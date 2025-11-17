 
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Laukia pavojingi reiškiniai – gatvės virs čiuožyklomis: „Jau tikrai nebe ruduo“

2025-11-17 17:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-17 17:55

Lietuvoje šiandien buvo pilki, vietomis su rūku, kai kur su lietumi orai. Artimiausią naktį vyraus debesuotas dangus, vietomis pasnigs arba kris šlapios snaigės, taip pat kai kur gali būti plikledžio. Dieną debesuotumas bus permainingas, vietomis bus mišrių kritulių, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

Anot jo, Lietuvos link plaukia oras iš šiaurės vakarų, nuo Skandinavijos. Žinoma, šiltas jis nėra ir nebus. Žemiausia temperatūra naktį bus nuo 2 laipsnių šalčio iki 3, prie jūros 5 laipsnių šilumos, Rytoj dieną šils iki 2 – 4, prie pat jūros 6 laipsnių šilumos.

„Kitaip tariant, Lietuvoje – gilus ruduo. Vyraus debesuoti orai, pragiedrėjimų mažai. Ir naktį, ir dieną vietomis pasnigs arba kris mišrūs krituliai, be to bus vėjuota, ypač prie jūros“ , – nurodo N. Šulija.

Naktį bus nuo 2 šalčio iki 3, prie jūros 5 laipsnių šilumos, dieną vyraus 2 – 4, prie pat jūros 6 laipsniai šilumos.

Pirmasis sniegas Lietuvoje 2025-11-17
„Priešžiemis“

O trečiadienį vyraus debesuoti orai, naktį kai kur šiaurės vakaruose, dieną daug kur bus kritulių, daugiausia tai bus negausus sniegas arba šlapdriba. Žemiausia temperatūra naktį bus 1 – 3 laipsniai šalčio, tik prie pat jūros menka šiluma, dieną oras sušils iki 3 – 5 laipsnių.

Pasak sinoptiko, ketvirtadienį irgi vyraus debesuoti orai, kritulių vėl bus, bet labai nedaug. Vyraus vėl kažkas panašaus į sniegą. Naktį ir rytą daug kur plikledis. Naktį vyraus 3 – 5 laipsniai šalčio, dieną 2 – 4 laipsniai šilumos.

„Ką gi, kol kas dar aiškiai ne žiema, bet ir jau tikrai nebe ruduo. Meteorologai tokius orus vadina griozdišku žodžiu „priešžiemis“. Va jis kol kas ir bus“, – sako N. Šulija.

