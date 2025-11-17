 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius: biudžetas nėra Kalėdų senelio maišas

2025-11-17 21:32 / šaltinis: BNS
2025-11-17 21:32

Seimo Biudžeto ir finansų komitetui (BFK) pavedus Vyriausybei apsispręsti dėl maždaug 630 mln. eurų bendros vertės pasiūlymų 2026 metų valstybės biudžetui, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad didelė dalis jų greičiausiai liks be prašomo finansavimo.

Mindaugas Sinkevičius BNS Foto

2

„Pageidavimų ir norų kaip Kalėdų seneliui, bet deja, tas biudžetas nėra Kalėdų senelio maišas, iš kurio gali be pertraukų imti ir imti eurus ir viską finansuoti. Deja, teks subalansuoti biudžetą ir tai reiškia, kad dalis norų, turbūt didesnė dalis norų, nebus realizuota“, – LRT laidai „Dienos tema“ pirmadienį sakė M. Sinkevičius.

„Bet galime pasidžiaugti, kad prioritetas visose šitose diskusijose ir šitose improvizacijose, papildomuose noruose išlieka neliečiamas saugumo, gynybos finansavimas. Tam tikros saugumo garantijos ir socialiniai dalykai, tokie kaip minimali mėnesinė alga taip pat kyla“, – pridūrė jis.

Kaip rašė BNS, pirmadienį pasiūlymus 2026 metų valstybės biudžetui apsvarstęs BFK pavedė Vyriausybei apsispręsti dėl maždaug 630 mln. eurų bendros vertės kitų parlamento komitetų ir komisijų pateiktų iniciatyvų, kam kitąmet valstybė turėtų išleisti papildomai pinigų.

Komitetai siūlė daugiau išlaidų skirti keliams, statutinių pareigūnų, teisėjų padėjėjų atlyginimams, paskatoms ūkininkams, teismų sistemai, geltoniesiems autobusiukams, kitoms reikmėms.

Finansuoti savo siūlymus jie ragina perskirsčius kitiems tikslams numatytas išlaidas, skolinantis, taip pat iš pajamų, surinktų iš kuro ar tabako akcizų, padidėjusio vartojimo, valstybinės žemės pardavimo.

M. Sinkevičiaus teigimu, natūralu, kad žmonių išrinkti parlamentarai, matydami problemas įvairiuose sektoriuose, jų atstovaujamose savivaldybėse, siūlo papildomų piniginių lėšų reikalaujančius projektus.

„Pabandyti ir taip jau visus surikiuoti ir pasakyti, kad, žinot, neteikit pasiūlymų arba apsiribokit tuo, ką pateikė Vyriausybė ir tiktai palaikykit, ginkit ir neprieštaraukit, nieko nesiūlykit, nieko nekomentuokit. Na, taip gyvenimas nevyksta“, – kalbėjo socdemų lyderis.

„Seimo nario mandatas yra laisvas ir Seimo narys, matydamas problemas, iššūkius ir poreikius, jis natūralu, kad reaguoja, siūlo, teikia pasiūlymus“, – teigė jis.

BFK pasiūlymų kitų metų biudžetui svarstymą tęs trečiadienį, jo pirmasis svarstymas Seimo salėje numatytas lapkričio 25 dieną.

