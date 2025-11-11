Sinkevičius siūlo nekreipti dėmesio į Žemaitaičio retoriką

„Kol kas mes nelabai norime toleruoti, bet apart kalbėjimosi koalicijos formate, mes neturime kažkokių būdų žmogui uždrausti politinę retoriką. Tiesiog siūlyčiau, jeigu tai įmanoma – o sakote, kad neįmanoma – mažiau kreipti dėmesį į tą retoriką“, – antradienį žurnalistams Seime sakė M. Sinkevičius.
„Jūs žinote, kur mes dabar esame. Kaip bus ir kas bus rytoj – aš negaliu pasakyti, mes situaciją vertiname, analizuojame ir nereiškia, kad viską praleidžiame pro pirštus, į vieną pusę įėjo, pro kitą išėjo. Vertiname, svarstome, tas elgesys, ta retorika mūsų nedžiugina, mūsų netenkina ir ateis laikas, kaip Juršėnas sako, bus ir vaikas – gal bus ir sprendimai“, – nurodė jis.
M. Sinkevičius kartojo nenorįs būti R. Žemaitaičio atstovu spaudai, todėl tikino, kad ir ateityje rečiau pasisakys apie koalicijos partnerį.
„Manau, nemažai dėmesio suteikiame visi stebėdami jo postus, pasisakymus, jo elgseną ir komentuodami. Tai tokiu būdu išpildome jo norą būti prožektorių šviesoje“, – dėstė Jonavos meras.
„Jis, kaip politikas, tiek (dėmesio – ELTA) nereikalautų įprastai. Todėl stengiuosi ir noriu pasakyti, kad aš ir ateityje norėsiu mažiau jo elgseną vertinti, jo komentarus komentuoti“, – pažymėjo LSDP lyderis.
Be to, tęsė jis, komentuojant R. Žemaitaičio elgesį, koalicijos partneris neva įsižeidžia dėl socialdemokratų pasisakymų, tvirtino M. Sinkevičius.
„Gaunasi toks keistas žanras jis padaro kažką ar pasako kažką, mes pakomentuojame (...) ir jis tada įsižeidžia, kad mes komentuojame“, – stebėjosi politikas.
„Gaunasi užburta karuselė, kur jis, matyt, džiaugiasi ir tenkinasi tuo nuolatinio dėmesio srautu“, – kartojo socialdemokratų pirmininkas.
Vis tik, pripažino jis, norėtųsi, kad „Nemuno aušros“ lyderio elgesys būtų nuosaikesnis.
„Aš, aišku, norėčiau, kad Remigijus Žemaitaitis savo elgesiu, savo komunikacija būtų kuklesnis, santūresnis, labiau diplomatiškas pareigūnas. Bet mano mintys, mano norai ne visada pildosi. Manau, su Remigijumi Žemaitaičiu jie menkai pildosi“, – apgailestavo M. Sinkevičius.
Kaip skelbta, „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis pirmadienį susitiko su Vengrijos užsienio reikalų ministru P. Szijjartu. „Aušriečių“ lyderis teigė Vengrijos diplomatijos vadovui padėkojęs už jo šalies indėlį vykdant NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse bei aptaręs kitus, jo atžvilgiu, aktualius klausimus. Jis taip pat sakė nesibaiminantis oponentų kritikos dėl susitikimo su prieštaringai vertinamu Vengrijos politiku.
Prezidentūra kritiškai įvertino šį politikų susitikimą, akcentuojant, kad R. Žemaitaitis bando kurti alternatyvią užsienio politiką.
Savo ruožtu premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas ragino laikytis vienos užsienio politikos linijos.
Pastaruoju metu R. Žemaitaitis žeria kritiką Lietuvos užsienio politikai. Politiko vertinimu, netinkama užsienio politika griauna pasitikėjimą valstybe. Be to, „Nemuno aušros“ lyderio manymu, būtent dėl netinkamų diplomatinių sprendimų Lietuva nesusitvarko su kontrabandinių balionų antplūdžiu iš Baltarusijos.
„Aušriečių“ pirmininkas negaili pastabų ir šalies diplomatijos vadovui Kęstučiui Budriui, vadindamas politiką „baudžiauninko mentaliteto žmogučiu“. Naujienų portalui „Delfi“ pirmadienį politikas užsiminė manąs, kad ministrei pirmininkei derėtų atsisveikinti su K. Budriu.
Prezidentas koalicinės partijos NA narių neleidžia į vyriausybę, diskriminuoja, o pagrindinė koalicijos partija nemato tame jokio konstitucijos pažeidimo! LSDP sako Nemuno aušrai: jūs mus palaikykit, bet mes jūsų - ne.
Čia savam prote socdemai..?