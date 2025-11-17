Mindaugas Sinkevičius: sprendimas uždaryti sieną su Baltarusija buvo teisingas

„Reikia visą laiką suprasti, kad mes veikiame ne vienašališkai. Mes, padarydami tam tikrus žingsnius, galim sulaukti atoveiksmio arba reakcijos, ir ta reakcija, aišku, vienokia ar kitokia gimsta iš Baltarusijos pusės“, – LRT laidai „Dienos tema“ pirmadienį sakė socdemų lyderis.
„Bet aš manau, kad tie sprendimai, kurie buvo priimti, buvo teisingi ir reikalingi, operatyviai reaguojant į nesibaigiančius balionus, kurie tikrai daugeliui keliautojų, norinčių pasiekti Vilnių, apkartino gyvenimą“, – teigė jis.
Kaip skelbė BNS, Ministrų kabinetas sieną su Baltarusija su tam tikromis išimtimis spalio 30-ąją uždarė mėnesiui, tai padaryta reaguojant į kontrabandinių balionų civilinei aviacijai keliamą grėsmę.
Dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, spalio pabaigoje Lietuvoje teko kelis kartus stabdyti oro uostų darbą, paveikiant apie pusantro šimto skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
Reaguodamas į Lietuvos veiksmus, Minskas uždraudė savo teritorijoje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į Lietuvą, kol nebus atverta siena, o iki tol didžioji dalis jų nugabenta į specialias aikšteles, kur už kiekvieną stovintį vilkiką ar puspriekabę imamas 120 eurų mokestis už dieną, o nesumokėjus mašinas grasinama konfiskuoti.
Portalas „15min“, remdamasis šaltiniais Vyriausybėje, rašo, kad jau yra parengtas siūlymas šią savaitę atidaryti pasienio punktus. Ministrų kabinetas dėl to ketina apsispręsti trečiadienį.
M. Sinkevičius tikina, kad svarbūs sprendimai šiuo klausimu bus priimti ir antradienį Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje.
„Transporto sektorius dabar, sakyčiau, atsidūrė to nukentėjusio vaidmeny ir faktas tas, kad mes neabejotinai dirbam, Vyriausybė dirba, Nacionalinio saugumo komisija sprendžia, kaip padėti verslo bendrovėms, jų darbuotojams ir turtui grįžti į mūsų valstybę“, – teigė politikas.
„Kaip tik galiu anonsuoti, kad rytoj bus ir priimami svarbūs sprendimai. Nacionalinio saugumo komisija, kuriai vadovauja Inga Ruginienė, rytoj renkasi ir matyt, kad bus realūs sprendimai, kurie, tikiuosi, kad šitą situaciją galutinai išspręs“, – kalbėjo jis.
BNS rašė, kad antradienį turėtų prasidėti techninės derybos su Baltarusija dėl įstrigusių vilkikų grąžinimo.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, jog Lietuva atverti du uždarytus pasienio punktus su Baltarusija galėtų dar iki lapkričio 30-osios. Tuo metu prezidento patarėjas Deividas Matulionis teigia, kad ar bus priimtas toks sprendimas, priklausys nuo Baltarusijos veiksmų.
