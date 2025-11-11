Sinkevičius: Kaunas dar nepristatė savo komandos

„Aš žinau, kad Robertas Kaunas pristatė savo matymą prezidentui, partijai jis to matymo dar nėra pristatęs. Šiandien vakarop jau bus žinoma ta komanda arba bent jau komandos branduolys, gal ne visa apimtim komandos sudėtis“, – antradienį Seime žurnalistams sakė socdemų vadovas.
Lietuvos socialdemokratų partija antradienį vakare rinksis į valdybos posėdį.
Kaip skelbė BNS, socialdemokratą R. Kauną į ministrus pirmadienį paskyrė prezidentas Gitanas Nausėda, jis antradienį prisiekė Seime.
Šalies vadovas G. Nausėda teigė kėlęs klausimus R. Kaunui dėl jo būsimos politinės komandos.
Socialdemokratas po antrojo susitikimo penktadienį sakė, kad jam susidarė įspūdis, jog pristatyta būsima Krašto apsaugos ministerijos (KAM) politinė komanda prezidentą įtikino.
R. Kaunas nedetalizavo, ar prie komandos prisijungs su buvusia ministre Dovile Šakaliene dirbę viceministrai.
Savo ruožtu M. Sinkevičius teigė, kad joje išliks tiek dalis buvusios ministrės komandoje dirbusių žmonių, tiek bus papildyta naujais nariais, tačiau pabrėžė, kad atsakomybė suburti savo ratą visgi atitenka pačiam ministrui.
„Ministras vertina ir priima sprendimus dėl savo komandos, su kuria jis galės įgyvendinti ambicingą Vyriausybės programą“, – teigė partijos lyderis.
„Aš patarsiu turbūt ir pasakysiu gal vakare, kai mes diskutuosime partijos formate, bet šiaip jau mes savo deleguotiems ministrams socialdemokratams leidžiam pakankamai didelį laisvumą susikomplektuot savo komandą. Nevykdom komplektacijų iš šono“, – sakė jis.
Kaip rašė BNS, daugiausiai diskusijų svarstant R. Kauno galimybes dirbti ministru kėlė jo patirtis dirbant gynybos srityje.
Opozicija ir dalis visuomenės abejojo jo galimybėmis dirbti dėl kompetencijų šioje srityje trūkumo, tačiau socialdemokratai teigė R. Kauną pasirinkę dėl jo vadybinės ir partinės patirties.
R. Kaunas pernai pirmą kartą išrinktas į Seimą, nuo šių metų rugsėjo dirba Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete.
