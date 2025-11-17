Dalį Lietuvos nuklojo sniegas – vaizdas kaip iš pasakos

Ankstyvą pirmadienio rytą gyventojai dalijasi nuotraukomis iš gausiai apsnigtų kiemų – Tauragės, Radviliškio rajone tvyro minusas.
Kai kuriose Lietuvos miestuose vaizdas lyg iš žiemos glūdumos, laukai ir medžiai baltuoja iš toli.
Tiesa, tokia žiema toli gražu ne visur, gyventojai iš kai kurių miestelių ar rajonų, pavyzdžiui iš Kuršėnų, pasakoja, kad jokia žiema jų neaplankė, tik šalta drėgmė.
Stato sniego senius
„Prasideda žiemos pasaka“, – rašo lietuviai, dalindamiesi pasakiškais vaizdais pirmadienio rytą Tauragėje.
Gyventojai nepabūgsta išeiti pasidžiaugti pirmuoju sniegu – lipdo ir sniego senius.
Sniegas ankstyvą pirmadienio rytą krenta ir Obeliuose: „Ankstyvas rytas...Labai gražiai sninga! 2025.11.17. Obeliai. 6 val. 10 min.“
Praneša, kokia fiksuota storiausia sniego danga
Meteo.lt savo socialinių tinklų paskyroje nurodo, kad sekmadienį aukščiausia fiksuota temperatūra Lietuvoje buvo +5 laipsniai, o žemiausia -2 lapsiniai. Taip pat nurodo, kad storiausia kol kas fiksuota sniego danga siekė net 6 centimetrus.
„Sekmadienio dienos pirma pusė buvo debesuota su pragiedruliais , vėliau dangų aptraukė debesys. Popiet šalį pasiekė mišrūs krituliai: pietuose šlapdriba greitai perėjo į lietų , o šiauriau krito sniegas. Aukščiausia oro temperatūra siekė vos 1–5 laipsnius šilumos. Naktį taip pat krito mišrūs krituliai (lietus, šlapdriba, sniegas). Vietomis buvo susidaręs rūkas. Žemiausia oro temperatūra -2..+2 °C.
Remiantis preliminariais duomenimis, storiausia sniego danga (iki 2–6 cm) susidariusi Tauragės, Raseinių, Dotnuvos (Kėdainių r.), Šeduvos (Radviliškio r.), Panevėžio ir Rokiškio apylinkėse. O kiek sniego yra pas jus kieme?“ – rašo jie.
Meteo.lt praneša, kad šiandien vietomis krituliai , daugiausia lietus. Rytą kai kur plikledis, rūkas. Vėjas pietvakarių, vakarų, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra 0–5, pajūryje iki 7 laipsnių šilumos.
