ir įgaliojimus veikti ir ji veikia“, – LRT televizijai primadienį sakė M. Sinkevičius. 

Tuo metu R. Žemaitaičio pasisakymus ir kritiką Vyriausybės atstovams M. Sinkevičius aiškina dėmesio stoka bei noru formuoti asmeninius, su valdančiųjų kryptimi nesutampančius naratyvus. 

„Jis (R. Žemaitaitis – ELTA) komentuoja tai, kas jam atrodo reikalinga, kartais, toli gražu net ne kartais, o toli gražu ne visą laiką mūsų nuomonės sutampa kaip partijos lyderių. Yra Vyriausybės kryptis, yra valstybės kryptis, yra labai aišku, kas formuoja užsienio politiką, ir ne R. Žemaitaitis yra užsienio politikos formuotojas. Užsienio politikos formuotojai yra prezidentas kartu su Vyriausybe“, – kalbėjo LSDP vadovas. 

„Atskiros nuomonės labai sveikintinos, būtų labai gerai, kad į bendrą temą, o ne pro šalį. Kartais visko atsitinka ir, matyt, čia turime įvairių žanrų. Galbūt kartais norisi kai kuriems politinio lauko dalyviams plaukti prieš srovę arba formuoti kažkokius kitokius nei pagrindiniai šalies naratyvai savo asmeninius, (…) prieštaraujančius (tikslus – ELTA) ir taip išsiskirti ir sulaukti visuomenės dėmesio“, – pridūrė jis. 

ELTA primena, kad pastaruoju metu R. Žemaitaitis žeria kritiką Lietuvos užsienio politikai. Politiko vertinimu, netinkama užsienio politika griauna pasitikėjimą valstybe. Be to, „Nemuno aušros“ lyderio manymu, būtent dėl netinkamų diplomatinių sprendimų Lietuva nesusitvarko su kontrabandinių balionų antplūdžiu iš Baltarusijos.

„Aušriečių“ pirmininkas negaili pastabų ir šalies diplomatijos vadovui Kęstučiui Budriui, vadindamas politiką „baudžiauninko mentaliteto žmogučiu“. Naujienų portalui „Delfi“politikas užsiminė manąs, kad ministrei pirmininkei derėtų atsisveikinti su K. Budriu.

Praėjusią savaitę R. Žemaitaitis taip pat susitiko su Lietuvoje viešėjusius Vengrijos užsienio reikalų ministru P. Szijjartu.

„Aušriečių“ lyderis teigė Vengrijos diplomatijos vadovui padėkojęs už jo šalies indėlį vykdant NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse bei aptaręs kitus, jo atžvilgiu, aktualius klausimus. Jis taip pat sakė nesibaiminantis oponentų kritikos dėl susitikimo su prieštaringai vertinamu Vengrijos politiku.

Prezidentūra kritiškai įvertino šį politikų susitikimą, akcentuojant, kad R. Žemaitaitis bando kurti alternatyvią užsienio politiką.

