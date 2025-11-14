 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius apiie įtampą tarp Budrio ir Žemaitaičio: galėtų būti ramesni

2025-11-14 09:05 / šaltinis: ELTA
2025-11-14 09:05

Pastarosiomis savaitėmis kilus įtampai tarp užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ir „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad toks politikų elgesys neatrodo solidžiai, bei tvirtina, kad politikoje reikėtų reikšti mažiau emocijų.

Mindaugas Sinkevičius BNS Foto

Pastarosiomis savaitėmis kilus įtampai tarp užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ir „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad toks politikų elgesys neatrodo solidžiai, bei tvirtina, kad politikoje reikėtų reikšti mažiau emocijų.

„To žodinio karo, kai vienas pasakė, kitas atsakė, trečias replikavo, kitas pakomentavo, nereikia. Tai yra nesolidu. Manau, kad reikėtų šiek tiek emocijų mažiau. Keista, kad vyrai politikoje tokie emocingi, galėtų būti ramesni“, – portalui  „Delfi“ kalbėjo M. Sinkevičius.

Visgi jis pažymėjo, kad garsūs pareiškimai naudingi pirmiausia R. Žemaitaičiui, mat taip jis sulaukia tiek visuomenės, tiek žiniasklaidos dėmesio. 

„R. Žemaitaitis džiaugiasi eiline proga, kad sulaukė dėmesio – Jūsų, visuomenės. Jam to dėmesio, natūralu, tikrai reikia“, – sakė socialdemokratų pirmininkas ir pridūrė, kad įtampa dar labiau eskalavosi R. Žemaitaičiui susitikus su Vengrijos užsienio reikalų ministru Peteriu Szijjartu.

Pastaruoju metu R. Žemaitaitis žeria kritiką Lietuvos užsienio politikai. Politiko vertinimu, netinkama užsienio politika griauna pasitikėjimą valstybe. Be to, „Nemuno aušros“ lyderio manymu, būtent dėl netinkamų diplomatinių sprendimų Lietuva nesusitvarko su kontrabandinių balionų antplūdžiu iš Baltarusijos.

„Aušriečių“ pirmininkas negaili pastabų ir šalies diplomatijos vadovui Kęstučiui Budriui, vadindamas politiką „baudžiauninko mentaliteto žmogučiu“. Naujienų portalui „Delfi“politikas užsiminė manąs, kad ministrei pirmininkei derėtų atsisveikinti su K. Budriu.

Šią savaitę R. Žemaitaitis taip pat susitiko su Lietuvoje viešėjusius Vengrijos užsienio reikalų ministru P. Szijjartu.

„Aušriečių“ lyderis teigė Vengrijos diplomatijos vadovui padėkojęs už jo šalies indėlį vykdant NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse bei aptaręs kitus, jo atžvilgiu, aktualius klausimus. Jis taip pat sakė nesibaiminantis oponentų kritikos dėl susitikimo su prieštaringai vertinamu Vengrijos politiku.

Prezidentūra kritiškai įvertino šį politikų susitikimą, akcentuojant, kad R. Žemaitaitis bando kurti alternatyvią užsienio politiką.

Savo ruožtu premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas ragino laikytis vienos užsienio politikos linijos.

