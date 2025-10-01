Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Norkienė prakalbo apie kultūros bendruomenės politikavimą: „aušriečiai“ turi teisę dalyvauti koalicijoje

2025-10-01 08:35 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 08:35

Nepasitenkinimą dėl „Nemuno aušrai“ atitekusios Kultūros ministerijos reiškiantys menininkai ir aktyvistai – politikuoja, sako Seimo vicepirmininkė, „valstietė“ Aušrinė Norkienė.

Aušrinė Norkienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Nepasitenkinimą dėl „Nemuno aušrai“ atitekusios Kultūros ministerijos reiškiantys menininkai ir aktyvistai – politikuoja, sako Seimo vicepirmininkė, „valstietė“ Aušrinė Norkienė.

„(Įžvelgiu – ELTA) būtent kultūrininkų politikavimą, nes ne tie laimėjo rinkimus ir ne tos partijos kandidatas yra deleguotas į kultūros ministrus. Tai pagal mūsų visą sąrangą, koalicija yra sudaroma tvirtinant Vyriausybės programą. Ir jeigu rinkimai įvyko demokratiškai ir ta partija gavo mandatų skaičių Seime, jie turi teisę dalyvauti formuojant koaliciją“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė A. Norkienė.

„Šį kartą didžiosios koalicijos partnerių frakcijos pasirinkimas buvo būtent toks ir ta sritis (...) atiteko būtent šitai politinei jėgai, kuri, kaip aš minėjau, vis tik Seime turi 19 žmonių frakciją“, – aiškino politikė.

„Jeigu kažkas sako, kad tai nėra ta partija, kuri turėtų dalyvauti koalicijos formavime ar Vyriausybės programos vykdyme, tai mes tada turėtume kalbėti apie faktus, kodėl to negalėtų būti. Ir tada įžvelgi, kad laimėjo ne tie ir tada reikia pasakyti jiems, kad jie neturėtų tame dalyvauti“, – tęsė ji.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.

Praėjusį ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad Kultūros ministerija neliktų „Nemuno aušros“ rankose, o institucijai vadovautų kompetentingas, jų interesams tinkamai atstovaujantis profesionalas.

Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 63 tūkst. žmonių. Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.

Pirmadienį prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad naujasis kultūros ministras per kelis artimiausius mėnesius turės įrodyti, jog gali veiksmingai dirbti, ir siūlė I. Adomavičiui taikyti bandomąjį laikotarpį. Tuo metu kultūros bendruomenės atstovai šio siūlymo teigė nepalaikantys.

