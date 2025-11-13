 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Socialdemokratų lyderis: 5,38 proc. BVP gynybai – neginčytina riba, kitokie svarstymai – nepriimtini

2025-11-13 17:57 / šaltinis: BNS
2025-11-13 17:57

Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad Vyriausybės siūlomas 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) gynybos finansavimas yra „neginčytina koalicijos sutarta riba".

Mindaugas Sinkevičius BNS Foto

Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad Vyriausybės siūlomas 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) gynybos finansavimas yra „neginčytina koalicijos sutarta riba“.

Taip jis kalbėjo grupei parlamentarų raginant kitų metų gynybos biudžetą mažinti iki 5 proc. BVP, o dalį anksčiau suplanuotų lėšų nukreipti vidaus saugumui ir kelių priežiūrai.

„Reaguodamas į viešojoje erdvėje pasirodančius pasisakymus apie siūlymus mažinti gynybos finansavimą iki 5 proc. bendrojo vidaus produkto, noriu aiškiai pasakyti, kad neturiu jokios tolerancijos bandymams aplink save kurti politinį triukšmą Lietuvos saugumo sąskaita“, – feisbuke ketvirtadienį rašė politikas.

„Daugiau nei 5 proc. BVP įsipareigojimas gynybai yra neginčytina koalicijos sutarta riba ir jokie mėginimai interpretuoti šį klausimą pagal politines nuotaikas man nepriimtini“, – pridūrė jis.

Tuo metu valdančiajai koalicijai priklausančios „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tvirtino, kad koalicija buvo sutarusi dėl 5 proc. BVP krašto apsaugai.

Anot jo, trūkstant lėšų kitoms sritis, tai, kas dabar numatyta virš 5 proc., tai yra 0,38 proc. BVP, galėtų būti skirta keliams, statutiniams pareigūnams ir pan.

Kaip skelbė BNS, siūlymą gynybai skirti mažiau lėšų registravo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovai Rimas Jonas Jankūnas, Jaroslavas Narkevičius, Bronis Ropė, „aušriečiai“ Aidas Gedvilas, Lina Šukytė-Korsakė ir Mišrios Seimo narių grupės narys Vitalijus Šeršniovas.

„Primenu, būtent socialdemokratai pasiūlė ir užtikrino daugiau kaip 5 proc. finansavimą gynybai, todėl jokių diskusijų dėl šių lėšų mažinimo mūsų partijoje nebus. Siūlantiems mažinti gynybos finansavimą rekomenduoju prisiminti, kokios valstybės piliečiais esate ir atsakingai dirbti savo šalies interesų labui“, – sakė M. Sinkevičius.

Formuodama 2026 metų biudžetą Vyriausybė krašto apsaugai numatė skirti 5,38 proc. BVP, tai yra 4,8 mlrd. eurų.

