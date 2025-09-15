Žemaitaičiui prakalbus apie koalicijos pabaigą, Norkienė tikina – parašų dar niekas neatsiėmė

„Čia yra pono Žemaitaičio nuomonė. Koalicijos sutartį mes pasirašėme. Ten jokių pavardžių neįrašėme – tik pasiskirstė koalicijos partneriai kuruojamas sritis, ministerijas. Kol kas tikrai tų parašų po koalicijos sutartimi neatsiėmė“, – aiškino Seimo vicepirmininkė.
„Jeigu jo toks sprendimas ir jis sakys, kad daugiau nedalyvaujame, tai bus jų sprendimas. Bet kol kas aš tame nematau kažkokių koalicinės sutarties nesilaikymų“, – pabrėžė parlamentarė.
