Laukia pavojingi reiškiniai – gatvės virs čiuožyklomis: „Jau tikrai nebe ruduo“

Anot jo, Lietuvos link plaukia oras iš šiaurės vakarų, nuo Skandinavijos. Žinoma, šiltas jis nėra ir nebus. Žemiausia temperatūra naktį bus nuo 2 laipsnių šalčio iki 3, prie jūros 5 laipsnių šilumos, Rytoj dieną šils iki 2 – 4, prie pat jūros 6 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, Lietuvoje – gilus ruduo. Vyraus debesuoti orai, pragiedrėjimų mažai. Ir naktį, ir dieną vietomis pasnigs arba kris mišrūs krituliai, be to bus vėjuota, ypač prie jūros“ , – nurodo N. Šulija.
Pirmasis sniegas Lietuvoje 2025-11-17(33 nuotr.)
Pirmasis sniegas Lietuvoje, 2025-11-17 (nuotr. Orų entuziastai)
„Priešžiemis“
O trečiadienį vyraus debesuoti orai, naktį kai kur šiaurės vakaruose, dieną daug kur bus kritulių, daugiausia tai bus negausus sniegas arba šlapdriba. Žemiausia temperatūra naktį bus 1 – 3 laipsniai šalčio, tik prie pat jūros menka šiluma, dieną oras sušils iki 3 – 5 laipsnių.
Pasak sinoptiko, ketvirtadienį irgi vyraus debesuoti orai, kritulių vėl bus, bet labai nedaug. Vyraus vėl kažkas panašaus į sniegą. Naktį ir rytą daug kur plikledis. Naktį vyraus 3 – 5 laipsniai šalčio, dieną 2 – 4 laipsniai šilumos.
„Ką gi, kol kas dar aiškiai ne žiema, bet ir jau tikrai nebe ruduo. Meteorologai tokius orus vadina griozdišku žodžiu „priešžiemis“. Va jis kol kas ir bus“, – sako N. Šulija.
