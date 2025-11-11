 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Mindaugas Sinkevičius apie „Nemuno aušros“ ateitį koalicijoje: ateis laikas, bus ir vaikas

2025-11-11 10:58 / šaltinis: BNS
2025-11-11 10:58

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius sako nesantis patenkintas viešojoje erdvėje girdima „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio retorika, ateityje dėl to gali būti priimti atitinkami sprendimai.

Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Dainius Labutis

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius sako nesantis patenkintas viešojoje erdvėje girdima „Nemuno aušros" lyderio Remigijaus Žemaitaičio retorika, ateityje dėl to gali būti priimti atitinkami sprendimai.

REKLAMA
2

„Jūs žinote, kur mes dabar esame, kaip bus ir kas bus rytoj, aš negaliu pasakyti. Mes situaciją vertiname, analizuojame ir tai nereiškia, kad tiesiog viską praleidžiam pro pirštus, į vieną ausį įėjo, į kitą išėjo“, – antradienį Seime žurnalistams sakė M. Sinkevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vertinam, svarstom, tas elgesys, ta retorika mūsų nedžiugina, mūsų netenkina ir, na, ateis laikas, kaip Juršėnas sako, bus ir vaikas. Gal bus ir sprendimai“, – teigė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Socialdemokratų lyderis dar kartą pakartojo mintį, kad jei koalicijai nepavyktų patvirtinti valstybės biudžeto, tai reikštų jos „mirtį“.

REKLAMA

M. Sinkevičius akcentavo nenorintis dirbti R. Žemaitaičio atstovu spaudai, ragino mažiau kreipti dėmesį į pastarojo pasisakymus.

„Manau, kad nemažai dėmesio suteikiam visi, stebėdami jo postus (įrašus feisbuke – BNS), jo pasisakymus, jo elgseną ir komentuodami. Tai tokiu būdu išpildom jo norą būti prožektorių šviesoje, užimt eterį“, – kalbėjo socdemų lyderis.

REKLAMA
REKLAMA

„Apart kalbėjimosi koalicijos formate, mes neturim kažkokių tai būdų žmogui uždrausti politinę retoriką. Tiesiog siūlyčiau, jeigu tai įmanoma, o sakot, kad neįmanoma, mažiau kreipti dėmesį į tą retoriką“, – teigė jis.

Politikui bendraujant su žiniasklaida, prisijungė ir pats R. Žemaitaitis. M. Sinkevičius juokavo nežinantis kaip kreiptis į „aušriečių“ lyderį – „ar partijos pirmininke ar užsienio reikalų ministre“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Taip kalbėdamas socdemų vedlys referavo į „aušriečių“ pirmininko susitikimą Šiauliuose su ten viešėjusiu Vengrijos užsienio reikalų ministru Peteriu Szijjarto.

 „Mr. president (pone prezidente – BNS)“, – atsakė R. Žemaitaitis.

Į tai M. Sinkevičius replikavo sakydamas „partijos prezidentas – taip, šalies – dar ne“, tuo tarpu R. Žemaitaitis žiniasklaidos atstovų paprašė baigti „tyčiotis iš Mindaugo“.

REKLAMA

Kaip skelbė BNS, Lietuvoje aplankęs čia dislokuotus savo šalies karius, P. Szijjarto Lietuvoje susitiko tik su R. Žemaitaičiu. Vengrų politikas nei su šalies vadovais, nei užsienio reikalų ministru nesusitiko. Premjerė Inga Ruginienė vieši Islandijoje, o Kęstutis Budrys – JAV.

Toks „Nemuno aušros“ vadovo elgesys sukėlė dalies politikų pasipiktinimą, šį susitikimą įvertinant kaip alternatyvią užsienio politiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
