TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ignotas Adomavičius sako jau žinantis būsimos komandos narius, neatskleidžia, ar bus „aušriečių“

2025-10-01 12:40 / šaltinis: BNS
2025-10-01 12:40

Kultūros ministras Ignotas Adomavičius sako žinantis, kas dirbs jo komandoje, tačiau neatskleidžia ar tarp kandidatų į viceministrus yra „aušriečių“.

Kultūros ministras Ignotas Adomavičius susitiko su žiniasklaidos atstovais (nuotr. Robertas Riabonas/BNS)

Kultūros ministras Ignotas Adomavičius sako žinantis, kas dirbs jo komandoje, tačiau neatskleidžia ar tarp kandidatų į viceministrus yra „aušriečių“.

0

Būtent dėl šios partijos žinion perduotos ministerijos pastaruoju metu protestuoja kultūrininkai.

„Jau žinau, bet dar nesakysiu pavardžių. (...) Kol kas paliekam tai paslapčiai“, – žurnalistams trečiadienį sakė ministras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbė BNS, I. Adomavičius antradienį nuvyko į Varėnoje rengiamo Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio atidarymą, nors teatralai jo prašė to nedaryti. Ministras teigė, jog taip pasielgė norėdamas pagerbti režisierės atminimą.

„Dalia Tamulevičiūtė, amžiną atilsį, puikiausia režisierė, (...), tai kaip jūs galit nevykti? Reikia pagerbti, pirmiausia, puikią režisierę, moterį, kuri yra Lietuvai padariusi tiek daug, kad tiktai visiem tik tiek pasisektų padaryti“, – kalbėjo politikas.

Sprendimą vykti į Varėną I. Adomavičius teigia priėmęs pats kaip kultūros ministras.

Paklaustas, ar vyks ir į kitus kultūrinius renginius, kurių organizatoriai pareiškė jo nelaukiantys, politikas nepateikė aiškaus atsakymo.

„Yra vieši renginiai, yra nevieši renginiai, tai čia aš nelabai suprantu to klausimo“, – sakė ministras.

BNS rašė, kad dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušros“ atsakomybei praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai, dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.

Kultūros bendruomenė taip pat paskelbė spalio 5 dieną rengsianti įspėjamąjį streiką. Ji reikalauja, kad prieštaringos reputacijos partija „Nemuno aušra“, kurios lyderis Remigijus Žemaitaitis teisiamas dėl antisemitizmo, nebūtų atsakinga už Kultūros ministeriją.

Streiko dieną I. Adomavičius teigė busiąs „Kuc kuc Kamajuos 2025“ šventėje.

„Būsiu tuo metu ne Vilniuje, turiu susitikimus svarbius, dėl to atvažiuoju tenai pagerbti bendruomenę. Tai galbūt tas streikas bus ir kitam miestelyje, tai ten gal ir pamatysiu tuos žmones“, – kalbėjo ministras.

„Dabar jau prasidėjo susitikimai su kultūros bendruomene, asmeniškai, su žmonėm. Tai mes po truputį pradedam rasti dialogą“, – pridūrė jis.

