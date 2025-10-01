Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Festivalyje nekviestas apsilankęs Ignotas Adomavičius rėžė be užuolankų: „Kultūros ministras esu aš“

2025-10-01 09:51 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt aut.
2025-10-01 09:51

Kultūros ministras Ignotas Adomavičius antradienį apsilankė Varėnoje vykstančiame Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalyje, nors jo rengėjai buvo viešai pareiškę nepritarimą ministro vizitui.

Ignotas Adomavičius (Nuotr. Roberto Riabovo ir socialinių tinklų stop kadras)
8

Kultūros ministras Ignotas Adomavičius antradienį apsilankė Varėnoje vykstančiame Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalyje, nors jo rengėjai buvo viešai pareiškę nepritarimą ministro vizitui.

REKLAMA
9

Apie tai savo socialiniame tinkle paskelbė aktorius Robertas Aleksaitis, paviešinęs ministro kalbos ištrauką.

„Kultūros ministras šiai dienai esu aš, tokia yra politika. Gaila, kad teatre yra daugiau (...) politikos negu pačio teatro, bet čia irgi yra performanso dalis“, – vaizdo įraše kalbėjo ministras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kultūros ministras Ignotas Adomavičius susitiko su žiniasklaidos atstovais
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kultūros ministras Ignotas Adomavičius susitiko su žiniasklaidos atstovais

Vizito nepageidavo

Dar prieš prasidedant festivaliui, jo organizatoriai „Facebook“ paskyroje buvo paskelbę viešą poziciją, kurioje aiškiai išreiškė nepritarimą ministro vizitui.

REKLAMA
REKLAMA

„Gavome informaciją iš Kultūros ministerijos apie planuojamą ministro dalyvavimą Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio atidarymo renginyje. Palaikydami kultūros bendruomenę nepritariame ministro vizitui. Mes solidarizuojamės su Lietuvos kultūros žmonėmis, kurie vieningai sako: kultūra nėra ir negali būti politinių sandorių įrankis“, – rašė jie.

REKLAMA

Festivalio atstovai akcentavo, kad ši diena skirta teatrui ir režisierei Daliai Tamulevičiūtei pagerbti, o ne politiniams vizitams.

„Šis festivalis – tai duoklė mūsų teatro legendai ir kūrėjams, jų įkvėpimui ir publikai, kuriai teatras yra gyva ir šventa patirtis“, – teigta pareiškime.

„Gaila, bet teatre yra daugiau politikos prieš apdovanojimus nei pačio teatro. Bet čia irgi performanso dalis ir labai vertinu aš jus“, – susirinkusiesiems sakė ministras, kurio kalbą nufilmavo vienas iš renginio dalyvių.

REKLAMA
REKLAMA

„Jei norit švilpt, galime švilpt. Galim pašvilpt visi kartu? Pašvilpiam visi, kad būtų garsiau, jei norit tam teatre pašvilpt, tokia kultūra“, – nuo Varėnos kultūros centro scenos ragino jis.

Į šį ministro pasiūlymą sureagavo keli susirinkusieji.

„Čia ne cirkas“, – ministrui iš publikos teigė viena iš festivalio dalyvių.

„Nevertas“, – kalbėjo kitas vyras.

Kaip BNS sakė Varėnos kultūros centro vadovė Jurgita Keršienė, I. Adomavičius ragindamas švilpti provokavo žiūrovus, tačiau jie tam nepasidavė – ministro nenušvilpė nei prieš renginį, nei po jo kalbos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Kultūros bendruomenė protestuoja kultūringai“, – BNS sakė centro vadovė, pridūrusi, jog ministrui lipant į sceną buvo girdimi pavieniai plojimai.

Savo kalboje kultūros ministras teigė suprantantis susidariusią situaciją, tačiau pabrėžė, kad gyvenime yra „ne vien tragedija“.

„Yra diena, yra naktis. Yra tragedija, yra komedija“, – sakė I. Adomavičius.

Kiti protestai

Po I. Adomavičiaus paskyrimo kultūros ministru nuo Prezidentūros bei Vyriausybės atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugė atsisakė G. Nausėdos globos.

REKLAMA

Praėjusią savaitę Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros vyko protestas, kuriame dalyvavo apie tūkstantį kultūros sektoriaus atstovų. Jie reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Tuo pat metu buvo pradėta platinti peticija, kurią jau pasirašė per 62 tūkst. žmonių.

Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai žada surengti įspėjamąjį streiką.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Nepaisant protestų: kultūros ministras apsilankė Dalios Tamulevičiūtės festivalyje Varėnoje (nuotr. BNS, Ingos Pagojės asociatyvi, soc. tinklų)
Nepaisant protestų: kultūros ministras apsilankė Dalios Tamulevičiūtės festivalyje Varėnoje (126)
Varėnoje prasidėjęs teatrų festivalis įplieskė audrą: kultūros bendruomenė siunčia aiškią žinią ministrui (nuotr. BNS, Ingos Pagojės asociatyvi, soc. tinklų)
Varėnoje prasidėjęs teatrų festivalis įplieskė audrą: kultūros bendruomenė siunčia aiškią žinią ministrui (17)
Telšių kultūros įstaigų prašo nekritikuoti Ignoto Adomavičiaus (tv3.lt koliažas)
„Kaip sovietmečiu. Visiems tylėt!“ – pribloškė savivaldybių reikalavimai dėl kultūros ministro (301)
Ignotas Adomavičius (nuotr. Facebook, BNS/Roberto Riabovo, Elta)
Naujasis kultūros ministras Ignotas Adomavičius bando taikytis su kultūros bendruomene: „Labai liūdna“ (87)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Senis
Senis
2025-10-01 10:09
Labai gerai, kad nekviečia ministro į renginius. Ministras žinos, kuriuos pirmiausia nujunkyti nuo Kultūros ministerijos papo.
Atsakyti
na
na
2025-10-01 10:07
Jei socdemai dabar paluš, tai juos konservai ir toliau dulkins. Bet tikiu, kad taip nenutiks, nes JAV jau įvyko pasikeitimai ir atgal laikrodžio nepasuksi. Jau ir Es po truputį keliami baudžiakai už pinigų kišimą žaliai propagandai, taip kad fondukai užsidarė. Čiulpsite ponai savo nykštį.
Atsakyti
Patriotškas
Patriotškas
2025-10-01 10:21
Koalicija turėtų būti sudaryta su konservatoriais
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų