  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaičiui prakalbus apie koalicijos pabaigą, Norkienė tikina – parašų dar niekas neatsiėmė

2025-09-15 11:53 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 11:53

Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui pareiškus, jog prezidentui nepatvirtinus partijos deleguotų ministrų nebeliko valdančiosios koalicijos, Seimo vicepirmininkė Aušrinė Norkienė tikina, jog valdančiosios daugumos sutartis tebegalioja – ant jos, po dokumentu padėtų parašų niekas neatsiėmė.

Aušrinė Norkienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Nemuno aušros" lyderiui Remigijui Žemaitaičiui pareiškus, jog prezidentui nepatvirtinus partijos deleguotų ministrų nebeliko valdančiosios koalicijos, Seimo vicepirmininkė Aušrinė Norkienė tikina, jog valdančiosios daugumos sutartis tebegalioja – ant jos, po dokumentu padėtų parašų niekas neatsiėmė.

2

„Čia yra pono Žemaitaičio nuomonė. Koalicijos sutartį mes pasirašėme. Ten jokių pavardžių neįrašėme – tik pasiskirstė koalicijos partneriai kuruojamas sritis, ministerijas. Kol kas tikrai tų parašų po koalicijos sutartimi neatsiėmė“, – aiškino Seimo vicepirmininkė. 

„Jeigu jo toks sprendimas ir jis sakys, kad daugiau nedalyvaujame, tai bus jų sprendimas. Bet kol kas aš tame nematau kažkokių koalicinės sutarties nesilaikymų“, – pabrėžė parlamentarė. 

Aušrinė Norkienė (Fotobankas)
Norkienė apie prezidento verdiktą dėl Poderskio ir Jablonskio: dabar spręsti turi „Nemuno aušra“ (2)

